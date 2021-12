Rusija kaže da će njezina hipersonična raketa 'Satan-2' od gotovo 26 tisuća kilometara na sat, koja može nositi 12 nuklearnih bojevih glava i koja bi mogla lako uništiti Ujedinjeno Kraljevstvo, biti u upotrebi u roku od godinu dana, piše The Sun.

Kremlj će također značajno povećati broj probnih lansiranja svojih nuklearnih raketa 2022. godine, usred straha da bi njegove napetosti sa susjednom Ukrajinom mogle izazvati Treći svjetski rat.

Šef moskovskih strateških raketnih snaga, general pukovnik Sergej Karakajev obećao je da će zamijeniti hipersoničnu raketu do trenutka kada Zapad pronađe "protuotrov" za nju. Sve to dolazi kao odraz navodnog teškog naoružanja za koje se sumnja da je na putu do vojnog kampa u blizini sela Klintsy u regiji Bryansk, nedaleko ukrajinske granice.

Vladimir Putin je prikupio više od 100.000 vojnika u blizini granice u zastrašujućoj eskalaciji neprijateljstva posljednjih mjeseci.

Snažno oružje

U međuvremenu, Rusija je u petak obilježila Dan strateških raketnih snaga. "Počevši od 2022. godine, planira se početi postupno uklanjanje raketnog sustava Voyevoda teške klase u silosu i zamijeniti ga Sarmatom", kazao je Karakajev govoreći o oružju Satan-2, poznatijem i kao Sarmat.

To oružje može isporučiti između 10 i 15 bojevih glava teških do 10 tona na bilo koju točku u svijetu leteći i iznad Sjevernog i Južnog pola, poručuju iz Kremlja. Također, ima sposobnost korištenja različitih putanja i nepredvidivih ruta koje "značajno ometaju njihovo uništavanje čak i naprednim sustavima proturaketne obrane".

Karakayev je također obećao da će nastaviti razvijati hipersonično oružje - koje se kreće prebrzo za trenutne sustave proturaketne obrane - kako bi ostao ispred Zapada. "Moramo to shvatiti i ići dalje s hipersoničnim oružjem. Dok oni pronađu protuotrov, sigurno smo pronašli drugo rješenje. I danas radimo na tome. Mislim da nam je ovaj zadatak na dohvat ruke”, kazao je Karakayev.

Moskva je također jasno dala do znanja da će u narednoj godini lansirati više od deset interkontinentalnih balističkih projektila (ICBM), raketa koje mogu letjeti diljem svijeta. Radi se o značajnom porastu obzirom da je u posljednjih pet godina bilo ukupno 25 takvih lansiranja.

Zapad upozorava na 'stratešku pogrešku'

Zapadni čelnici upozorili su Rusiju na "stratešku pogrešku" invazije na Ukrajinu, prijeteći sankcijama bez presedana protiv Moskve.

Novi vojni pokreti koje je istaknuo Telegram kanal Zaspisky Okhotnika protumačeni su kao jačanje snaga teškim naoružanjem u vojnim terenskim kampovima u blizini sela kod ukrajinske granice.

Vidi se da se tenkovi pomiču vlakom. Rusija je snažno inzistirala na tome da ima pravo premještati vojne snage na svoj teritorij i zanijekala je da namjerava napasti Ukrajinu.

Zapad je izrazio duboku zabrinutost zbog broja ruskih snaga u regiji Voronjež.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova inzistirala je na tome da njezina zemlja "nema agresivne namjere".

“U više navrata smo govorili da na našem suverenom teritoriju imamo svako pravo premještati vojne jedinice prema vlastitom nahođenju”, rekla je. No, ustvrdila je da NATO "čini sve kako bi destabilizirao situaciju na kontinentu i potkopao temelje europske sigurnosti".