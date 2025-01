Čovjek zaražen opasnim virusom: 'Ako se ovo dogodi to bi bila jedna od najstrašnijih prijetnji'

Jedna osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu zaražena je ptičjom gripom, a zdravstvene vlasti opisale su to kao "rijedak" slučaj prijenosa s ptica na ljude. Naime, pacijent je bio zaražen genotipom DI.2, koji trenutno cirkulira među pticama u Velikoj Britaniji. Razlikuje se od soja ptičje gripe koji je prošle godine prešao sa životinja na ljude u Sjedinjenim Državama.

Pacijent se zarazio nakon "bliskog i dugotrajnog kontakta s velikim brojem zaraženih ptica" na farmi u West Midlandsu, prema britanskoj Agenciji za zdravstvenu sigurnost. Zasada nema naznaka da je pacijent proširio ptičju gripu na bilo koga drugoga, a rizik za opću javnost ostaje nizak, kazali su iz agencije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iako je ptičja influenca vrlo zarazna kod ptica, ovo je vrlo rijedak događaj i vrlo je specifičan za okolnosti u ovom prostoru", rekla je Christine Middlemiss, glavna britanska veterinarka.

Povećan broj zaraze kod divljih ptica

Ptičja gripa zabrinula je stručnjake jer je broj slučajeva povećan kod divljih ptica diljem svijeta. Postoji zabrinutost da bi virus mogao prijeći s ptica na ljude, postati prenosiv među ljudima i izazvati pandemiju, piše Euronews.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ta je mogućnost "jedna od najstrašnijih prijetnji zaraznih bolesti s kojima se suočavamo", rekao je Andrew Preston, koji istražuje patogene na Sveučilištu u Bathu.

To je posebno zabrinjavajuće u SAD-u, gdje je izbijanje ptičje gripe među peradi i mliječnim kravama dovelo do 67 potvrđenih slučajeva kod ljudi i jedne smrti. No, u SAD-u nije otkriveno širenje s osobe na osobu.

Da bi se virus širio među ljudima, trebat će proći genetske mutacije koje također nisu otkrivene u Velikoj Britaniji. Unatoč tome, vlada Ujedinjenog Kraljevstva prošlog je mjeseca rekla da sprema pet milijuna cjepiva protiv ptičje gripe za ljude jer patogen ima pandemijski potencijal.

Tijekom vikenda proširene su mjere za čuvare ptica na cijelu Englesku. "Uvijek postoji rizik da virus može evoluirati i postati bolje prilagođen za širenje među ljudima", rekao je Jonathan Ball, profesor molekularne virologije na Liverpool School of Tropical Medicine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Važno je biti oprezan, osigurati dobar nadzor divlje i domaće peradi, a kada se slučajevi pojave kod ljudi, izolirati pacijenta kako bi se uklonio rizik daljnjeg prijenosa", rekao je Ball.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je ptičja gripa uznemirila restorane? Nestašica je guščje jetre, delikatese koju mrze prijatelji životinja