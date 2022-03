Trideseti je dan ruske invazije na Ukrajinu, a stanje u Mariupolju iz dana u dan sve je gore. Bivši ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj, Oleksandr Levčenko, kaže kako tamo ljudi počinju umirati bez hrane.

"Ovo je strašna situacija i ruska vojska to zna, to je glavni razlog zbog kojeg ne dopušta zelene koridore za izlazak civila baš iz Mariupolja. Kijev, koji do sada od saveznika nije dobio zrakoplove, tenkove, rakete srednjeg dometa, nikako vojno ne može pomoći gradu-stradalniku. U Bruxellesu to dobro razumiju, ali u tjedan dana daju vojne pomoći toliko koliko ukrajinska vojska potroši za jedan dan. To me podsjeća na situaciju kad bolesni čovjek dobiva terapiju samo da odmah ne umre, a ne da ozdravi. Svaki Ukrajinac koji zna razmišljati zbog toga pati", objasnio je Levčenko za Nacional.

General se spreman predati

Ruskom vojnom rukovodstvu obratio se bivši šef policije Donjecke regije u koju pripada i Mariupolj. General Vladislav Abrosjkin ujedno je i bivši zamjenik šefa policije Ukrajine koji kaže kako im se je spreman predati, ako će Rusi pustiti iz Mariupolja svu djecu, koja su počela umirati od gladi. Rekao je Moskvi da je osobno formirao pukovniju Azov koja je na zlom glasu u Kremlju i "da je upravo on osoba koja treba Moskvi i spreman je za sve odgovarati, uz uvjet da puste da djeca izađu iz Mariupolja."

Levčeno kaže da branitelji Mariupolja već 25 dana uzalud mole Zapad i Kijev da zatvore nebo nad gradom koji je potpuno uništen te dodaje kako je "jednostavno nestao".

Sve kako bi spasili djecu...

Bruxelles, kao i Berlin i Washington odbili su mogućnost pomoći Ukrajini borbenim zrakoplovima sovjetske proizvodnje, a protuzračne sustave obrane koje su počeli dobivati nikako ne mogu dopremiti u opkoljeni grad.

"Rusi su već izgubili u Ukrajini šest generala, a naš domoljub general Abrosjkin spreman je poginuti da bi spasio djecu Mariupolja. Ne znam imaju li europski čelnici srca da pomognu gradu u kojem su već poginuli i mogu poginuti još desetine tisuća ljudi, ali mi u ovim teškim trenucima više od zlobnih riječi našeg surovog neprijatelja osjećamo šutnju i odbijanje naših partnera", poručio je Levčenko.

