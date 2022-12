309. dan ruske invazije na Ukrajinu

Diljem Ukrajine od jutra zračne uzbune

Glasne eksplozije u Kijevu

TIJEK DOGAĐANJA:

Ukrajinski projektil pao na teritorij Bjelorusije

13.36 - Bjeloruska državna novinska agencija BeITA izvijestila je da je ukrajinski protuzračni projektil S-300 pao u četvrtak na teritorij Bjelorusije tijekom jednog od najvećih ruskih raketnih napada na Ukrajinu od početka rata. Bjelorusko ministarstvo obrane objavilo je da je ukrajinski projektil oborila bjeloruska protuzračna obrana, ali te informacije zasad nije moguće neovisno potvrditi. Incident se dogodio između 10 i 11 sati, u vrijeme kada je Rusija ispaljivala desetke raketa na Ukrajinu. BelTA je izvijestila da je projektil koji je pao u Bjelorusiji došao s ukrajinskog teritorija. Objavila je fotografiju na kojoj su, kako tvrdi, prikazani dijelovi projektila S-300 na praznom poljoprivrednom zemljištu. BelTA je dodala da nema informacija o žrtvama.

S-300 je protuzračni projektil iz sovjetske ere koji koriste i Rusija i Ukrajina. Projektil S-300 pao je u studenom na poljski teritorij. Vjeruje se da ga je ispalila ukrajinska protuzračna obrana. Kijev koristi taj sustav za presretanje ruskih projektila, a Rusija ga koristi za napade na kopnene mete, što bi po vojnim analitičarima mogao biti znak da joj se zalihe raketa smanjuju. Bjelorusija je dopustila Moskvi da koristi njezin teritorij za pokretanje invazije na Ukrajinu u veljači, ali inzistira da ne sudjeluje u ratu i da niti neće.

'Rusi su poslali više od 120 projektila'

8.45 - U Kijevu se jutros čulo nekoliko snažnih eksplozija, no još uvijek nema pojedinosti. Guverner Mikolajiva Vitalij Kim na Telegramu je poručio da je protuzračna obrana oborila pet projektila koji su letjeli iz smjera mora. Eksplozije su se čule i u Žitomiru i Odesi. Restrikcije struje najavljene su u regijama Odesa i Dnjipropetrovsk, s ciljem smanjenja moguće štete na energetskoj infrastrukturi.

Protuzračna obrana ima posla i u Poltavi, Černihivu i Sumiju. Ihor Terehov, gradonačelnik Harkiva, na Telegramu je poručio da se čulo niz eksplozija u gradu. Još uvijek se utvrđuje koji ciljevi su pogođeni i ima li stradalih.

Novinarka Irina Matvijišin javlja da su se u Lavovu čule tri eksplozije te da joj se kuća tresla. Mihailo Podoljak, savjetnik Zelenskog javlja da je više od 120 projektila poslano prema Ukrajini iz Rusije.

8.26 - Novinari stacionirani u Kijevu izvještavaju da su se u ukrajinskoj prijestolnici čule nove glasne eksplozije. Rusija je tijekom jutra pokrenula val raketnih napada iz zraka i s mora, piše Guardian. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je na Telegramu da je bilo "nekoliko eksplozija u glavnom gradu".

Novi ruski napadi bespilotnim letjelicama

8.22 - Ukrajina je u četvrtak ujutro izvijestila o novim ruskim raketnim napadima dok su se u nekoliko gradova čule eksplozije koje su, prema lokalnim vlastima, rezultat djelovanja sustava protuzračne obrane koji obaraju projektile.

Savjetnik predsjedničkog ureda Oleksij Arestovič napisao je na Facebooku da su napadi uključili više od 100 projektila, u nekoliko valova, a uzbune za zračni napad mogle su se čuti diljem zemlje. Eksplozije su se čule u Kijevu, Žitomiru i Odesi, prema dopisnicima Reutersa i izvješćima lokalnih medija.

