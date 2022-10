Šojgu zvao britanske, francuske i turske kolege prvi put od početka invazije

Energodar je na rubu 'humanitarne katasrofe'

Milijuni Ukrajinaca bez struje

Ukrajinska obavještajna služba: 'Rusi ne napuštaju Herson'

Tijek događaja:

Helikopteri za Rusiju prebacivani preko Hrvatske?

16.38 - Ukrajinska tajna služba (SBU) objavila je snimljene telefonske razgovore Vjačeslava Boguslajeva, šefa firme Moto Sich, jednog od najvećih svjetskih proizvođača avionskih motora sa sjedištem u Zaporižju, koji navodno dokazuju da je surađivao s Rusima, piše Kyiv Independent. U tim je razgovorima Boguslajev menadžerima ruske kompanije za proizvodnju i popravak helikoptera ponudio motore ukrajinske proizvodnje za njihove vojne helikoptere i sugerirao im da ih prebace kroz Hrvatsku, Kazahstan ili Kirgistan.

Šef Moto Sicha je navodno davno počeo surađivati s ruskim vojnim kompanijama. Neki su telefonski razgovori snimljeni još 2011., navodi SBU. 23. listopada su ukrajinske vlasti pritvorile Boguslajeva i još neke direktore njegove kompanije iz odjela za suradnju sa stranim zemljama.

Previranja u Rusiji

16.30 - Rusija gleda u cijev "neizbježnog poraza" u gradu Hersonu, rekao je bivši čelnik britanskih oružanih snaga. General Lord Dannatt, bivši načelnik Glavnog stožera, rekao je da su Putinove snage usred povlačenja iz regionalne prijestolnice u južnoj Ukrajini. U međuvremenu elita zemlje pokušava pregovarati o prekidu rata sa Zapadom jer shvaćaju da su izgubili. Insajderi Kremlja navodno planiraju preuzeti vlast od Putina s Nikolajem Patruševom, tajnikom Vijeća sigurnosti, i Sergejem Kirijenkom, rekao je Kirilo Budanov.

Lord Dannatt, govoreći jutros za Sky News, rekao je da Rusija ostaje 'pozadi' na bojnom polju u Ukrajini i kao rezultat toga cilja na infrastrukturu. Situacija je posebno kritična u južnom gradu Hersonu, koji Ukrajina napada od početka kolovoza. "Rusi očito razmišljaju o tome da ono što je vjerojatno neizbježan poraz tamo pokušaju pretvoriti u neku vrstu upravljanog povlačenja kako bi izgledalo manje kaotično", rekao je. Gubitak Hersona, jedine regionalne prijestolnice koju su zauzele Putinove trupe, a koju je prije nekoliko tjedana proglasio ruskim teritorijem, bio bi najsramotniji gubitak rata do sada.

Unutarnje borbe za smjenu Putina također su se pogoršale nakon aneksije, rekao je Budanov. Upitan tko bi mogao zamijeniti Putina, Budanov je naveo dva imena: Nikolaja Patruševa i Sergeja Kirijenka. Patrušev je bivši direktor FSB-a koji je bio tajnik Vijeća sigurnosti od 2008. On je vjerni Putinov saveznik i neprijateljski raspoložen prema Zapadu. Njegovo se ime često navodi kao vjerojatni nasljednik. Kirijenko je bio na kratkom i katastrofalnom mandatu kao najmlađi ruski premijer nakon što je 1998. na tu dužnost imenovan s 35 godina. Kirijenko je sada poznat kao Putinov car unutarnje politike i navodno mu je povjereno nadgledanje aneksije okupirane Ukrajine.

