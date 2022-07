Na službenoj stranici udruge Pravo na život stoji objava da su grupa Kiss sotonisti, javlja rtl.hr. Naime Kiss večeras ima koncert u Areni Zagreb.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

"TKO TO DOLAZI U ARENU ZAGREB??

“KISS je skraćenica za “Kings In Satanic Service” (Kraljevi u službi Sotone).

Producent te grupe Bob Ezrin četvoricu njenih članova nazvao je “simbolima razbuktalog zla neobuzdane putenosti”. Gene Simmons, koji javno priznaje svoje zanimanje za kanibalizam, poznat je po tome da pohotno plazi svoj dugi jezik – što je stari poganski simbol štovanja demona.”

Preporuka: pomolimo se za našu mladež koja će ići na ovaj koncert da ih dragi Bog sačuva od utjecaja zloga.

Nastup u Zagrebu u sklopu posljednje svjetske turneje

U zagrebačkoj Areni se u subotu 9. srpnja sprema veliki rock and roll spektakl. Nakon 45 godina karijere, bend Kiss u sklopu svoje posljednje svjetske turneje “End of the Road” stiže u Zagreb.

Oni za koje će se sutra moliti iz udruge “Pravo na život” znaju da dolaze Starchild (Paul Stanley), Demon (Gene Simmons), Catman (Eric Singer) te Spaceman (Tommy Thayer) i to s čak 16 kamiona i 6 autobusa opreme i ljudi, a na sceni će publiku zabavljati više od dva sata. Publika će čuti i bezvremenske hitove kao što su “I Was Made For Lovin’ You”, “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” i “Lick It Up”.

Članovi The Rock & Roll Hall of Fame, koji su izdali 44, te prodali više od 100 milijuna primjeraka albuma širom svijeta, izjavili su da ovu turneju posvećuju milijunima Kiss obožavatelja koji ih podržavaju više od 40 godina.

Ispred Arene se vjerojatno mogu i očekivati oni koji će dijeliti pamflete i odgovarati posjetitelje od ulaska u dvoranu, dakle isti scenarij koji Kiss prati vjerojatno od samih početaka, već skoro pola stoljeća", stoji u objavi.