Vozač iz Walesa nije pustio 11-godišnjeg dječaka u autobus jer mu je dao škotsku novčanicu od pet funta za koju je smatra da nije legalna.

32-godišnja Kelly Mercer je ispričala da je njezin sin Ashton plakao na hladnoći cijelim putem do škole, nakon što ga bezdušni vozač nije želio povesti, piše Metro. Inače je školarac svoju kartu plaćao preko aplikacije autobusnog prijevoznika, no toga jutra ona nije radila pa nije imao drugog izbora nego platiti novčanicom.

'Gledao je kako autobus odvozi njegove prijatelje'

Pokušao je platiti škotskom novčanicom od pet funta, no vozač ga je odbio tvrdeći da to nije legalna novčanica. 'Tog jutra sam pokušala Ashtonu kupiti autobusnu kartu preko aplikacije no ona nije radila pa sam mu dala novčanicu od pet funta", ispričala je majka te dodala kako vozač nije želio primiti tu novčanicu.

"Ostao je sam i gledao kako je autobus odvezao njegove prijatelje. Morao je hodati do škole više od 3 kilometra i plakao je cijelim putem", kazala je majka koja je nazvala prijevozničku tvrtku, ali nije dobila ispriku već samo komentar da se niti jedno dijete ne smije ostaviti samo na cesti.

'Treba se sramiti'

"Taj vozač se treba sramiti jer je natjerao dijete da samo hoda 3 kilometra", kazala je.

Bilo novčanica legalna ili ne, sigurno je da nekada vozači moraju pokazati i sućut prema djetetu koje se našlo u nevolji.