Uznemirujući prizori: Divljački ubadao muškarca pa krenuo snimati mobitelom

Društvenim mrežama proširila se šokantna snimka napada nožem u restoranu u Londonu.

Na njoj se vidi kako muškarac bježi i upada u restoran. Samo nekoliko trenutaka kasnije, dolazi drugi muškarac koji nogom otvara vrata i nožem nasrće na čovjeka kojeg je lovio.

Snimao napad

Posebno šokantan je trenutak u kojem napadač odjednom staje s divljačkim ubadanjem i u ruku uzima mobitel. Nakon toga počinje snimati i cipelariti žrtvu. Horor snimku možete pogledati OVDJE, iako upozoravamo da je uznemirujuća.

The Mirror piše, a The Sun prenosi da je brutalnom obračunu prethodila potjera po ulicama glavnog grada. Muškarac je u automobilu bježao od napadača te je pritom udario u drugo vozilo. Zatim je pobjegao do restorana.

Napadač na slobodi

Policija je potvrdila da je ozlijeđeni muškarac star oko 20 godina te da je zbog ubodnih rana završio u bolnici. "Policija je pozvana oko 21.06 u utorak, 1. travnja, zbog dojave o ubodu nožem u restoranu. Muškarac u 20-ima sam je stigao u bolnicu s ubodnim ranama. Stanje mu nije kritično niti opasno za život", ispričao je glasnogovornik policije.

"Vjeruje se da je žrtva vozila automobil, a osumnjičenik ga je slijedio u drugom vozilu. Došlo je do sudara, a žrtva je utrčala u restoran gdje je zadobila ubode", dodaje glasnogovornik.

Napadač još uvijek nije uhićen, no policajci nastavljaju s istragom kako bi ga što prije pronašli.

