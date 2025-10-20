RANO JUTROS /

Užas u susjedstvu: Nasred ceste pronašli mrtvu bebu, u blizini su našli tragove krvi i ženu!

Užas u susjedstvu: Nasred ceste pronašli mrtvu bebu, u blizini su našli tragove krvi i ženu!
Foto: Rtl

Na terenu su policija, hitna pomoć i forenzičari

20.10.2025.
10:27
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Rtl
Srbiju jutros potresa vijest kako su pronašli mrtvu bebu u Novom Sadu, našli su je nasred ceste rano jutros. 

Kako doznaje Blic, žena je zatečena u ulazu pokraj mjesta gdje je pronađena beba te su je prebacili u Kliniku za ginekologiju i porodništvo kako bi se utvrdilo je li se porodila u ulazu zgrade, budući da su na njoj bili tragovi krvi.

Mjesto gdje je pronađena mrtva beba u Novom Sadu ograđeno je policijskom trakom te je očevid u tijeku. Na terenu su forenzičari, više policijskih automobila te hitna pomoć. 

Smrt Bebe Novi Sad Srbija
Užas u susjedstvu: Nasred ceste pronašli mrtvu bebu, u blizini su našli tragove krvi i ženu!