Rusija optužila Ukrajinu i UK da su u kontaktu oko nuklearnog oružja

16.07 - Rusija je izjavila bez dokaza da je Ukrajina bila u kontaktu s Ujedinjenim Kraljevstvo radi mogućnosti stvaranja nuklearnog oružja, prenosi Sky News. U podužoj objavi na Telegramu, rusko ministarstvo obrane ponovilo je komentare visokih osoba iz Kremlja da Ukrajina planira napad "prljavom bombom". Tvrde je ured predsjednika Volodimira Zelenskog bio u kontaktu s predstavnicima Ujedinjenog Kraljevstva o mogućnosti dobivanja tehnologije za stvaranje nuklearnog oružja. "Za to Ukrajina ima odgovarajuću proizvodnu bazu i znanstveni potencijal", rekao je glasnogovornik ruskog ministarstva obrane. "Dakle, u Ukrajini postoje poduzeća nuklearne industrije koja imaju zalihe radioaktivnih tvari koje se mogu koristiti za stvaranje "prljave bombe"." Važno je napomenuti da takozvane prljave bombe nisu nuklearno oružje, već su konvencionalni eksplozivi pomiješani s radioaktivnim materijalom. Ukrajina ne posjeduje nuklearno oružje, odrekla se onog koje je naslijedila od Sovjetskog Saveza 1994. godine. S druge strane, Rusija ima ogromne zalihe nuklearnih bojevih glava.

Moskva će na međunarodnim forumima, uključujući UN, pokrenuti pitanje pripreme Kijeva za provokaciju s prljavom bombom, rekao je u ponedjeljak ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov na konferenciji za novinare nakon razgovora s glavnim tajnikom Organizacije islamske suradnje (OIC) Hisseinom Brahimom Tahom. "Također smo poduzeli potrebne korake da se ovo pitanje pokrene u međunarodnim strukturama, prije svega u UN-u u New Yorku, a danas će to učiniti naši predstavnici nadajući se informiranoj i stručnoj raspravi o problemima kojih ćemo se dotaknuti", rekao je, odgovarajući na pitanje TASS-a.

Ruski prvi diplomat naglasio je da ruska strana ima konkretne informacije o ukrajinskim znanstvenim institucijama koje posjeduju tehnologije sposobne za stvaranje prljave bombe. "Imamo informacije, koje smo još jednom provjerili kroz odgovarajuće kanale, da to nije neutemeljena sumnja, da postoje ozbiljni razlozi za vjerovanje da bi se takve stvari mogle planirati. Sergej Šojgu [ruski ministar obrane] složio se s nekima od svojim sugovornicima da održe dodatne konzultacije o ovoj temi na stručnoj razini", rekao je Lavrov. Prema njegovim riječima, Moskva nije iznenađena medijskom reakcijom Zapada na moguću upotrebu prljave bombe od strane Kijeva. “To je u skladu s bezuvjetnom potporom koju Zapad daje svom štićeniku [ukrajinskom predsjedniku Vladimiru] Zelenskom, popuštajući mu u svim rusofobnim akcijama ne samo u obliku izjava, već i u obliku granatiranja civilnih objekata, ubijanja civila. i mnogo više", istaknuo je diplomat.

Ukrajinska vojska ne očekuje rusko povlačenje iz Hersona

15.16 - Ukrajinske vojne obavještajne službe ne očekuju da će se ruske trupe povući iz okupiranog grada Hersona na jugu Ukrajine. Naprotiv, ruska vojska priprema se za obranu grada, rekao je u ponedjeljak u Kijevu šef obavještajne službe Kirilo Budanov.

“Ruski okupatori stvaraju iluziju da napuštaju Herson, a zapravo ondje raspoređuju nove vojne jedinice”, rekao je za portal Ukrajinska pravda. Ruske vlasti zapovjedile su da se civili evakuiraju iz Hersona, jedne od četiriju ukrajinskih regija koje je Rusija prošli mjesec anektirala, nakon što su ukrajinske snage ostvarile važne vojne uspjehe.

"Važno je da spasite svoje živote", rekao je u nedjelju u videoporuci ministar obrazovanja Sergej Kravcov. Vlasti su za vikend rekle da je od utorka evakuirano oko 25.000 ljudi, uglavnom brodovima preko rijeke Dnipra.

Video: Ukrajinci napali dva ruska tenka

14.44 Na društvenim mrežama pojavila se snimka topničkih napada ukrajinske 40. topničke brigade na dva ruska tenka.

Više od 150 brodova sa žitom zarobljeno u crnomorskim lukama

14.20 Ujedinjeni narodi (UN) priopćili su da su potrebni "hitni" koraci kako bi se oslobodio zaostatak od više od 150 brodova uključenih u dogovor koji Ukrajini omogućuje izvoz žita iz luka u Crnom moru. Komentari Isminija Palle, glasnogovornika UN-a za Crnomorsku inicijativu za žito, stižu u trenutku kada je Ukrajina optužila Rusiju da blokira potpunu provedbu sporazuma.

