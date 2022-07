Ukrajina bi mogla potisnuti ruske snage natrag na njihove prijeratne granice do 2023. godine te "izbrisati" njihove teritorijalne dobitke jer su trupe predsjednika Vladimira Putina "iscrpljene", rekao je u četvrtak umirovljeni američki general pukovnik Ben Hodges.

Hodges, bivši zapovjednik američke vojske u Europi, rekao je za Business Insider da sposobnost Ukrajine da potisne ruske trupe natrag na postojeće granice ovisi o kontinuiranoj potpori Zapada kroz sankcije i isporuke oružja.

Rusi imali malo teritorijalnog uspjeha nakon 20 tjedana rata

"Rusi su iscrpljeni", rekao je Hodges. "Trenutno nema puno toga što mogu učiniti." Dodao je da je veliki dio Putinove vojske predan ratu, ali da je Rusija imala malo teritorijalnog uspjeha nakon 20 tjedana rata.

Hodges je rekao da "puna težina" zapadne potpore tek sada poprima oblik isporukom raketnih sustava dugog dometa - oružja koje je Ukrajina tjednima molila od SAD-a i njegovih saveznika. Dodao je da će ključ uspjeha za Ukrajinu biti '"nokautiranje" jedne prednosti koju Rusi imaju: Rusije: Putinov arsenal topništva i raketa.

Puna težina zapadne vojne potpore tek nedavno zahvatila Ukrajinu

"Čini mi se da gdje god Rusi nemaju ogromnu vatrenu nadmoć, Ukrajinci pobjeđuju sto puta od sto", rekao je Hodges.

"Dakle, pružanje Ukrajincima sposobnosti da napadaju rusko topništvo, ruske rakete, njihova skladišta streljiva i zapovjedna mjesta, to je ono što uništava i remeti jedinu stvar koju Rusi imaju u svoju korist", rekao je Hodges te dodao da Ukrajina također odražava značajnu prednost u moralu, dok su ruske trupe opterećene nedostatkom resursa i sposobnosti - što ih sprječava da ostvare bilo kakav "značajan napredak" na bojnom polju.

Putin bi mogao nastaviti s 'ratom iscrpljivanja'

Ipak, dodao je kako je Rusija zabilježila određeni postupni napredak u ukrajinskoj istočnoj regiji Donbas te da su ruske trupe voljne nastaviti voditi "rat iscrpljivanja", a Vladimir Putin bi mogao razvlačiti sukob do kraja godine s nadom da će Zapad izgubiti interes za potporu Ukrajini zbog domaćih problema poput inflacije i cijena plina.

U ratu iscrpljivanja, rekao je Hodges, Rusiji treba neograničeno vrijeme, streljivo i osoblje. Čini se da imaju dovoljno streljiva, dok su obavještajne službe Ujedinjenog Kraljevstva u ponedjeljak rekle da bi manjak vojnika mogao prisiliti Kremlj da novači vojnike iz zatvora.

"Ako Zapad ostane zajedno tijekom ove godine, mislim da će biti gotovo". Haže Hodges.

Nedostatak strategije na Crnom moru i odnosi s Turskom

Hodges je već prije nekoliko dana, u intervjuu za "The New Voice of Ukraine" rekao da će ruske trupe biti potisnute na svoje položaje od 24. veljače do kraja godine ukoliko Ukrajina od zapadnih zemalja dobije sve što joj treba i ako se Ukrajinci nastave tako žestoko boriti za svoju zemlju kao sada, a također je kritizirao Zapad zbog nepostojanja sigurnosne strategije na Crnom moru.

Podsjetio je kako je Turska zatvorila Bospor za sve vojne brodove od početka rata, uključujući i NATO brodove te dodao kako, nažalost, nije osmišljena sveobuhvatna sigurnosna strategija za Crno more prije rata, a sadašnji odnosi s Turskom nisu dovoljno dobri da bi se to pitanje riješilo.

Sljedeći korak: Presretanje ruskih projektila i gađanje topništva

Komentirao je tada i spore isporuke oružja u Ukrajinu te podsjetio da su već potrošeni milijuni i milijuni dolara na pomoć Ukrajini, te kako stiže sve više oružja, ali i naglasio kako se Ukrajina nije pripremila za moguću invaziju onoliko učinkovito koliko je mogla tijekom posljednjih osam godina pa tako, primjerice, nije uspostavila strateško skladište topničkih granata.

"Njemačke haubice su već ovdje, zajedno s francuskim oružjem, HIMARS MLRS američke proizvodnje upravo stižu i još streljiva iz drugih zemalja. Sve ide u dobrom smjeru i zalihe ne presušuju. Logistika je sada glavni izazov: kako zapravo sve to pravodobno dostaviti iz Poljske i zapadne Ukrajine na prve crte bojišnice. Mislim da će se situacija značajno promijeniti kada svo oružje završi u rukama ukrajinskih trupa", rekao je Hodges tada te napomenuo kako je sljedeći korak korištenje svih raspoloživih alata u presretavanju ruskih projektila i gađanju njihovog topništva.

Hodges je na kraju rekao kako se nada da će rat završiti tako što će se Ukrajina osloboditi i povratiti svoj izgubljeni teritorij.