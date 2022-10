Kako diljem svijeta raste svijest o problemu bacanja hrane, jedan krivac posebno privlači pažnju, a odnosi se na oznake "najbolje upotrijebiti do".

Proizvođači su desetljećima koristili oznake za procjenu svježine hrane. Za razliku od oznaka "upotrijebiti do", koje se nalaze na kvarljivoj hrani poput mesa i mliječnih proizvoda, oznake "najbolje upotrijebiti do" nemaju nikakve veze sa sigurnošću i mogu potaknuti potrošače da bace hranu koja je sasvim u redu za jelo, piše AP.

“Oni čitaju te datume i onda pretpostave da je to loše, da ih ne mogu jesti i bacaju ih, a ti datumi zapravo ne znače da nisu jestivi ili da još uvijek nisu hranjivi ili ukusni”, rekao je Patty Apple, voditeljica neprofitne organizacije Food Shift iz Alamede u Kaliforniji koja prikuplja i koristi nesavršenu hranu ili hranu kojoj je istekao rok trajanja.

Kako bi riješili problem, veliki britanski lanci kao što su Waitrose, Sainsbury's i Marks & Spencer nedavno su uklonili oznake "najbolje upotrijebiti do" s pretpakiranog voća i povrća. Očekuje se da će Europska unija do kraja ove godine najaviti izmjene svojih zakona o označavanju; razmatra potpuno ukidanje oznaka "najbolje upotrijebiti do".

Baci se gotovo petina hrane

U SAD-u ne postoji sličan pritisak za ukidanje oznaka "najbolje upotrijebiti do". No sve je veći zamah da se standardizira jezik na naljepnicama s datumima kako bi se kupci educirali o bacanju hrane, uključujući poticaj velikih trgovaca mješovitom robom i prehrambenih tvrtki te dvostranačko zakonodavstvo u Kongresu. "Mislim da je razina potpore za ovo strahovito porasla", rekla je Dana Gunders, izvršna direktorica ReFED-a, neprofitne organizacije sa sjedištem u New Yorku koja proučava bacanje hrane.

Ujedinjeni narodi procjenjuju da se 17% globalne proizvodnje hrane baca svake godine; većina toga dolazi iz kućanstava. U SAD-u, čak 35% dostupne hrane ostane nepojedeno, kaže ReFED. To dovodi do puno izgubljene energije uključujući vodu, zemlju i rad koji se koriste za proizvodnju hrane i veće emisije stakleničkih plinova kada neželjena hrana ode na odlagališta.

Mnogo je razloga zbog kojih se hrana baca, od velikih porcija do toga da kupci odbijaju nesavršene proizvode. No ReFED procjenjuje da je 7% bacanja hrane u SAD-u, ili 4 milijuna tona godišnje, posljedica zabune potrošača oko oznaka "najbolje upotrijebiti do".

Vjerujte svojem nosu

Proizvođači su 1970-ih naširoko usvojili oznake datuma kako bi odgovorili na zabrinutost potrošača o svježini proizvoda. “Većina ljudi vjeruje da ako piše 'prodati do', 'najbolje do' ili 'istek', ne možete jesti tu hranu. To zapravo nije točno”, rekao je Richard Lipsit, vlasnik trgovine Grocery Outlet u Pleasantonu u Kaliforniji, specijalizirane za hranu po sniženim cijenama.

Lipsit je rekao da se mlijeko može sigurno konzumirati do tjedan dana nakon datuma "upotrijebiti do". Gunders je rekla da se konzervirana roba i mnoga druga pakirana hrana mogu sigurno jesti godinama nakon datuma "najbolje do". "Naša su tijela vrlo dobro opremljena za prepoznavanje znakova truljenja, kada hrana pređe svoju jestivu točku. Izgubili smo povjerenje u ta osjetila i zamijenili smo ga povjerenjem u ove datume", rekla je Gunders.

Neki lanci trgovina mješovitom robom u Velikoj Britaniji aktivno potiču kupce da koriste svoja osjetila. Morrisons je u siječnju uklonio datume "upotrijebiti do" s većine robnih marki mlijeka i zamijenio ih oznakom "najbolje do". Co-op, još jedan lanac trgovina mješovitom robom, učinio je isto sa svojim jogurtima robne marke.