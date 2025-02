Unuk ubio djeda zbog bizarne svađe, raskomadao ga pa bacio u rijeku

Edwin Echevarria, muškarac s Manhattana čiji je raskomadani torzo pronađen u koferu kako pluta East Riverom bio je na telefonu kada ga je njegov ubojica napao, a osoba s druge strane linije čula je smrtonosnu borbu, tvrdi njegov nećak.

Edwina je ubio unuk koji je živio s njim. Edwin ga je primio jer mu ga je bilo žao, rekao je njegov nećak Eric Maldonado.

"Razgovarao je sa svojim prijateljem na telefon i prijatelj je čuo svađu, zatim je čuo glasno udaranje, potom stenjanje i jecanje," rekao je Eric Maldonado o borbi koja je završila tako što je Christian Millet (23) oborio 65-godišnjeg Edwina Echevarriju na tlo, gazio mu glavu i izbo ga 14 puta improviziranim bodežem od leda.

Echevarrijin prijatelj pozvao je policiju, koja je izvršila provjeru, ali je Millet u početku rekao policajcima da Echevarria nije kod kuće, navode izvori.

Policajci su se tog dana vraćali nekoliko puta prije nego što su konačno ušli u stan na petom katu u Columbia Streetu, gdje su živjeli, rekao je njegov nećak.

"On je bio sin bivše djevojke njegova sina. Moj ujak se sažalio nad njim. Rekao je da je vidio tog klinca kako odrasta, da je imao problema s majkom i da ga je ona izbacila", rekao je 46-godišnji Eric Maldonado za The New York Post.

Raskomadao tijelo kuhinjskim nožem

Bili su povezani, a ta povezanost učinila je smrt još težom za prihvatiti. Nakon brutalnog napada, Millet je navodno odvukao tijelo do kade i raskomadao ga kuhinjskim nožem, navode izvori.

Vlasti su počele istragu slučaja nakon što je posada broda 5. veljače oko 17.30 sati uočila kofer kako pluta rijekom.

Neko s broda pozvao je policiju, a službenici su pronašli jeziv prizor kada su zavirili unutra — Echevarrijino krvavo torzo, koje je plutalo tko zna koliko dugo.

Policija je dobila nalog za pretragu stana i ubrzo uhitila Milleta koji je, prema izvorima, priznao zločin u 7. policijskoj postaji NYPD-a.

Policijski izvor rekao je da je Millet priznao kako je u različitim trenucima bacao dijelove tijela u rijeku.

"Ubio ga je netko kome je vjerovao", rekao je nećak Eric Maldonado.

"Moj brat mu je stalno govorio: 'Izbaci ga! Izbaci ga!' Moj brat ga je pokušavao izbaciti. Ali moj ujak je rekao da mu je žao tog klinca i stalno ga je branio", kaže nećak žrtve.

Sve zbog svađe oko hrane

Millet je optužen za ubojstvo drugog stupnja zbog zločina koji je, prema izvorima iz policije, počinio nakon svađe oko hrane u zajedničkoj rezidenciji u NYCHA-ovim Baruch Houses na Lower East Sideu. Prije ubojstva, Echevarria je prijateljima i susjedima pričao različite priče o tome kako poznaje Milleta.

Ponekad ga je nazivao unukom i tvrdio da živi s njim. Ponekad je govorio da je Millet samo u posjeti, a jednom je rekao da mu samo iznajmljuje sobu.

"Uvijek se smiješio i zvao je tog dječaka svojim unukom", rekao je jedan susjed s petog kata.

"Imali su dobar odnos", dodao je susjed.

Međutim, druga susjeda rekla je da ih je prije nekoliko tjedana čula kako se svađaju u supermarketu Key Food na Columbia Streetu.

"Bili su u zadnjem prolazu — onom s pivom — i stariji muškarac je vikao: 'Ne, dosta! Dosta! Hoću da odeš! Hoću da odeš", rekla je.

Voditelj trgovine Sam Ali rekao je da je također čuo da je Edwin Echevarria rekao mladom čovjeku da pronađe novi smještaj.

"Taj tip je iznajmio sobu u tom stanu ... i bio je tamo cijelu godinu. Počeli su se svađati jer je Edwin htio otići", rekao je Ali.

Napustila ga supruga, ostao sam s unukom

Ali je dodao da su Echevarrijine životne okolnosti posljednjih godina krenule nizbrdo.

Njegova supruga ga je napustila i preselila se u Bronx, a Echevarria se okrenuo alkoholu kako bi utopio tugu.

"Bio sam šokiran kada sam ga nedavno vidio — transformacija. Vidjelo se da je slomljen. Slomljen čovjek. Prestao se brijati i kupati. Moglo se osjetiti da se ne tušira. Mogli ste ga osjetiti, poput piva, s pet metara", objašnjava Ali.

Rekao je i da je Echevarria počeo skupljati limenke za novac, ali je uvijek bio dobar čovjek, čak i u najmračnijem trenutku svog života.

"Bio je tih čovjek, dobar čovjek. Vrlo miran. Bio je kupac ovdje više od 20 godina. Bio je dobar kupac. Strašno je gledati kako je ovako završio", dodaje voditelj trgovine.

"Bio je dobar čovjek. Radio je u pošti. Sve što je radio bilo je raditi i dolaziti kući. Nije se družio, nije upadao u nevolje. Nije se ni s kim družio. Posao, kuća, to je to", rekao je njegov dugogodišnji prijatelj i susjed Rodney Bryant.

Njegova iznenadna, brutalna smrt ostavila je njegovu obitelj bez odgovora, rekao je njegov nećak.

"Kako da pronađemo mir? Kako da održimo sprovod? Čak ni nemamo cijelo njegovo tijelo. I ne možemo saznati istinu", očajan je nećak.

