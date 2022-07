Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagirao je u nedjelju objavom na Instagramu na odluku hrvatskih vlasti da mu zabrane posjet logoru Jasenovac riječima: "Samo vi radite svoj posao! Živjet će srpski narod i nikada neće zaboraviti!". Vučić je uz to objavio i fotografiju Jasenovca.

Jutarnji list u nedjelju je prenio, pozivajući se na izvore u vladi, da je Vučić planirao privatni posjet Jasenovcu i Pakracu, no hrvatske vlasti neće mu dopustiti ulazak u zemlju. Vučić je, prema izvorima Jutarnjeg, kontaktirao predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca i rekao mu kako planira privatni posjet Jasenovcu. Pupovcu je navodno rekao da dolazi u privatni posjet Hrvatskoj i ako želi da mu se može i on pridružiti, a ako smatra da to treba, da obavijesti i hrvatsku Vladu.

Pupovac je prenio tu informaciju premijeru Andreju Plenkoviću, a u Vladi su "ostali konsternirani načinom na koji je srpski predsjednik planirao napraviti kaos u Hrvatskoj", piše list. "Bez službene obavijesti hrvatskim vlastima, bez koordinacije s veleposlanstvom, Vučić je htio prijeći granicu iz Bosne i Hercegovine, odnosno njezina entiteta Republike Srpske i doći oko 11 sati u Jasenovac, a potom oko 14 sati i u Pakrac", navodi Jutarnji.

Zagreb smatra da je riječ o provokaciji

Ovdje je očito, smatraju u Vladi, bila namjera da se isprovocira hrvatsku stranu uoči obljetnice Oluje, a da onda srpski predsjednik može u svojoj zemlji glumiti žrtvu jer mu Hrvati nisu dopustili ulazak u zemlju, piše list.

"Nije poštivao nijedan protokol, sve je htio napraviti mimo procedura i pravila o diplomatskim odnosima. Htio je sa svojim TV ekipama prijeći hrvatsku granicu i ovdje raditi što želi. Ali, premijer Plenković i Vlada jasno su rekli ne. Mi smo samostalna država, članica EU-a i NATO-a i ne može on ovdje raditi što želi. Politika "svesrpskog sveta" u Hrvatskoj mu neće proći", prenosi izvor iz vlade Jutarnji list.

" Ovdje nema nijedne dobre namjere, nijednog čina koji bi doprinio normalizaciji odnosa. Ne daje nam informacije o nestalima u Domovinskom ratu, ne govori o tome kako će procesuirati ratne zločince, htio je jednostavno napraviti kaos prije Oluje, ali mi smo u Vladi jasno rekli kako to ne dolazi u obzir", poručuju iz hrvatske Vlade, prenosi Jutarnji.

Potpredsjednica Vlade Srbije i ministrica rudarstva i energetike Zorana Mihajlović otkazala je službeni posjet Zagrebu zbog zabrane Vučiću da posjeti Jasenovac. Mihajlović se u utorak u Zagrebu trebala sastati s ministrom gospodarstva Davorom Filipovićem, a glavna tema razgovora trebala je biti regionalna energetska opskrba.

Vulin: Svi hrvatski dužnosnici u posebnom režimu kontrole

Ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin najavio je u nedjelju da će od danas svi dužnosnici hrvatske države, svi nositelji službenih ili diplomatskih putovnica, morati posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni u posebni režim kontrole, prenijela je beogradska agencija Tanjug.

"Od danas svi dužnosnici hrvatske države, svi nositelji službenih ili diplomatskih putovnica morat će posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni na poseban režim kontrole", izjavio je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin komentirajući odluku hrvatske vlade da zabrani predsjedniku Srbije Vučiću da privatno posjeti Jasenovac.