Ukrajinci napali važnu crnomorsku luku: Rusi proglasili izvanredno stanje

Ukrajina sve češće gađa rusku energetsku i lučku infrastrukturu kako bi smanjila prihode kojim Moskva financira rat

24.9.2025.
16:14
Hina
U ukrajinskom napadu dronovima na južni lučki grad Novorosijsk u srijedu je ubijeno dvoje, a ozlijeđeno šestero ljudi, objavile su lokalne vlasti na aplikaciji Telegram. 

Vlasti tog grada, važne crnomorske luke s terminalima za izvoz energenata i žita, proglasile su izvanredno stanje.

U napadu je pogođen Konzorcij kaspijskog cjevovoda (CPC), a ozlijeđeno je dvoje zaposlenika te tvrtke. 

 

Naređena evakuacija

No glasnogovornik CPC-a rekao je da njezin obližnji terminal i dalje radi. Demetra Holding, tvrtka koja upravlja s dva terminala za žito u Novorosijsku, objavila je da nema štete na njezinoj infrastrukturi. 

Ukrajina sve češće gađa rusku energetsku i lučku infrastrukturu kako bi smanjila prihode kojim Moskva financira rat. 

I regionalne vlasti Krasnodara, također na jugu Rusije, upozorile su da postoji prijetnja ukrajinskih pomorskih dronova crnomorskoj luci Tuapse, naredivši stanovnicima da evakuiraju to područje. 

