Srbiju ovih dana potresa veliki politički skandal. Naime, zbog trgovanja utjecajem i mogućom povezanosti s ubojstvom bivšeg karatiste Vlastimira Miloševića 2017. godine, u subotu je uhićena bivša državna tajnica u tamošnjem Ministarstvu unutarnjih poslova Dijana Hrkalović, a navodno joj prijeti kazna i do osam godina zatvora. Ta atraktivna 34-godišnjakinja, članica vladajuće Srpske napredne stranke, slovila je za miljenicu Aleksandra Vučića, a mediji su joj prišli nadimak 'čelične lady'. Navodno je, povezana s kriminalnim podzemljem, unutar MUP-a razgranala mrežu svojih ljudi, bivajući na izvoru informacija o svim akcijama koje je tamošnja policija provodila protiv kriminalnih skupina.

Seksi fotke iz kabineta državne tajnice

Štoviše, neki upućeni, ali neimenovani izvori tvrde da je s jednim visokorangiranim političarem pripremala državni udar kaneći srušiti Vučića. Kažu da je bila i na ''vezi'' s Veljkom Belivukom, zvanim Velja Nevolja, vođom jedne od navijačkih skupina Partizana, ali i vođom jednog od mafijaških klanova. Belivuk se nalazi u zatvoru čekajući suđenje zbog nekoliko jezivih ubojstava, odakle prijeti da će javno iznijeti neke vrlo neugodne činjenice o Vučiću, njegovom sinu i bratu te nekolicini visokih državnih dužnosnika koje se tiču njihovih veza s podzemljem.

Hrkalović je na svom profilu na Instagramu često objavljivala fotografije, mnoge u izazovnim pozama, a danas su neki srbijanski mediji objavili slične fotografije na kojima pozira tako da joj se vide i čipkaste gaćice. Snimljene su u kabinetu državne tajnice MUP-a, a navodno ih je slala jednom ministre te se potom, kako tvrde izvori, time hvalila i svojim prijateljima mafijašima.

Beogradski mediji tvrde da je uhićena zbog sudjelovanja u uklanjanju dokaza ubojstva Vlastimira Miloševića za koje je prvotno bio osumnjičen, potom oslobođen spomenuti Velja Nevolja.

Psihologinja i obavještajka ličkih korijena

Hrkalović je rođena 1987. godine u Beogradu, ali porijeklo vuče iz Like. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu završila je s prosječnom ocjenom 9.66 od maksimalnih 10, a doktorsku disertaciju obranila je prošle godine.

Kao pouzdan kadar naprednjaka, do 2014. godine radila je na operativnim poslovima u državnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji (BIA) da bi potom postala zamjenica šefa kabineta tadašnjeg ministra unutarnjih poslova Nebojše Stefanovića, danas ministra obrane i jednog od najpouzdanijih Vučićevih ljudi. Nakon toga je bila na čelu Uprave kriminalističke policije u MUP-u Srbije, a prije nekoliko godina bila je prozivana za prisluškivanje režimu nepodobnih novinara. Režimski mediji hvalili su je da je na čelu Uprave krim-policije pokrenula je niz istraga ''koje su zadale udarac organiziranom kriminalu i korupciji''.

Sada na vidjelo izlaze informacije koje kazuju da je bila zadužena za održavanje veze između državnih vlasti i kriminalnih klanova, u prvom redu onog kavačkog, dio kojeg je i spomenuti Belivuk.

Uhićenje kao skretanje pažnje s 'afere Jovanjica'

Nakon uhićenja Hrkalovićeve, analitičari u Srbiji smatraju da se radi o ''skretanju pažnje'' i stvaranju ''dimne zavjese'' kako bi Vučićev režim zataškao 'aferu Jovanjica'. Riječ je o ogromnom skandalu zbog otkrivene plantaže marihuane na poljoprivrednom dobru koje se povezuje s Vučićevim bratom Andrejem. Također, njezeino uhićenje dovodi se i u vezi s prisluškivanjem nekih osoba iz kriminalnog miljea tijekom kojeg se usput nabasalo i na samog Vučića.

