Užas u trgovačkom centru! Izbio požar: Najmanje šest poginulih, više ozlijeđenih
Prema prvim neslužbenim informacijama, do požara je došlo zbog kratkog spoja u jednoj trgovini
U požaru koji je izbio u subotu iza 22 sata u trgovačkom centru u gradu Karachiju u Pakistanu poginulo je najmanje šestero ljudi, a više od desetak ih je ozlijeđeno. Kako navode lokalni mediji, većina vlasnika zatvorila je trgovine u trenutku kada je izbio požar i počeo se širiti, piše Metro.
Prema prvim neslužbenim informacijama, do požara je došlo zbog kratkog spoja u jednoj trgovini. Većina objekata u Karachiju, kao i u ostatku Pakistana, nema ugrađene sustave za prevenciju i gašenje požara.
Požar je izbio u dijelu centra gdje su trgovci skladištili uvezenu odjeću i plastične kućanske potrepštine, što je poslužilo kao gorivo za plamen. Premijer Shehbaz Sharif zatražio je od nadležnih službi da učine sve kako bi zaštitili ljudske živote i imovinu.
Ovo nije prvi takav požar u Karachiju, glavnom gradu južne pokrajine Sindh. U studenome 2023. godine, u sličnom požaru koji je poharao tamošnji trgovački centar, poginulo je deset osoba, a 22 su ozlijeđene.