Dogovor, uz posredovanje UN-a i Turske kako bi se olakšale ukrajinske isporuke žitarica koje je blokirala Rusija od početka rata s Ukrajinom, dolazi na obnovu sljedećeg mjeseca. Rusija je zaprijetila povlačenjem, tvrdeći da sporazum ne usmjerava žito u najsiromašnije zemlje svijeta.

Plovila koja prevoze žitarice i drugu hranu u i iz ukrajinskih luka moraju pregledati timovi koje organizira četverostrani Zajednički koordinacijski centar (JCC) na sidrištima u Turskoj.

Kremlj o 'prljavoj bombi': 'Takva prijetnja postoji'

13.35 Unatoč širokoj osudi optužbi od strane Ukrajine i njezinih zapadnih saveznika, glasnogovornik Kremlja stoji uz tvrde ruskog ministra obrane Sergeja Šojuga o opasnosti da će Ukrajina upotrijebiti 'prljavu bombu'. Obraćajući se medijima u ponedjeljak, Dmitrij Peskov je rekao: "Njihovo nepovjerenje prema informacijama koje je dostavila ruska strana ne znači da prijetnja od uporabe takve prljave bombe ne postoji. Takva prijetnja postoji i ministar obrane je informaciju o tome dao svojim sugovornicima. Na njima je hoće li tome vjerovati ili ne."

Obnova Ukrajine nakon rata koštat će više od 750 milijardi dolara

13.24 Ukrajinski premijer Denis Šmihal jutros je govorio na njemačko-ukrajinskom poslovnom forumu. Nakon što je zahvalio Berlinu na kontinuiranoj potpori, ustvrdio je da troškovi obnove diljem Ukrajine trenutno iznose 750 milijardi dolara. Čitavi gradovi, kao što su Mariupolj i Buča, uništeni su od početka rata krajem veljače.

Ukrajina očekuje da će se njezino gospodarstvo smanjiti za 30% u 2022., nakon što mjesecima nije mogla izvoziti svoje glavne proizvode - suncokretovu sačmu, ulje i sjemenke. Izvoz se nastavio u malim količinama, ali je vjerojatno da je ovaj prekid izvoza pridonio padu gospodarstva o kojem je izvijestila zamjenica premijera Julija Svyrydenko.

Stručnjaci imaju različita mišljenja o tome koliko dugo će trajati sukob s Rusijom. Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) priopćila je u ponedjeljak da će Ukrajini dodijeliti do tri milijarde eura tijekom 2022. i 2023. kako bi pomogla u jačanju njezinih upozorenih poduzeća i gospodarstva.

Ukrajina: Rusija se ne sprema napustiti Herson

12.39 Šef ukrajinske obavještajne službe Kirilo Budanov je rekao da Rusija dovodi nove vojne postrojbe u Herson dok se priprema obraniti grad suočen s napredujućom ukrajinskom protuofenzivom. Naredbe ruske uprave okupiranog grada da se stanovnici evakuiraju dio su "informativne operacije i manipulacije" Moskve, rekao je Budanov za Ukrajinsku pravdu.

Napadi na Herson

12.02 Društvenim mrežama se šire snimke udara na grad Herson, ali i Novu Kakhovku.

Objavljene snimke ruskih projektila

11.44 Ukrajinci su objavili video koji pokazuje što je ostalo od projektila i raketa koje ruska vojska već osam mjeseci ispaljuje na drugi po veličini ukrajinski grad - Harkiv.

Amerikanci i Britanci odgovorili Šojguu

11.02 Britanski ministar obrane Ben Wallace oštro je demantirao navode Kremlja da Ukrajina planira upotrijebiti 'prljavu bombu', dok je njegov ruski kolega upozorio na 'nekontroliranu eskalaciju'.

