Učiteljica seksualno zlostavljala učenika u osnovnoj školi: Dobili su dijete

Učiteljica iz New Jerseyja dobila je dijete s jednim od svojih bivših učenika (13), koji je boravio kod nje nekoliko godina. Uhvaćena je kada je otac tinejdžera primijetio sličnost između svog sina i njezina djeteta na društvenim mrežama, piše The New York Post.

Laura Caron, učiteljica petog razreda, optužena je za seksualni napad na svojeg bivšeg učenika dok su boravili zajedno u njezinoj kući između 2016. i 2020. godine, otkrilo je u srijedu tužiteljstvo okruga Cape May.

Predavala mu u petom razredu

Caron (34) je prvi put susrela svoju žrtvu kada je njemu i njegovom bratu predavala u petom razredu osnovne škole Middle Township u južnom New Jerseyju.

Dječak, rođen 2005., i njegova obitelj ostali su bliski s učiteljicom, a njegovi su roditelji dopustili svojim sinovima i kćeri da prespavaju u Caroninoj kući nekoliko noći tjedno.

Troje braće i sestara boravili su kod Caron između 2016. i 2020., dijeleći spavaću sobu.

Za to vrijeme Caron je navodno imala "neprimjerene seksualne odnose" sa svojim bivšim učenikom te je kasnije zatrudnjela. Dijete je rodila 2019.

Otac primjetio sličnost

Učenikov otac istaknuo je nevjerojatnu sličnost između učiteljičina djeteta i njegova sina te je sve podijelio u objavi na Facebooku u prosincu 2024.

Dječakova sestra rekla je tužiteljima da se sjeća da je spavala s bratom u istoj sobi, ali se probudila i zatekla ga kako spava u krevetu s učiteljicom.

Djevojka tvrdi da je Caron počela spavati s njezinim bratom kada je on imao 11 godina.

Istražitelji su otkrili da je brat tinejdžera jednom vidio učiteljicu kako seksualno napastuje njegovog brata koji spava.

Dječak priznao seksualnu vezu

Dječak, koja sada ima između 19 i 20 godina, istražiteljima je otkrio seksualnu vezu s Caron i da je on otac djeteta svoje bivše učiteljice.

Njih dvoje su ostali u kontaktu sve dok njegov otac nije objavio objavu na Facebooku u prosincu.

Policija je uhitila Caron u njezinu domu u srijedu i optužila je za teški seksualni napad i ugrožavanje dobrobiti djeteta.

Zadržana je u popravnom zavodu okruga Cape May bez mogućnosti jamčevine do prvog pojavljivanja pred sudom.

"Ovo uhićenje naglašava nepokolebljivu predanost našeg ureda i partnera u provođenju zakona da zaštite djecu u našoj zajednici", rekao je tužitelj okruga Cape May Jeffery Sutherland.

