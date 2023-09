Shaun Pinner, umirovljeni i odlikovani britanski vojnik, živio je mirnim životom u Mariupolju sa svojom ukrajinskom obitelji kada su Putinove snage izvršile invaziju u veljači 2022. Inače rodom iz Hertfordshirea, Pinner se prijavio u borbu za svoj novi dom, objašnjavajući da to vidi kao "borbu između dobra i zla".

Ruske snage uhvatile su ga već u travnju 2022. Shaun je otkrio da su mu pozivi britanskom tabloidu The Sun pomogli da održi zdrav razum tijekom šestomjesečnog zatočeništva da bi sada i u odlomcima svoje knjige otkrio detalje sadističkog mučenja kojem je bio podvrgnut od strane ljudi za koje vjeruje da su bili operativci ruskih Specnaz snaga za specijalne operacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo je ulomak iz knjige:

'Stanje šoka'

Počinjalo je sve više i više pitanja, ali riječi su mi dolazile prebrzo. Nisam mogao odgovoriti. Mucao sam, bio sam u stanju šoka, a vilica mi je još uvijek pulsirala od prijašnjih batina. Tada sam svojim perifernim vidom uhvatio svjetlucanje oštrice. Kretao se ispred mene velikom brzinom i oštrim pokretom. Prije nego što sam uspio reagirati, zarila mi se u bedro i urezala u nogu. Čelik je došao gotovo do kosti. Napokon se iskrivilo. Užasnuto sam zurio u ranu i vrisnuo. Velik komad mesa bio je odrezan poput mesa za ćevape i mračno je visio. Krv je ispumpana i skupljena na podu i sve nade da će prvu fazu hvatanja proći neozlijeđen sada su bile gotove. Postojala je velika šansa da bih mogao biti ubijen ovdje i sada. Mantra moje žene Larise motala mi se po glavi. Uživo. Borba. Preživjeti! To je bila jedina stvar koja me udaljila od boli.

Netko mi se smijao. "Opa - oprosti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Onda su opet došla pitanja. Osjećao sam se kao da mi netko udara čekićem po mozgu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tko si ti?"

"Slušaj, zovem se Shaun. Čekaj…"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Za koga se boriš?"

"Ja sam ukrajinski marinac…"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jesi li MI6 ili SAS?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stari, imam skoro pedeset godina. Molim te..:"

Bilo je teško usredotočiti se. Bol u mojoj nozi sada se širila prema van; svaki živčani završetak u mom tijelu bio je uklješten i vid mi se zamaglio. Obuzela me mučnina. Zatim me netko zgrabio za ramena i čuo sam paranje i kidanje samoljepljive trake. Kad sam pogledao dolje, jedan od operatera mi je umotao bedro u staru plavu majicu i nespretno je zalijepio preko rane. U roku od nekoliko sekundi bila je natopljena krvlju. Stavili su mi kapuljaču, a zatim me odvukli i strpali u stražnji dio Toyote RAV4. Kad sam počeo drhtati, znao sam da je nastupio šok od onoga što se događa. Jedan od vojnika mi je šapnuo na uho: "Ne miči se ili ćemo te ubiti". Kao da će se to dogoditi, jedva sam se držao uspravno.

POGLEDAJTE VIDEO: Maksim Kamenjecki iz Kijeva za Net.hr o trenutnom stanju u Ukrajini

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Smrad smrti'

Unatoč tjelesnoj i emocionalnoj traumi, morao sam prikupiti što je više moguće informacija o putovanju, kao što su me i učili. Postojao je samo jedan put za ulazak i izlazak iz Mariupolja u ovom području, i jako sam sumnjao da me tamo vraćaju. Umjesto toga, išli smo prema gradu Donjecku, koji je bio pod ruskom okupacijom. Nakon trideset minuta, auto se zaustavio i izvukli su me iz vozila poput prevelike torbe. Dok sam prolazio kroz više vrata i hodnika, osjećao sam se kao da su me odveli u bivšu ukrajinsku policijsku postaju. Ruske specijalne snage su je vjerojatno koristile kao operativno područje. Onda sam ostao u nečemu što je izgledalo kao kupaonica. Mjesto je bilo vlažno; smrdjelo je na smrt, ali nije bilo umivaonika, WC-a ili tuša. Prsa su mi se stegla od straha. U podu je bila okrugla rupa za odvod, postavljena tako da se svaki trag krvi ili zuba, čak i prstiju, mogao isprati crijevom.