I američki državni tajnik Anthony Blinken žestoko je kritizirao Rusiju nakon njezinih optužbi da Ukrajina planira postaviti radioaktivnu bombu na okupirano područje. Blinken je u nedjelju na Twitteru objavio da je razgovarao s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dmitrom Kulebom u vezi s optužbama i potvrdio da je "odbacio lažne optužbe Rusije da se Ukrajina sprema upotrijebiti prljavu bombu na vlastitom teritoriju". Kuleba je također odbacio te tvrdnje kao "ruske laži" koje su "koliko apsurdne koliko i opasne".

Unatoč tome, ukrajinski ministar vanjskih poslova poziva nuklearni nadzornik Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da pošalje stručnjake u ukrajinska nuklearna postrojenja. Kuleba je rekao da je razgovarao s čelnikom IAEA-e Rafaelom Grossijem i pozvao organizaciju da "hitno pošalje stručnjake u miroljubive objekte u Ukrajini za koje Rusija lažno tvrdi da razvijaju prljavu bombu". Grossi se složio, rekao je.

"Za razliku od Rusije, Ukrajina je uvijek bila i ostala transparentna. Nemamo što skrivati", rekao je Kuleba.

Podsjetimo, ruski ministar obrane Sergej Šojgu ovog je vikenda razgovarao sa svojim britanskim, francuskim i turskim kolegama kako bi izrazio "zabrinutost zbog mogućih provokacija Ukrajine korištenjem prljave bombe", oružja koje koristi tradicionalne eksplozive za kontaminaciju područja radioaktivnim otpadom.

Otpušten ruski voditelj nakon skandaloznih izjava

10.37 Ruska državna televizija Russia Today otpustila je televizijskog voditelja Antona Krasovskog nakon što su njegovi komentari puni mržnje o Ukrajini izazvali zgražanje u zemlji i inozemstvu. "Izjave Antona Krasovskog su barbarske i užasne", rekla je u ponedjeljak glavna urednica RT-a Margarita Simonjan na svom kanalu na Telegramu.

Kao voditelj RT-ovog programa na ruskom jeziku, 47-godišnji Krasovski je mjesecima govorio s mržnjom o Ukrajini, a od veljače je na popisu sankcija EU-a. Skandal je izazvala izjava Krasovskog u televizijskom programu da ukrajinsku djecu, koja vjeruju da je Rusija okupirala Ukrajinu, treba baciti u rijeku i utopiti ili zatvoriti u kolibu i zapaliti.

Negirao je i pravo Ukrajine na postojanje, pozvao na strijeljanje Ukrajinaca i banalizirao silovanja. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je međunarodnu zajednicu da zabrani RT koji emitira i na engleskom jeziku.

Milijuni ljudi bez struje

9.49 Ukrajina se suočava s novim prekidima struje nakon što su Rusi nastavili ciljati energetska postrojenja. Više od milijuna kućanstava je ostalo bez struje tijekom vikenda.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je pozvao građane da štede energiju. "Struju trebamo trošiti vrlo svjesno. Ne zaboravite ograničiti upotrebu nepotrebnih uređaja koji troše energiju", rekao je u svom posljednjem obraćanju u nedjelju navečer.

Voditelj na ruskoj televiziji pozivao na 'utapanje ukrajinske djece'

9.37 Anton Krasovski, voditelj Russia Todaya, 'optužen je za poticanje genocida' nakon što je izjavio da bi ukrajinsku djecu trebalo utopiti, javlja Sky. Naime, ovaj proratni komentator je u emisiji emitiranoj prošlog tjedna jasno rekao što misli o priči ruskog pisca znanstvene fantastike Sergeja Lukjanenka o tome kako su mu prilikom prvog posjeta Ukrajini 80-ih godina prošlog stoljeća djeca rekla da bi bolje živjela da im Moskva nije okupirala zemlju.

Izrael pomaže Ukrajincima u obaranju dronova

9.12 Ukrajina obara iranske bespilotne letjelice isporučene Rusiji uz pomoć izraelske obavještajne službe, prenosi New York Times. List nije precizirao koje su informacije ponuđene ukrajinskim vlastima.