Restrikcije struje najavljene su u regijama Odesa i Dnjipropetrovsk, s ciljem smanjenja moguće štete na energetskoj infrastrukturi. Ruske vojne snage i u srijedu navečer napadale su dronovima, dok je Moskva objavila da njezine snage razmišljaju kako prekinuti isporuke oružja Kijevu iz inozemstva.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da vojska radi na novim planovima za prekid opskrbe ukrajinske vojske oružjem i streljivom iz inozemstva.

"Primjećujemo da Ukrajina dobiva sve više i bolje zapadno oružje", rekao je Lavrov tijekom intervjua za rusku televiziju u srijedu. Stoga, rekao je, među vojnim stručnjacima postoje pozivi da se prekinu ti opskrbni pravci. Razmatraju se "željezničke pruge, mostovi i tuneli", rekao je Lavrov.

"Pretpostavljam da će oni profesionalno odlučiti kako otežati te isporuke ili, u idealnom slučaju, potpuno ih zaustaviti."

Ruski dronovi u srijedu navečer bili su usmjereni protiv ciljeva na jugu i istoku zemlje, objavila je ukrajinska južna protuzračna obrana. Dronovi su letjeli u nekoliko skupina iznad Donjecke regije, Zaporižje i Harkiva, a promatrači su izvijestili i o letovima u smjeru Odese.

Borbeno dežurstvo na Crnom moru

7.15 - Ukrajinsko južno operativno zapovjedništvo izvijestilo je rano ujutro 29. prosinca da je Rusija rasporedila dva površinska i podvodna nosača projektila na borbenom dežurstvu u Crnom moru. Nosači na sebi nose najmanje 20 projektila Kalibr. Upozorenje na zračni napad oglasilo se u gradu Kijevu u 6:02 ujutro po lokalnom vremenu, te u većem dijelu središnje i istočne Ukrajine.

Lavrov: 'DPR, LNR, Zaporižje i Herson treba osloboditi'

7.10 - Donjecku i Lugansku Narodnu Republiku (DPR, LNR), kao i regije Zaporižje i Herson, koje su se pridružile Rusiji nakon referenduma, potrebno je osloboditi, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov za prvi kanal, a prenosi ruska novinska agencija Tass. Odgovarajući na pitanje o granicama regija na koje je mislio, Lavrov je rekao: "Svakako govorim o njihovim granicama kao dijelovima Ruske Federacije, na temelju ruskog Ustava".

Na pitanje misli li na to da Rusija tek treba osloboditi te teritorije, Lavrov je odgovorio potvrdno. "To proizlazi iz volje naroda izražene u četiri regije. To se dogodilo prije nekog vremena u Donjeckoj i Luganskoj Narodnoj Republici i ove jeseni u regijama Zaporožje i Herson", rekao je Lavrov. Također je istaknuo kako je Rusija odlučna osigurati da njena specijalna vojna operacija postigne svoje ciljeve. Ministar vanjskih poslova dodao je da četiri nove ruske regije "trebaju osloboditi prijetnje nacifikacije s kojom su se godinama suočavale".

Od 23. do 27. rujna u Donjeckoj Narodnoj Republici (DPR) i Luganskoj Narodnoj Republici (LNR), kao i u Hersonskoj i Zaporožskoj oblasti održani su referendumi na kojima se većina glasača izjasnila za pripajanje Rusiji. Dana 30. rujna ruski predsjednik Vladimir Putin i čelnici DNR i LNR, Zaporožje i Hersonske oblasti potpisali su ugovore o njihovom pristupanju Rusiji. Putin je 4. listopada potpisao zakone o ratifikaciji ugovora.

Diljem Ukrajine oglasila se uzbuna

7.00 - Zračna uzbuna oglasila se u svim ukrajinskim oblastima, uključujući i okupirani Krim, 29. prosinca.