"Pod republikancima više niti jedan novčić neće otići u Ukrajinu", izjavila je prošloga tjedna američka republikanska zastupnica iz Georgije Marjorie Taylor Greene. Ta ekstremno desna političarka veselila se nečemu što bi se moglo ostvariti u skoroj budućnosti: njezina je stranka spremna ostvariti pobjedu na izborima za Zastupnilki dom američkog Kongresa, koji se održavaju sutra (utorak) i možda za 180 stupnjeva zaokrenuti američku podršku Ukrajini u ratu protiv ruskog agresora, piše kolumnist Washington Posta Ishaan Tharoor.

Greene je u žižu javnosti dospjela s ekstremističkih margina Republikanske stranke, poznate po promicanju histeričnih teorija zavjere pokreta QAnon te ekstremističke ideologije utemeljene na lažnim tvrdnjama. No, njezin kratki mandat na dužnosti katapultirao ju je u središte nacionalne pozornosti; postala je utjelovljenje energije koja pokreće desničarski pokret u SAD-u. Budući da ne postoji konsenzus među Republikancima o tome kako najbolje podržati Ukrajinu, Greene podjedanko predstavlja republikansko biračko tijelo kao i njezin stranački kolega Mitch McConnell, vođa zastupničke manjine u Senatu, koji od Bidenove administracije traži da više i brže isporučuje vojnu pomoć Kijevu.

'Nitko neće ispisati bjanko ček Ukrajini'

Očekuje se da će nakon izbora u utorak Republikanci preuzeti većinu u Zastupničkom domu Kongresa te pritisnuti Bidena da pojača politički pritisak na Iran. No, i Ukrajina bi se mogla naći u nevolji, s obzirom na to da je Kongres do sada odobrio više od 60 milijardi dolara pomoći Kijevu koji od Zapada i dalje traži još više pomoći.

Uoči sutrašnjih izbora, razni zastupnici i kandidati Republikanske stranke govorili su da treba prestati s "vatrogasnim" financiranjem Ukrajine.

"Mislim da ljudi koji će se naći u recesiji neće ispisati bjanko ček Ukrajini. Oni to jednostavno neće učiniti.", kazao je nedavno republikanski zastupnik iz Kalifornije Kevin McCarthy.

“Mislim da smo do sada dali dovoljno novca Ukrajini. Stvarno jesmo. Europljani se sada moraju isprsiti. Iskreno, kad bi Ukrajinci i Europljani znali da SAD više neće plaćati račune, mislim da bi to i učinili", kazao je JD Vance, republikanski kandidat za američki Senat iz Ohija.

Pritisci i s krajnje desnice i s krajnje ljevice

No, Republikanci su godinama bili stranka koja je bila sklonija militarizmu i "jastrebovskoj" vanjskoj politici. To je vjerojatno još uvijek slučaj na raznim frontama, ali rat u Ukrajini rašio je čudan šav u američkoj politici. Energičan i učinkovit pristup Bidenove administracije jačanju obrane Ukrajine i okupljanju zapadnih partnera čini se misijom bez jasno određenog kraja. Predsjednik Joe Biden i njegovi saveznici borbu za Ukrajinu smatraju borbom za budućnost demokracije i samog liberalnog poretka.

U međuvremenu, demokrati se suočavaju i sa zahtjevima koji stižu s krajnje lijevog krila svoje stranke s kojeg je blok progresivnih demokrata pozvao Bidenovu administraciju da radi na prekidu vatre i započne pregovore s Rusijom. Ironija je, piše kolumnist Washington Posta, što Bidenova administracija doista tiho vrši pritisak na Kijev da odustanu od odbijanja dijaloga s Kremljom kako bi zadržala podršku i drugih vlada koje su suočene s pritiskom borača u svojim zemljama da spriječe širenje rata u nadolazećim godinama.

No potpisnici pisma upućenog s lijevog krila Demokratske stranke izazvali su žestoku reakciju te ga nespretno povukli ne želeći biti strpani u isti koš s ekstremno desnim republikancima koji traže da se obustavi pomoć Ukrajini.

Populističko krilo 'Orbanovog' tipa

O tim, ekstremno desnim republikancima, Danielle Pletka, viša suradnica na institutu American Enterprise i bivša članica republikanskog tima za vanjsku politiku u Senatu, rekla je za New York Times da je McCarthyjev komentar o nedavanju "bjanko čeka" Ukrajini bio "prst u oko". Naglasila je i da unutar Republikanske stranke očito postoji podjela na tradicionalističko i internacionalističko krilo s jedne i ono populističko krilo "Orbanovog tipa".

Za to vrijeme demokrati upozoravaju da bi se s povratkom Donalda Trumpa na političku pozornicu - koji daje naslutiti da će se ponovno kandidirati za predsjednika - vjetrovi u Washingtonu mogli promijeniti.

"Vidim teretni vlak koji dolazi, a to je Trump sa svojom operacijom otkazivanja pomoći Ukrajini", rekao je nedavno demokratski senator iz Connecticuta Chris Murphy.

"Kada bi republikanci osvojili većinu u Zastupničkom domu, bili bi apsolutno protiv svega za što je Joe Biden, uključujući i rat u Ukrajini", dodao je.

'Rusija će steći prednost s novim američkim Kongresom'

Ukrajina baca dugu sjenu na Trumpov predsjednički mandat. Prvi zahtjev za njegovim opozivom u Zastupničkom domu bio je isprovociran pokušajima da ojača ukrajinsku vladu kako bi pomogla u njegovim domaćim političkim konfliktima. Osim toga, Trump i njegov krug ljudi imali su gustu mrežu veza s ukrajinskim i ruskim operativcima koji su bili spremni rušiti onu političku agendu Kijeva koja nije bila naklonjena Kremlju. Sve u svemu, u Ukrajini su zabrinuti za ono što im predstoji nakon parlamentarnih izbora u SAD-u.

"To nas jako zabrinjava uoči zime. Rusija će steći prednost s novim američkim Kongresom i s Europljanima koje ucjenjuju energentima. Zato je sadašnja ofenziva tako važna", rekao je jedan visoki ukrajinski dužnosnik želeći ostati neiemnovan.

Također postoji strah da nakon smanjenja američke pomoći Ukrajini Europa neće imati ni kapaciteta ni političke volje popuniti nastalu prazninu.

'Putin bi mogao iščupati pobjedu iz ralja poraza'

"Time biste išli na ruku Putinu. Ako se Amerika povuče, Putin bi ipak mogao iščupati pobjedu iz ralja poraza", poručio je Amerikancima Tobias Ellwood, predsjednik odbora za obranu britanskog parlamenta.

U Rusiji već trljaju ruke.

"Iza Trumpove parole "Učinimo Ameriku ponovno velikom" ("Make America Great Again" iliti MAGA) stoje oni koji se počinju pitati: Zašto financiramo ne samo američke interese, nego i Bidenove osobne interese i interese lutkara koji stoje iza njegovih leđa?" - rekao je prošloga tjedna ruski politolog Sergej Sudakov u jednoj emsiji ruske državne televizije.

"Siguran sam da će republikanci pobijediti", dodao je.