Nakon napada bespilotnih letjelica u Kijevu, ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba navodno je apelirao na Izrael za oružje protuzračne obrane. Iako je izraelski ministar obrane Benny Gantz odbio ponuditi oružje, zato što Izrael ovisi o ruskoj suradnji svojih zračnih snaga u izvođenju napada u Siriji, rekao je da će osigurati sustave za rano upozoravanje.

U međuvremenu je Ukrinform izvijestio da su izraelske zračne snage pogodile tvornicu u Siriji u kojoj su se izrađivale iranske bespilotne letjelice.

Muškarci iz Herosna pozivaju se u lokalnu miliciju

8.34 Svi muškarci koji su ostali u gradu Hersonu pod ruskom kontrolom potiču se da se pridruže novonajavljenoj lokalnoj miliciji. Uprava koju je postavila Rusija jutros je rekla da će milicija biti formirana prije očekivane bitke za grad.

Naredio je drugim civilima da se evakuiraju, rekavši da bi trebali "spasiti vaše živote" i vratiti se kasnije. Herson, koji je prošlog mjeseca anektirala Rusija ključna je meta i za Moskvu i za Kijev, zbog svog položaja na zapadnoj obali rijeke Dnjepar.

'Energodar je na rubu humanitarne katastrofe'

8.11 Okupirani ukrajinski grad Energodar je na rubu "humanitarne katastrofe", rekao je gradonačelnik Dmitro Orlov dodajući da u gradu nedostaje zaliha vode te da "neprijatelj konstantno granatira civilnu infrastrukturu", prenosi Ukrajinska Pravda.

Britanija: 'Rusi nastavljaju koristiti iranske dronove'

7.34 Britansko ministarstvo obrane tvrdi da Rusija nastavlja koristiti iranske dronove protiv ciljeva diljem Ukrajine, iako su ukrajinski napori da poraze bespilotne letjelice Shahed-136 sve uspješniji.

"Ove bespilotne letjelice su spore, bučne i lete na malim visinama, zbog čega je usamljenim letjelicama lako gađati konvencionalnu protuzračnu obranu. Rusija vjerojatno troši velik broj iranskih bespilotnih letjelica Shahed-136 kako bi probila sve učinkovitiju ukrajinsku protuzračnu obranu. Vjerojatno ih koristi kao zamjenu za precizno oružje dugog dometa proizvedeno koje postaje sve oskudnije", stoji u izvještaju.

'Putinova sreća je prošla'

7.11 Boris Bondarev, koji je zbog rata napustio stalnu rusku misiju pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, rekao je za Sky News da je Putinova "sreća prošla". “Vladimir Putin bi žrtvovao 20 milijuna ruskih vojnika kako bi dobio rat s Ukrajinom i osigurao svoj politički opstanak”, rekao je bivši ruski diplomat u egzilu.

“Mislim da je njegovih 20 godina na vlasti bilo vrlo sretno za njega. On nije pametan, samo ima sreće. Sada mislim da je njegovoj sreći kraj. Nakon što izgubi rat, morat će objasniti svojim elitama i svom stanovništvu zašto je to tako i mogao bi naići na probleme. I nakon toga može doći do toga da će ga oporba pokušati smijeniti ili će on pokušati provesti čistku kako bi pronašao ljude koje će okriviti za neuspjehe. Bit će to razdoblje unutarnjih previranja”, rekao je.

“Ne biste trebali sumnjati u to, on je spreman žrtvovati 10 ili 20 milijuna Rusa samo da dobije ovaj rat, samo da pobije sve Ukrajince jer to je stvar principa. To je za njega pitanje političkog preživljavanja. Morate shvatiti da će, ako izgubi rat, to za njega biti kraj”, rekao je Bondarev

ISW: Šojgu želi uplašiti Zapad

3.56 Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je analizu poteza ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua koji je razgovarao telefonom s francuskim ministrom obrane Sebastienom Lecornuom i turskim i britanskim kolegom Hulusijem Akarom i Benom Wallaceom o sukobu u Ukrajini. To se nije dogodilo još od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače.

