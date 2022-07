Prema informacija Jutarnjeg lista koji se poziva na izvor iz Vlade, Vučić je danas planirao ući u Hrvatsku mimo svih diplomatskih protokola i pravila.

"Htio je sa svojim TV ekipama prijeći hrvatsku granicu i ovdje raditi što želi… Ovdje nema nijedne dobre namjere, nijednog čina koji bi doprinio normalizaciji odnosa… htio je jednostavno napraviti kaos prije Oluje, ali mi smo u Vladi jasno rekli kako to ne dolazi u obzir", poručuju iz Vlade.", poručio je izvor iz Vlade za Jutarnji.

Udarna vijest u režimskim medijima

Na reakciju srpskih medija nije trebalo dugo čekati. " Predsjedniku Srbije je zabranjeno položiti cvijeće jasenovačkim žrtvama. U logoru Jasenovac je, prema izvještajima nezavisnih komisija, ubijeno 700.000 Srba, Židova i Roma, a logor je bio mjesto masovnih stradanja žena i djece.

Hrvatski mediji su na skandalozan način prenijeli da je Vučić "htio izazvati kaos" polaganjem vijenaca stradalima u logoru Jasenovac. O skandalu Zagreba govorit će i srpski šef diplomacije Nikola Selaković na konferenciji za tisak u 11 sati", piše Kurir, kojem je to glavna vijest.

Premijerka usporedila Vučića s predsjednikom Izraela

Oglasila se i premijerka Srbije Ana Brnabić koja tvrdi da to što su zabranili predsjedniku Srbije da je, kako kaže, privatno posjeti Jasenovac 'najveći skandal u modernoj povijesti'.

"Ovo je najveći skandal koji se dogodio u modernoj povijesti odnosa Republike Srbije i Republike Hrvatske. Da privatnu posjetu predsjednik Srbije i to Jasenovcu, mjestu stradanja Srba prije svega, naravno Židova i Roma, i takvom mjestu stradanja zabranite posjetu predsjednika Srbije, koji samo želio položiti cvijeće i kažete da je to izazivanje kaosa… I da to učini jedna država članica EU, to je za mene ne prvorazredni skandal, već nešto mnogo više" rekla je Brnabić i dodala da je to kao da predsjedniku Izraela zabranite posetu Auschwitzu i optužite ga za izazvane kaosa.

'Skandalozan potez Hrvata'

Dok Telegraf o situaciji izvještava pod čisto činjeničnim naslovom, na sporednoj poziciji, B92 o Vučićevom nesuđenom privatnom posjetu koji bi bio praćen TV kamerama izvještava kao udarnoj vijesti pod naslovnom " Skandalozan potez Hrvata"