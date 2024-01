EU predlaže stroža pravila za određivanje kada bi automobil trebao biti otpisan. Vlasnici vozila više neće imati pravo sami odlučivati ​​kada će njihov automobil biti spreman za otpad, piše švedski Teknikens Varld.

Svrha prijedloga je promicanje kružnije automobilske industrije kontroliranjem cijelog životnog ciklusa vozila od proizvodnje do rashodavanja da bi se osiguralo recikliranje i briga o okolišu. To uključuje da je vozilo ozbiljno oštećeno, ili da nije podvrgnuto potrebnom pregledu.

Postoje iznimke za vozila od povijesnog značaja, ali ona moraju biti stara najmanje 30 godina, u izvornom stanju i ne smiju biti podvrgnuta značajnijim tehničkim promjenama.

Nisu samo starinski automobili u opasnosti da budu pogođeni, piše švedski portal. Švedska nacionalna udruga proizvođača vozila, SFRO, reagirala je na prijedlog i poslala odgovor na preporuku. Smatraju se da je svrha uredbe važna, jačanje cirkularnosti, ali da postoje problemi u načinu na koji je prijedlog osmišljen. Između ostalog, ističe se da mora postojati mogućnost odgovora ili žalbe na odluku kojom se vozilo svrstava u otpad te se stoga mora rashodovati.

Švedski klub Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) piše Teknikens Varld , tvrdi da prijedlog krši prava pojedinaca na njihovu imovinu te da ide suprotno švedskom obliku vlasti i Povelji EU-a o temeljnim pravima (članak 17.). Osim toga, kritike se usmjeravaju prema mogućem utjecaju na povijesne automobile i entuzijaste, kao i na trkaće automobile na nižim razinama natjecanja koji bi mogli teško stradati pod novim pravilima.

Odbor za promet je još 2022. pokušao predložiti da proizvođači sami donesu odluku o tome kada su vozila za otpis nakon što su prodani kupcima. Dakle, trebali su odrediti kad bi pojedini automobil došao do kraja svog vijeka u kružnom gospodarstvu.

To bi prema prijedlogu trebali utvrditi tako da procijene je li automobil koji prolazi kroz njihove službene radionice u stanju nastaviti vožnju ili ne. No, to je odgovornost koju proizvođači ne žele preuzeti. Razlog: vozači bi morali smjeti popravljati i održavati vlastite automobile sve dok prolazi tehnički pregled i dok ih služi i to im nitko ne može oduzeti, a i zakonski, proizvođači ne mogu oduzeti kupcu pravo na privatno vlasništvo nad robom koju je platio i upisao na svoje ime, piše Jutarnji.

Automobil bi otišao na otpad primjerice ako su kočnice, ili upravljanje previše istrošeni, ako nije prošao potreban godišnji pregled dvije godine zaredom, ili ako zanemarite popravke koje biste morali izvršiti da biste ih prošli. U tim bi se slučajevima automobil smatrao otpadom i morao bi se otpisati. Ako je bilo koja od točaka ispunjena, pravo vlasništva se oduzima. Dakle, nema više starog automobila ljubimca u garaži koji je odjavljen dok se ne skupi novac za restauraciju (što često može trajati i godinama) pa makar to bila i stara Vectra ili Golf.