Šojgu je pozivima vjerojatno nastojao usporiti ili obustaviti zapadnu vojnu pomoć Ukrajini i oslabiti NATO savez. Šojgu je zasebno nazvao svoje kolege iz Francuske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država, tvrdeći da se Ukrajina sprema izvesti napad koristeći “prljavu bombu” (konvencionalni eksploziv prožet radioaktivnim materijalom koji nije nuklearno oružje) kako bi optužila Rusiju za korištenje oružja za masovno uništenje, stoji u analizi ISW-a.

Predstavnici Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine kategorički su zanijekali i osudili Šojguove navode, a američki ministar Austin nazvao je svog britanskog kolegu, Bena Wallacea, nakon razgovora sa Šojguom. Francuska i Turska zasad nisu izdale službene izjave. Šojguove tvrdnje vjerojatno ne nagovještavaju ni ruske pripreme za korištenje nestrateškog nuklearnog oružja u Ukrajini. Šojguovi komentari vjerojatno ne nagovještavaju nuklearni napad na jedan ili više velikih ukrajinskih naseljenih mjesta ili kritičnu infrastrukturu.

Šojguovi pozivi, i pojačavanje lažnih prijetnji prljavom bombom od strane ruskih državnih medija, stoga su vjerojatno namijenjeni zastrašivanju zapadnih država kako bi smanjile ili ograničile potporu Ukrajini, dok se Rusija suočava s kontinuiranim vojnim neuspjesima i vjerojatnim gubitkom zapadnog Hersona do kraja godine, piše ISW.

Zašto je Herson važan

1.27 Herson, koji je prije rata imao 280.000 stanovnika, jedina je regionalna prijestolnica koju su zauzele ruske snage. Njegov gubitak bio je veliki udarac za Ukrajinu zbog položaja na rijeci Dnjepar, blizu ušća u Crno more, i njegove uloge velikog industrijskog središta. Herson se također nalazi na točki s koje se može prekinuti dotok pitke vode iz Dnjepra prema Krimu. Kijev je blokirao te vitalne zalihe nakon aneksije, a Putin je ranije spominjao važnost njihove obnove, piše AP.

Herson je i jedna je od četiri regije koje je Rusija nezakonito anektirala nakon lažnih referenduma prošlog mjeseca. Putin je proglasio ratno stanje u Hersonu i tri druge anektirane regije. General Sergej Surovikin, novoimenovani ruski zapovjednik u Ukrajini, čini se da priprema pozornicu za moguće povlačenje iz Hersona, priznajući da je situacija u regiji "prilično teška" za Moskvu i napominjući da se tamošnja "borbena situacija još uvijek razvija".

Ruske vlasti, koje su u početku odbacivale razgovore o evakuaciji grada, ovog su tjedna oštro promijenile retoriku, upozoravajući da bi Herson mogao doći pod masovno ukrajinsko granatiranje te su krenuli pozivati stanovnike na evakuaciju - ali samo na područja pod kontrolom Rusije. Vlasti su objavile da je do subote otišlo oko 25.000 ljudi. Dužnosnici regionalne uprave koju je imenovala Moskva također su se povukli, zajedno s drugim državnim službenicima.

Moskva je upozorila da bi Ukrajina mogla pokušati napasti branu hidroelektrane Kahovka, oko 50 kilometara uzvodno, i poplaviti široka područja, uključujući grad Herson. Ukrajina to opovrgava i optužuje Rusiju da branu prije povlačenja planira dići u zrak kako bi izazvala katastrofalne poplave. Povlačenje iz Hersona i drugih područja na zapadnoj obali Dnjepra razbilo bi ruske nade o ofenzivi na zapad prema Mikolajivu i Odesi, kako bi Ukrajini presjekli pristup Crnom moru. To bi također omogućilo Moskvi da izgradi kopneni koridor do separatističke regije Transnistrija u Moldaviji, gdje se nalazi velika ruska vojna baza.

Za Ukrajinu bi zauzimanje Hersona postavilo pozornicu za povrat dijela regije Zaporižje i drugih područja na jugu, te na kraju povratak na Krim. Vraćanje kontrole nad Hersonom također bi značilo da bi Kijev mogao ponovno prekinuti opskrbu Krima.