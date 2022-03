Umirovljeni visoki general američke vojske i bivši zapovjednik američkih specijalnih operacija u Europi Mike Repass smatra da je Vladimir Putin već istrošio resurse namijenjene napadu na Ukrajinu. Repass je radio s ukrajinskim sigurnosnim snagama od 2016. i ima dobar uvid u konflikt. U razgovoru za CNN predviđa da bi ruska vojska mogla ukrajinske gradove sravniti sa zemljom i izazvati izbjegličku krizu koja će destabilizirati središnju i istočnu Europu. Ako bi ruska vojska i nadjačala ukrajinsku obranu, Repass vjeruje da ne bi uspjela držati zemlju pod kontrolom jer Putin nema dovoljno snaga za dugotrajnu okupaciju velikih dijelove Ukrajine. Ukratko, Putin je odgrizao više nego što može prožvakati.

Iznenađen letargijom ruske vojske

"Rusija je možda nadjačala Ukrajinu tehnologijom, oružjem i ljudstvom, ali teren je na strani branitelja, što po meni znači da Ukrajinci imaju šanse pružiti otpor", kaže Repass.

Kaže i da nije iznenađen snažnim otporom ukrajinske vojske, ali ga iznenađuje letargija ruskog napada.

"Čini se da je napad spor i vuče se prema sjeveru. Na istoku ih Ukrajinci razbijaju. Jedino na jugu uspijevaju ostvariti neki napredak. Putin je očekivao da će Ukrajinci kapitulirati kao što je bio slučaj 2014. kada je zauzeo Krim, ali sve u svemu SAD i NATO su otada obavili fantastičan posao obučavajući ukrajinsku vojsku i pretvarajući je u kvalitetnu obrambenu snagu. Razlika između 2014. i ovoga što gledamo sada jest što je vodstvo Ukrajine čvrsto odlučilo ujediniti se sa Zapadom – politički, vojno i ekonomski. Da su imali još godinu, dvije, sada bi bili u potpuno drugačijoj poziciji: više bi nalikovali na vojsku zemlje članice NATO-a", ističe Repass.

Kaže da je cijeli svijet očekivao brzo obezglavljivanje ukrajinske vlasti.

"Strateški NATO-va pozicija bila je: " Nećemo se miješati u ovo jer će, dok se mi uključimo, cijela stvar već biti gotova. Nećemo riskirati politički kapital s nuklearnom velesilom." Sada pak gledamo malo drukčiju geostratešku sliku – ukrajinska obrana je poprilično uspješna. Ukrajinci su sada na braniku liberalnih demokracija Europe", kaže Repass.

'Žele sravniti gradove i izazvati izbjegličku krizu'

Upitan zašto Rusi kolonom tenkova dugom 65 kilometara pokušavaju zauzeti Kijev, Repass je kazao da su svi zbunjeni time.

"Mislim da ima par stvari koje su se tu dogodile. Taj konvoj je sada dug preko 60 kilometara, ali nije bio takav u startu. Došlo je do krkljanca zbog kvarova i ljudskih gubitaka. Usto, ako se tenkovi i vozila pokrenu s te ceste, naletjet će na novi problem. Taj dio zemlje pun je blata koje se stvara u proljeće i možemo očekivati da će takvo stanje na terenu potrajati još nekih šest tjedana. Njihova mobilnost je ozbiljno sputana na sjeveru zemlje. Na jugu taj problem nemaju, takve ogromne konvoje ne vidimo tamo, nego samo sjeverno", kaže Repass pretpostavljajući da je u pitanju loše rusko planiranje.

Nadalje, kaže, slijedi ruska kampanja kojom žele sravniti gradove i izazvati izbjegličku krizu.

"Ciljat će infrastrukturu vlasti i zapovjedne i kontrolne centre – javne komunikacije, internet, radio tornjeve, telefonsku mrežu – sve što mogu da ometu komunikacije, da odvoje ljude od vlade. Rusi žele stvoriti masovnu paniku u društvu da bi prouzročili probleme vladi i uništili odlučnost naroda. Već sada je preko milijun ljudi pobjeglo iz zemlje koja ima populaciju od nekih 41 milijun. Ta brojka će se značajno povećati. Gledat ćemo milijune ljudi koji bježe prema zapadu", upozorava.

