Utrka za Bijelu kuću nikad neizvjesnija: 'Trumpu to prolazi. Ljudi u to vjeruju'

Euforična masa na konvenciji demokrata u Chicagu dala bi im i treći mandat u Bijeloj kući, da mogu. Barack Obama, prvi crni predsjednik u povijesti Amerike mogao je samo čvrsto stati iza potencijalne prve žene predsjednice - Kamale Harris.

"Osjećam se ispunjen nadom, jer ova konvencija je uvijek bila dobra prema djeci sa smiješnim imenima koja vjeruju u zemlju u kojoj je sve moguće", rekao je Barack Obama pred oduševljenim pristašama u čikaškom United Centru.

Osim snažne podrške Kamali, Barack je još snažnije udario po njezinu protukandidatu. "Imamo 78-godišnjeg milijardera koji nije prestao kukati o svojim problemima otkako se prije devet godina spustio niz svoje zlatne pokretne stepenice. Imamo djetinjaste nadimke. Lude teorije zavjere. Tu čudnu opsjednutost veličinom publike", govorio je Obama, pri čemu su geste rukom samo dodatno raspametile publiku.

Uz muža, publiku je sinoć na noge digla i Michelle Obama, koju bi mnogi demokrati također rado vidjeli na mjestu predsjednice. I ona je na Trumpa išla, kako se kaže, đonom, govoreći o tome kako je ljude plašio Obamama. "Njegovi ograničeni svjetonazori i pogledi na svijet doveli su ga do toga da se užasava pojave dvoje radišnih, visokoobrazovanih, uspješnih ljudi, koji su još i crne boje kože. Tko će mu reći da bi posao za koji se trenutačno javlja mogao biti samo jedan od onih 'crnih poslova'?", rekla je Michelle i dobila golemi pljesak.

I nisu samo Obame dizale atmosferu, svaka minuta demokratske konvencije pokazivala je koliko je demokratima novi život unijelo odustajanje Joea Bidena od drugog mandata i ulazak Kamale Harris u utrku. O promjeni momentuma svjedoče i mnogi Amerikanci.

"Imamo nešto novo, ali i dalje je znamo i poštujemo, a isto tako je jako uzbudljivo što imamo ženu u utrci, i još k tome Afroamerikanku, ženu porijeklom iz Južne Azije. Mislim da to odgovara mnogim pripadnicima manjina koji možda ne bi glasali za Joea Bidena, ali su sada spremni s uzbuđenjem podržati demokratsku kandidatkinju", kaže za Direkt Niav Konno, Amerikanka koja godinama živi u Hrvatskoj.

Govore to i ankete - na nacionalnoj razini prema stranici koja obrađuje sve ankete, prije mjesec dana Joe Biden imao je više od tri posto zaostatka za Donaldom Trumpom. Danas Kamala Harris ima gotovo jednaku prednost pred Trumpom - ona je skočila za više od šest posto, Trump za tek 0,3 posto. Sinoć ju je napao zbog nepostojećeg vala kriminala. "Ne možeš prijeći ulicu da uzmeš štrucu kruha. Upucaju te. Opljačkaju te, siluju te, dobiješ što god to bilo", rekao je Trump na skupu u Michiganu.

Ipak, utrka je i dalje tijesna, a Trumpu ostaje aduta za odigrati. "On često voli ubaciti puno elemenata koji su gotovo na razini znanstvene fantastike, ali eto to prolazi - riješit ću problem Rusije i Ukrajine, otići ću Kinezima, s njima ću sve dogovoriti, tu ćemo posložiti ovako, tu onako i sve će odjednom biti super. Nažalost, ljudi u to vjeruju i on ima glasačku bazu koja smatra da on to može napraviti", kaže komunikacijski stručnjak Petar Tanta.

Ipak, nakon atentata, kada se činilo da je već jednom nogom u Ovalnom uredu, sada se čini da se još čeka Trumpova postbidenovska pobjednička strategija. "Sve se dogodilo vrlo brzo, možda njegov tim još nije smislio koji je najbolji plan napada u ovom "last minute" scenariju, jer su se previše oslanjali na činjenicu da vodi", kaže Niav Konno.

Treba imati na umu da Kamala kampanju sada vodi samo na skupovima. "Način na koji će ona dvosmjerno komunicirati će po meni odrediti daljnji tijek kampanje, jer treba vidjeti kako će ona komunicirati i odgovarati ne na pitanja koja joj pašu, nego ona koja joj ne pašu", predviđa Petar Tanta.

Do prve debate ostalo je još manje od tri tjedna. Kamala možda ima prednost, ali Donald sigurno neće baciti ručnik u ring.