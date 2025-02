Vatra progutala budistički hram: Auto blokirao hidrant, poginuli redovnik i posjetitelj

Razoran požar zahvatio je budistički hram u Bronxu u ranim jutarnjim satima u srijedu. U požaru su poginuli redovnika i posjetitelj, a vatrogasci su se tijekom gašenja suočili s velikim problemom - nisu mogli pristupiti hidrantu.

Požar je izbio oko 6 sati ujutro kada je grijalica došla u kontakt sa zapaljivim materijalom unutar jedne od dviju zgrada koje koristi budistički hram USA Buddhayaram Temple na Anthony Avenueu, priopćila je njujorška vatrogasna služba (FDNY).

Više od 150 vatrogasaca i medicinskih radnika hitno je stiglo na mjesto događaja. Dvije osobe ostale su zarobljene na drugom katu kuće pored hrama. Jedna osoba umrla je na licu mjesta, dok je druga podlegla ozljedama u bolnici.

Još nije poznato koliko je ljudi ostalo bez doma nakon požara.

"Ovo je katastrofa – hram je uništen. Bila sam šokirana, ali pokušat ćemo učiniti sve što možemo. Cijela tajlandska zajednica iz cijelog svijeta pomoći će na bilo koji način" izjavila je Mayuree Sriphirom, blagajnica hrama.

Dodala je kako su među poginulima stariji redovnik koji se borio sa zdravstvenim problemima i posjetitelj hrama.

Vatrogasci nisu mogli koristiti najbliži hidrant

Spašavanje je bilo otežano jer je automobil bio parkiran ispred najbližeg hidranta preko puta hrama.

"Da hidranti nisu bili blokirani, naša bi akcija bila brža i učinkovitija. Svaka sekunda je važna kada gasimo požar, a ovakve prepreke nas usporavaju", rekao je šef FDNY-a John Esposito.

Novinari su pronašli vlasnicu automobila, koja je pokušala opravdati ilegalno parkiranje i nije pokazala mnogo kajanja.

"Znam da se to ne smije raditi, ali gdje bih drugo parkirala? Ne možete dvostruko parkirati na ovim ulicama, one su preusk", rekla je vozačica.

Također je izjavila da je njezin automobil već imao blokadu na kotaču jer je na tom mjestu bio parkiran nekoliko dana te nije stigla riješiti problem prije nego što je požar izbio.

"Ne osjećam se odgovornom, nisam ja izazvala požar. Vatrogasci su stavili crijevo preko mog auta i odradili svoj posao. Nije to moja krivnja. Preuzimam odgovornost za to što sam parkirala ispred hidranta. Da, znam da to ne smijem raditi, ali što bih drugo mogla ", rekla je vozačica.

Ovo je drugi put u tjedan dana da su njujorški vatrogasci naišli na parkirane automobile koji su ometali pristup hidrantu. U nedjelju u Brooklynu, požar u stambenoj zgradi rezultirao je smrću 37-godišnjeg muškarca, dok su žena i dijete zadobili ozljede. Vatrogasci su i tada imali problema s vozilima parkiranim ispred hidranta, što je usporilo njihovu intervenciju.