'Imat će pokret otpora i ustanke u gradovima'

Pretpostavlja da će Bjelorusija i Rusija proglasiti izvanredno stanje kako bi ugušili bilo kakvu javnu raspravu i potencijalni otpor u svojim zemljama.

"Vjerojatno će udružiti snage, pokušati zatvoriti ukrajinsku zapadnu granicu da bi, prvo, stvorili još veću humanitarnu krizu i drugo, onemogućili bilo kakvu dodatnu opskrbu sa Zapada. U tom trenutku ukrajinska vojska nastavit će se boriti najviše zapadno od rijeke Dnjepar. Na drugim mjestima, pogotovo u urbanim centrima, imat ćemo ustanke. Pokreti otpora bit će ili unaprijed planirani ili spontani, ali zadat će Rusima koliko god boli i uništenja mogu. Tu dolazimo do problema "probavljanja". Rusi će možda progutati Ukrajinu, ali je sigurno neće moći probaviti. Bit će previše problematično zadržati kontrolu, u jednom trenutku morat će je ispljunuti. Srž stvari je da se okupacija ne isplati. Rusi će možda s vremenom uspostaviti kontrolu nad urbanim centrima, ali njih dijele ogromni dijelovi teritorija – 50, 80 kilometara – gdje nema ničega. Mnogo malih sela i gradova nije pod ruskom kontrolom. Razina uništenja zgrozit će Europu i sjevernu Ameriku. Argument protiv intervencije izblijedit će pred slikama ljudske patnje. Potencijalna koalicija voljnih možda nametne nešto poput zone zabrane letova ili sigurne oaze za izbjeglice i stanovnike velikih gradova", iznio je Repass viđenje razboja situacije.

'Ako Putin to dobije, odreći će se svega drugog...'

Po njegovom mišljenju, ključna stvar koju želi Putin jest kontrola kanala na sjeveru Krima koji su Ukrajinci zatvorili 2014. i koji je potom presušio pa na Krimu otada ovise o podzemnim izvorima.

"Putin više nije imao izvore svježe vode na Krimu. Rusi su osvojili taj kanal i svježa voda je tek sad došla na Krim. Putin je to morao učiniti. On također želi kopnom povezati Donbas s Krimom i osigurati rutu i izvor kanala na sjeveru Krima s rijekom Dnjepar. Time bi imao kontrolu nad cijelim teritorijem istočno od rijeke, do Kijeva na sjeveru i na potezu sjeveroistočno do Donbasa. Ako Putin zauzme dovoljno teritorija istočno od rijeke, bit će spreman odreći se svega drugoga", objašnjava.

Putinove trupe, kaže, broje oko 175.000 vojnika, ali ne mogu držati kontrolu nad tim teritorijem. Tijekom Drugog svjetskog rata njemačkoj vojsci je trebalo mnogo snaga da pokore Ukrajince i nastave pohod. Repass smatra da zapadne liberalne demokracije imaju moralnu i političku obvezu podržati Ukrajinu koja se bori za vlastitu nezavisnost i liberalni poredak.

"Gdje ćemo se, ako ne ovdje, suprotstaviti autokratskoj i revizionističkoj sili? Što bi Gruzija i Azerbajdžan trebale zaključiti promatrajući našu bojažljivost dok se suočavamo s ovim zlom? Sigurno možemo očekivati da će Tajvan biti sljedeći. Ruski napad na Ukrajinu je primjer predatorstva vojno snažnih zemalja nad slabijima. (…) Hoćemo li ostaviti ostatak svijeta vukovima i povući se na jedan sigurni otok? Ruski napad na Ukrajinu ne smije uspjeti, ako želimo izgraditi i sačuvati benefite demokracije izvan granica saveza", zaključio je umirovljeni američki general Mike Repass u razgovoru za CNN.

