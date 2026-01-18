Užas u trgovačkom centru! Izbio požar: Najmanje šest poginulih, više ozlijeđenih

U požaru koji je izbio u subotu iza 22 sata u trgovačkom centru u gradu Karachiju u Pakistanu poginulo je najmanje šestero ljudi, a više od desetak ih je ozlijeđeno. Kako navode lokalni mediji, većina vlasnika zatvorila je trgovine u trenutku kada je izbio požar i počeo se širiti, piše Metro.

#SCENE A massive fire swept through a multi-story shopping mall in #Pakistan’s #Karachi late Saturday, killing at least three people and injuring about a dozen others. pic.twitter.com/LXlf5QFVoD — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) January 18, 2026

Prema prvim neslužbenim informacijama, do požara je došlo zbog kratkog spoja u jednoj trgovini. Većina objekata u Karachiju, kao i u ostatku Pakistana, nema ugrađene sustave za prevenciju i gašenje požara.

Požar je izbio u dijelu centra gdje su trgovci skladištili uvezenu odjeću i plastične kućanske potrepštine, što je poslužilo kao gorivo za plamen. Premijer Shehbaz Sharif zatražio je od nadležnih službi da učine sve kako bi zaštitili ljudske živote i imovinu.

Pakistan Rangers demonstrated commendable courage and professionalism during their rescue operations at the Gul Plaza fire in Karachi last night. The paramilitary force responded swiftly to the emergency, working diligently to evacuate individuals and contain the blaze. pic.twitter.com/bF6odeqX9r — Stealth Falconer (@Stealthfalconer) January 18, 2026

Ovo nije prvi takav požar u Karachiju, glavnom gradu južne pokrajine Sindh. U studenome 2023. godine, u sličnom požaru koji je poharao tamošnji trgovački centar, poginulo je deset osoba, a 22 su ozlijeđene.

