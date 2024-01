Jaki potresi jutros su pogodili Japan, a nakon potresa, hitno je izdano upozorenje za tsunami.

Tsunami pogodio Japan nakon strašnog potresa

19.20 - Potres magnitude 7,6 stupnjeva koji je u ponedjeljak pogodio Japan pokrenuo je valove uz obalu visoke oko jedan metar. Vlasti upozoravaju da bi mogli uslijediti i veći valovi.

Svjedok potresa u Japanu prepričao trenutke užasa

18.21 - "Dok sam čekao sam autobus za povratak u hotel, na mobitel mi je stiglo upozorenje, a odjednom je krenuo jak potres. Vidio sam kako snijeg pada s krova, a automobili su se tresli. Svi su bili u panici", ispričao je snowboarder Johhny Wu, svjedok katastrofalnog potresa magnitude 7,6 po Richteru koji je pogodio Japan.

Wu, inače turist porijeklom s Tajvana koji živi u Šangaju u Kini, prepričao je trenutke užasa, piše Danas.hr. Potres ga je zatekao na otvorenom.

"Bolje sam, ali i dalje sam zabrinut da će situacija s potresom postati ozbiljnija. Najviše me brinu električne instalacije, što ako električni vod pukne ili nešto slično. To bi bilo prilično opasno, no za sad je još uvijek situacija pod kontrolom", poručio je.

U trenutku potresa, ispričao je, ljudi su istrčali iz restorana koji je nalazio s druge strane ceste. Wu nije bio zabrinut zbog upozorenja za tsunami jer je ostao na planini.

Velika šteta i upozorenje na cunami u četiri države

16.46 - Uništeni deseci zgrada, tisuće bez struje i upozorenje na cunami u četiri države posljedica su potresa magnitude 7,6 stupnjeva koji je u ponedjeljak pogodio Japan. Zasad nema informacija o poginulima ili ozlijeđenima u snažnom podrhtavanju tla u središnjim dijelovima i na zapadnoj obali.

Potres je pokrenuo valove visoke oko jedan metar uz obalu i vlasti upozoravaju da bi mogli uslijediti veći. Japanska meteorološka agencija posebno je upozorila prefekture Ishikawe, Niigate i Toyama. Za Ishikawu je prvotno izdano upozorenje o velikom cunamiju, po prvi put od potresa 2011., no to je upozorenje kasnije ublaženo.

Osim u Japanu, upozorenja su izdana i u susjednim Korejama te Rusiji.

Japanska meteorološka agencija je upozorila da će se snažna seizmička aktivnost osjetiti i idućih tjedan dana kada bi zemlju ponovno mogao pogoditi potres magnitude 7.

Potres u ponedjeljak uništio je nekoliko desetaka zgrada, ostavio je desetke tisuća ljudi bez struje i primorao stanovnike obalnih područja da se evakuiraju na povišeno. Japanski premijer Fumio Kishida u obraćanju je javnost upozorio da se pripremi za još potresa.

"Pozivam ljude gdje se očekuju cunamiji da se evakuiraju što je prije moguće", upozorio je premijer, a stanovnici su pozvani na evakuaciju i putem televizijskog prijenosa u pojedinim područjima zemlje.

Europsko-mediteranski seizmološki centar objavio je da je potres bio na dubini od 13 kilometara, a epicentar 90 kilometara sjeverno od Takaoke i 47 kilometara sjeveroistočno od Anamicua. Uz najsnažniji od 7,6, serija od 21 potresa magnitude 4 ili više pogodila je Japan u sat i pol. Snimka koju je emitirao NHK prikazuje kako se zgrada urušava u oblaku prašine u obalnom gradu Suzu i kako se stanovnici grada Kanazawa skupljaju pod stolovima dok im se tresu kuće.

Potres je također uzdrmao zgrade u glavnom gradu Tokiju na suprotnoj obali. Više od 36.000 kućanstava ostalo je bez struje u prefekturama Ishikawa i Toyama, objavio je operater Hokuriku Electric Power. Japanski nuklearni operater priopćio je da nisu potvrđene nikakve nepravilnosti u nuklearnim elektranama duž Japanskog mora.

Usluge brze željeznice do Ishikawe obustavljene su dok su telekom operateri Softbank i KDDI izvijestili o prekidima telefonskih i internetskih usluga u Ishikawi i Niigati, prema njihovim web stranicama. Japanski zračni prijevoznik ANA vratio je četiri zrakoplova koji su krenuli prema zračnim lukama u Toyami i Ishikawi nakon potresa, dok je Japan Airlines otkazao većinu letova za regije Niigata i Ishikawa do kraja dana.

Rusi evakuiraju svoj otok

10:36 - Japanska meteorološka agencija sada održava konferenciju za novinare o situaciji s potresom i tsunamijem.

Službenik upozorava da bi "masivni" potresi mogli nastaviti pogađati zemlju, a ljudi moraju biti "na oprezu" sljedeća dva do tri dana.

10.21 - Državna novinska agencija TASS izvijestila je da je Rusija izdala upozorenje na tsunami u dalekoistočnim gradovima Vladivostoku i Nahodki. Također, evakuiraju se dijelovi ruskog otoka Sahalin zbog prijetnje od tsunamija, priopćilo je rusko ministarstvo za hitne situacije. Stanovnicima u područjima duž zapadne obale otoka Sahalin, koji se nalazi u blizini Japana na ruskoj pacifičkoj obali, rečeno je da odu.

Prve fotografije

10.00 - Stižu prve fotografije iz Japana.

Na području se nalazi nuklearka

9.10 - U području koje je pogođeno potresom nalazi se nuklearno postrojenje, priopćio je Tokyo Electric Power Co. Operater elektrane priopćio je da provjerava ima li problema, ali nije bilo neposrednih izvješća o bilo kakvim nepravilnostima.

Valovi do 5 metara

9.05 - Stanovnici obalnog područja Noto zamoljeni su da se "odmah evakuiraju na uzvisine", objavila je nacionalna televizija NHK. NHK je rekao da su valovi visoki čak 5 metara dosegli Noto. Vlasti su također izdale upozorenja na tsunami za susjedne prefekture Niigata i Toyama, upozoravajući da valovi tamo mogu doseći 3 metra.

Upozorenje za tsunami

9.00 - Jaki potresi jutros su pogodili Japan, a nakon potresa, hitno je izdano upozorenje za tsunami. EMSC javlja da je epicentar jednog od potresa bio 62 kilometra od grada Nanao, a jačina 7,1 po Richteru. BBC javlja podatke japanske meteorološke službe koji kažu da je potres bio i snažniji te je iznosio 7,5 po Richteru.

Nakon podrhtavanja, stanovnici su upozoreni da prate objave nacionalnih vlasti, da se udalje od obale i da odu na povišeno mjesto.

Društvenim mrežama proširile su se snimke strašnog potresa.