Režimski mediji uhićenje Dijane Hrkalović tumače i njezinom navodnom umiješanošću u ubojstvo beogradskog odvjetnika Dragoslava Miše Ognjanovića. Za njega se tvrdi da je posjedovao neke njene ''vruće'' fotografije koje je svojedobno slala jednom mafijašu s kojim je bila u vezi.

Formirala poseban tim za prisluškivanje Vučića?

Beogradski Blic danas piše kako je Hrkalović, dok je bila državna tajnica u MUP-u Srbije, formirala poseban policijski tim nazvan 'Mangusta' sa zadaćom da prati pripadnike dva najmoćnija mafijaška klana u Srbiji - škaljarskog i kavačkog. No, kako piše Blic, pravi zadatak tog tima bilo je prisluškivanje Vučića. Kurir, pak, piše kako se Hrkalović ''otela kontroli stranih službi'' te da je njezino uhićenje zapravo najava novih uhićenja nekih mnogo više rangiranih osoba. No, ove informacije treba uzeti s rezervom, imajući u vidu da su srpski tablodi mahom bliski predsjednik Vučiću.

''Kod nje se prepliću i druge afere koje su ugrožavale predsjednika i Srbiju. Tu mislim na prisluškivanje i montiranje dokaza predsjednikovom bratu kako bi on podnio ostavku. Dijana Hrkalović i njezini ljudi su bili uvjereni da će doći do prevrata. Kad je, međutim, počelo da se odmotava, bili su uvjereni da će ipak doći do prevrata i da je dovoljno da se primire. Sad gube nadu i neki od njih su odlučili progovoriti kako bi sebi olakšali poziciju'', kazao je za Kurir bivši obavještajac Ljuban Karan.

S 30 godina dospjela u vrh policijske hijerarhije

Karan ističe da je ''fatalna Dijana'' s 27 godina ušla na najviše pozicije u srbijanskoj policiji zahvaljujući stranačkoj iskaznici SNS-a te da je političkim vezama postala desna ruka tadašnjeg ministra Stefanovića.

''Postavlja se pitanje kako je moguće da osoba s 30 godina bude postavljena na to mjesto. Gdje je iskustvo? Tko ju je postavio? Pojedinci ne žele dati odgovor, ali će uskoro morati na poziv tužiteljstva'', rekao je za Kurir dekan beogradskog Fakulteta za studije sigurnosti Miroslav Bjegović.

Iza nje stajala narkomafija i(li) strane tajne službe?

Prorežimski mediji sada ističu da iza Hrkalović stoji narkomafija koja je pripremala državni udar.

''Ona nije vrh ledenog brijega. Uhićenja će sada krenuti prema njoj podređenima, a zatim će se doći do nalogodavca. Bez inozemne komponente i bez njihove zaštite ništa od ovoga ne bi moglo biti izvedeno. Njima ne odgovara da je Vučić na čelu države jer smeta njihovim interesima da se prizna Kosovo i da Srbija uđe u NATO'', kazao je Bjegović za Kurir.

Da bi uskoro na udaru mogao biti i Hrkalovićevoj nekoć nadređeni Stefanović, aktualni ministar obrane, da se iščitati iz izjava analitičara na prorežimskim medijima. Oni tvrde da je ''njegova nesposobnost stvorila Dijanu Hrkalović''.

''Stefanović je bio na razgovorima s vrhom američkih obavještajnih službi i Hrkalović je nakon toga misteriozno sklonjena. Zakasnili su s procjenom, jer se već otela kontroli. Nema slučajnosti. Ovo je nešto što je zaštićeno stranim obavještajnim faktorom, jer bi inače sve bilo brzo otkriveno'', kazao je Bjegović za Kurir.