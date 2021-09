Indijska savezna država Kerala pojačavat će napore kako bi zaustavila potencijalno izbijanje smrtonosnog virusa Nipah, piše Aljazeera.

Ovo se događa nakon što je 12-godišnji dječak u nedjelju umro od toga rijetkoga virus,a a zdravstveni djelatnici odmah su izolirali stotine ljudi koji su došli u kontakt s njime.

Nadzor od vrata do vrata

Ministrica zdravstva Indije, Veena George, rekla je novinarima da su uzorci osam primarnih kontakata negativni: "To što je ovih osam neposrednih kontakata bilo negativno veliko je olakšanje", rekla je Veena George.

George najavila kako će biti testirano više uzoraka i da se u bolnici nadzire ukupno 48 kontakata, uključujući osam kontakata koji su bili negativni. Dužnosnici će provoditi nadzor od vrata do vrata i identificirati sekundarne kontakte.

Cjepivo ne postoji

Indija se posljednji put s Nipahom suočila 2018. godine kada je desetak ljudi umrlo od virusa. Nipah, koji je prvi put identificiran u kasnim 1990-ima u Maleziji, može se širiti s životnja na ljude, ali i kontaktom između ljudi.

Ne postoji cjepivo protiv virusa. Jedini način liječenja može biti njega bolesnika i praćenje njegovog stanja kako ne bi došlo do komplikacija.

Kako je već ranije pisao Bug.hr, početak bolesti najčešće ide uz opće simptome: visoku temperaturu, glavobolju i grlobolju, mijalgiju (bolove u mišićima), mučninu i povraćanje. Na to se nadovezuju vrtoglavica, pospanost, promijenjena svijest i neurološki znakovi koji ukazuju na akutni encefalitis. U nekih se ljudi pojavljuje atipična upala pluća koju prate i ozbiljne respiratorne tegobe, sve do slike ARDS, akutnog respiratornog distresa (potpunog zatajenja respiratorne funkcije). Teški encefalitis praćen epileptičkim napadajima naglo pogoršava opću sliku i dovodi do kome u roku od 24 do 48 sati.

Razdoblje inkubacije (interval od trenutka infekcije do pojave simptoma) traje između 4 i 14 dana, no slično kao i kod SARS-koronavirusa ponekad se razdoblje inkubacije može razvući sve do 45 dana: neki od tih oboljelih još nemaju vidljive simptome Nipah-bolesti, ali su već zarazni za okolinu (upravo kao i neki oboljeli od COVID-19).

Stopa smrtnosti oboljelih od Nipah procjenjuje se na 40% do 75%, a većim dijelom ovisi o stupnju dosljednog provođenja mjera za epidemiološki nadzor i o dostupnosti razvijenijih bolničkih mjera intenzivnog liječenja.