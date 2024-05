Više od 670 ljudi poginulo je nakon velikog odrona u Papui Novoj Gvineji, procijenila je u nedjelju agencija UN-a za migracije dok se nastavlja operacija spašavanja. Mediji u južnopacifičkoj državi, smještenoj sjeverno od Australije, prethodno su procijenili da je odron zemlje u petak zatrpao više od 300 ljudi.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) priopćila je ranije u nedjelju da je samo pet tijela izvučeno iz ruševina. Agencija temelji svoju procjenu broja poginulih na informacijama koje su dali dužnosnici sela Yambali u pokrajini Enga. Oni kažu da je odron zatrpao više od 150 kuća u petak, rekao je Serhan Aktoprak, šef misije agencije u Papui Novoj Gvineji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više od šest sela pogođeno je odronom u regiji Mulitaka u spomenutoj pokrajini, oko 600 km od glavnog grada Port Moresbyja, priopćilo je australsko ministarstvo vanjskih poslova i trgovine.

"Zemljište i dalje klizi, stijene padaju, tlo puca zbog konstantnog povećanog pritiska, a podzemne vode teku, pa područje predstavlja izniman rizik za svakoga", rekao je Aktoprak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mještani su napustili više od 250 kuća u blizini. Privremeno su se sklonili kod svojih rođaka i prijatelja. Oko 1250 ljudi je raseljeno, navodi agencija. Međunarodna organizacija za migracije objavila je da je zatrpano više od 100 kuća, osnovna škola, mali dućani i benzinska postaja. Potraga i operacija spašavanja se nastavljaju.

Grupa za pomoć CARE Australia objavila je kasno u subotu da gotovo 4000 ljudi živi u području gdje je došlo do odrona, ali je broj pogođenih vjerojatno veći jer je to područje "mjesto utočišta za one raseljene zbog sukoba" u obližnjim područjima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Katastrofa u Papui Novoj Gvineji: Na stotine žrtava u smrtonosnom odronu. Hitne službe na terenu