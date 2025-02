Sarajevska policija u utorak je na zahtjev kolega iz Slovenije provela racije čiji je cilj privođenje pripadnika organiziranog kriminala koje se dovodi u vezu s ubojstvom Satka Kekića, svjedoka-pokajnika u istrazi koja se vodi protiv pripadnika kriminalne skupine poznate kao Škaljarski klan.

Iz MUP-a Sarajevske županije potvrdili su kako su njihovi pripadnici u suradnji s agentima Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) proveli operaciju pod kodnim nazivom "Brut".

"Akcija se provodi u suradnji s Nacionalnim istražnim uredom Slovenije, Policijom Kraljevine Švedske i Europola s ciljem pronalaska tragova i predmeta koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem kaznenog djela ubojstva Satka Kekića u Sloveniji", stoji u policijskom priopćenju.

Portal Istraga.ba blizak policijskim strukturama objavio je kako su uhićena najmanje dvojica muškaraca koja se dovode u vezu s ubojstvom Kekića. Kekić je i sam bio povezan s organiziranim kriminalom pa je na Sudu BiH 2014. bio osuđen na pet godina zatvora zbog trgovine narkoticima.

Ubijen je u okolici Ljubljane u studenom 2024., a trebao je svjedočiti protiv Dine Muzaferovića zvanog Cezar, državljanina BiH podrijetlom iz Velike Kladuše.

Njih su dvojica ranije bili bliski suradnici no nakon što su se posvađali priključili su se suprotstavljenim kriminalnim skupinama. Kekić je tako djelovao kao dio tzv. Kavačkog klana, a Muzaferović je bio u Škaljarskom klanu.

Muškarci koji su uhićeni u utorak u Sarajevu navodno su Kekića nadzirali danima prije nego što je likvidiran. Muzaferović je uhićen u Sloveniji u prosincu zajedno s još dvije osobe.

Njegovo izručenje zbog istrage u kojoj je sumnjičen za šverc droge i oružja ranije su tražile i hrvatske vlasti i to od Njemačke gdje je uhićen 2022. no do izručenja nikada nije došlom, a Njemačka ga je pustila na slobodu.

Europol i američka DEA označili su Muzaferovića jednim od najvažnijih pripadnika organiziranog kriminala na Balkanu povezanog s trgovinom drogom.

