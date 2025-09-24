Ukrajinci napali važnu crnomorsku luku: Rusi proglasili izvanredno stanje
Ukrajina sve češće gađa rusku energetsku i lučku infrastrukturu kako bi smanjila prihode kojim Moskva financira rat
U ukrajinskom napadu dronovima na južni lučki grad Novorosijsk u srijedu je ubijeno dvoje, a ozlijeđeno šestero ljudi, objavile su lokalne vlasti na aplikaciji Telegram.
Vlasti tog grada, važne crnomorske luke s terminalima za izvoz energenata i žita, proglasile su izvanredno stanje.
U napadu je pogođen Konzorcij kaspijskog cjevovoda (CPC), a ozlijeđeno je dvoje zaposlenika te tvrtke.
Naređena evakuacija
No glasnogovornik CPC-a rekao je da njezin obližnji terminal i dalje radi. Demetra Holding, tvrtka koja upravlja s dva terminala za žito u Novorosijsku, objavila je da nema štete na njezinoj infrastrukturi.
I regionalne vlasti Krasnodara, također na jugu Rusije, upozorile su da postoji prijetnja ukrajinskih pomorskih dronova crnomorskoj luci Tuapse, naredivši stanovnicima da evakuiraju to područje.
