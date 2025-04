Poznato što ga je natjeralo da stisne gas i ubije 11 ljudi: 'Tijela su letjela u zrak'

Vozač koji je ubio 11 posjetitelja festivala Lapu Lapu u Vancouveru u subotu navečer identificiran je kao 30-godišnjak koji je doživio teški psihički slom nakon što mu je brat ubijen prošle godine, a majka potom pokušala počiniti samoubojstvo. Kai-Ji Adam Lo, optužen je i nalazi se u pritvoru.

Terorizam je isključen kao mogući motiv. Osumnjičenik je otprije poznat policiji i patio je od psihičkih problema. Vjeruje se da je Lo patio od iluzija i paranoje. Njegovo se mentalno zdravlje pogoršavalo od prošlogodišnjeg ubojstva njegovog brata Alexandera i od tada je imao desetke interakcija s policajcima. Međutim, nije imao kriminalni dosje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Loovom napadu u subotu navečer ubijeno je 11 ljudi, u dobi od samo pet godina do 65, objavila je policija Vancouvera u nedjelju navečer, ističući da nisu identificirane sve žrtve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Žao mi je'

Nakon što je svojim terencem pokosio gomilu, Lo je navodno rekao šokiranim očevicima "žao mi je". Preživjeli su pokušali pomoći unesrećenima.

U javnost sada polako cure detalji njegovog privatnog života koji su možda uzrokovali psihički slom. Otac mu je umro nedugo nakon što se obitelj uselila u njihov dom u Vancouveru. Njegov brat Alexander (31) pronađen je ubijen u kući 28. siječnja 2024.

Dwight William Kematch (39) uhićen je u kući i optužen za ubojstvo drugog stupnja. Kai-Ji je putem GoFundMea zatražio donacije za bratov sprovod.

Nakon smrti brata uslijedila je nova tragedija

"Duboko me boli što moram izgovoriti ove riječi, ali moj brat nam je uzet u besmislenom činu nasilja, nečemu što nikada nismo vidjeli", napisao je tada. "Naša stvarnost se naglo promijenila. Unatoč našim nesuglasicama, surova istina da on više nije s nama pogađa me neodoljivom snagom. Opterećen sam grižnjom savjesti što nisam provodio više vremena s njim', nastavio je Kai-Ji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Preklinjem vas da njegovu dušu zadržite u svojim mislima i molitvama", pisalo je na stranici. Prikupljeno je nešto više od 9000 dolara. Ali, samo nekoliko mjeseci kasnije, u kolovozu, Kai-Ji se vratio tražeći donacije - ovaj put nakon što je njegova majka pokušala samoubojstvo i završila u bolnici na mjesec dana.

"Nezamisliva tuga koja je prouzročila moju majku je nešto što je gore od moje vlastite tuge. Zato što ga je ona donijela na ovaj svijet, samo da bi on iznenada otišao, to je tuga koju ne mogu početi izražavati. Već je izgubila sina i na rubu je gubitka doma. To ju je nagnalo da si pokuša oduzeti život", napisao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čulo se kako vrišti iz kuće

Nakon toga Lo je navodno imao nekoliko sukoba s policijom i zdravstvenim radnicima. Prije dva tjedna policija je bila u njegovoj kući. Nije poznato zašto, ali su susjedi ispričali da se često moglo čuti kako Lo vrišti.

"Uvijek je vikao na mamu. Ne znam zašto", rekao je jedan od susjeda. Samo nekoliko sati prije napada u subotu, član obitelji je čak kontaktirao psihijatriju.

Na snimkama s festivala vide se tijela i ozlijeđeni sudionici kako leže u uskoj ulici pored kamiona s hranom. Njegov SUV je također smrskan. Svjedoci su opisali kako je vozač bočno udario drugo vozilo prije nego što je upalio motor SUV-a i zabio se u gomilu.

'Vidio sam tijela kako lete u zrak'

Kris Pangilinan rekao je da je vidio vozilo kako polako prolazi pored barikade prije nego što je vozač pritisnuo gas u području koje je bilo prepuno ljudi nakon koncerta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Udario je nekoga sa svoje desne strane i ja sam rekao 'Oh, joj,' A onda je pritisnuo gas'. Zvučalo je kao F1 bolid koji se sprema započeti utrku. Pritisnuo je gas, projurio kroz gomilu. I sve čega se mogu sjetiti je da sam vidio tijela kako lete u zrak više od samih kamiona s hranom i slijeću na tlo i ljude kako viču i vrište. Izgledalo je kao kugla za kuglanje koja udara u čunjeve i svi čunjevi lete u zrak", rekao je i dodao da mu zvukovi udaranja tijela u vozilo nikada neće izaći iz glave.

"Vidjeli smo ljude na cesti kako plaču, drugi su trčali, vikali, pa čak i vrištali, tražeći pomoć", ispričao je James Cruzat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Horor na Trešnjevci! Spašavali ga kroz prozor, pogledajte snimke vatrene buktinje