Užas u susjedstvu: Nasred ceste pronašli mrtvu bebu, u blizini su našli tragove krvi i ženu!

Srbiju jutros potresa vijest kako su pronašli mrtvu bebu u Novom Sadu, našli su je nasred ceste rano jutros.

Kako doznaje Blic, žena je zatečena u ulazu pokraj mjesta gdje je pronađena beba te su je prebacili u Kliniku za ginekologiju i porodništvo kako bi se utvrdilo je li se porodila u ulazu zgrade, budući da su na njoj bili tragovi krvi.

Mjesto gdje je pronađena mrtva beba u Novom Sadu ograđeno je policijskom trakom te je očevid u tijeku. Na terenu su forenzičari, više policijskih automobila te hitna pomoć.

POGLEDAJTE VIDEO Što policija poručuje građanima iz zagrebačke Dubrave?