Ljudi su patili i umirali na ovakvim mjestima. Sje*** sam, pomislio sam. Tip u trenirci stao je ispred mene i podigao kapuljaču koju su mi stavili. Držao je prijenosno računalo i činilo se kao da uspoređuje moje lice s bilo kojom platformom društvenih mreža na koju se prijavio. Zatim mi je kapuljača ponovno povučena i bio sam prisiljen sjesti na stolac. Netko mi je pričvrstio zapešća i gležnjeve trakom za noge stolca i naslon sjedala. Kroz otvor u torbi iznad glave promatrao sam čizme ljudi koji su hodali oko mene. U sobi je bilo još najmanje četvero.

Oko ramena mi je visila ukrajinska zastava. Strah da ću biti pogubljen se pojačao. Ovo će biti snimljeno i moja smrt će biti iskorištena kao propaganda. Osjetio sam kako me vuku za ruke i kad sam se osvrnuo oko sebe, jedan od operatera specijalnih snaga pričvršćivao mi je set plastičnih lopatica na prste. Uslijedio je trenutak stanke, neki koraci i klik. I — Dit-t-t-t-t-t!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bez ikakvog upozorenja, nalet struje zaparao je moje tijelo. Bol je bila još intenzivnija od rane na nozi i bio sam prisiljen uspraviti se u hiperaktivnom grču, a kosti su mi se ukočile. Svaki se mišić proširio, stisnuo i prijetio da će puknuti. Eksplozija je mogla trajati samo petnaestak sekundi, ali činilo se kao nekoliko minuta, a kad je struja isključena, ispuhao sam se natrag u stolicu, trzao se i slinio, vrat mi nije mogao izdržati težinu lubanje, brada mi se ljuljala preko prsa. Slina i šmrklji su mi curili u krilo. Ubrzo nakon toga opet je počela vika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tko si ti?"

"Za koga se boriš?"

"Jesi li MI6 ili SAS?"

Čuo sam kako se riječ ili dvije ponavljaju iznova i iznova, i iznova. Cijelo mi je tijelo zveckalo od umrtvljujućeg, metalnog odjeka struje pod naponom. Jedan od operatera podigao mi je kapuljaču. Klikao je po mojim stranicama na društvenim mrežama. Vidio sam fotografije iz sretnijih vremena - s prijateljima i obitelji, na praznicima. Zatim je zastao i pokazao sliku iz mojih dana kao trenera snajperista. Bio sam na operaciji i držao sam pušku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vidim da imaš Light Fifty?"

Tip je znao što radi. Oružje je bila puška Barrett .50, koja je bila popularna kod mnogih vojnih strijelaca.

"Nisam snajperist."

"Tvoje slike pričaju drugu priču…"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam snajperist. Stalno dobivam slike s oružjem. Ja sam marinac."

"Ti si snajperist i nacist…"

"Nisam nacist! Imate moju iskaznicu, nisam snajperist!"

Čuo sam drugi glas iza sebe.

"Ne bi trebao biti u ovom ratu."

"Podigavši ​​pogled, iznenada sam shvatio da su lopatice pričvršćene za moje prste vjerojatno bile pričvršćene na terenski telefon. Znalo se da su ih Rusi uključili u struju kao prenamijenjenu spravu za mučenje. Moje su sumnje potvrđene nekoliko trenutaka kasnije.

Mučenje

"Oh, Shaun. . . Želiš li telefonirati kući svojoj ženi?"

Pokušao sam odmahnuti glavom, ali vratni mišići nisu mogli reagirati.

"Ne. 'Molim te…"

Dt-dt-dt-dt-dt! Tiho pucketanje jedva privezane struje paralo je zrak, iskačući iz telefonske govornice i munjevito udarajući u lopatice. Moje je tijelo bilo zahvaćeno snagom, teturalo se i stezalo. Činilo se da mi vene eksplodiraju po leđima i vratu. Uslijedila su još dva, možda tri udara struje dok se na kraju nisam onesvijestio od boli. Nisam točno siguran koliko sam dugo bio mučen. Teško je nagađati, a da mi je netko rekao da agonija traje danima, povjerovao bih. Ali nisam bio slomljen. Kad sam došao k sebi, pištolj kalibra 9 mm mi je gurnut u potiljak i nije me bilo strah.

"Pomirio sam se", šapnuo sam. "Ako ćeš to učiniti, učini to…"

Čuo sam škljocanje prazne komore i osjetio prasak čelika o kost dok mi je pištolj šibao po potiljku. Kad sam podignuo pogled, moji otmičari su se smijali. Ljudska patnja za njih je bila šala. Znam što mislite: Je li se zaje***? Odgovor je ne, iako sam sigurno bio blizu. Ipak, ponosio sam se činjenicom da sam uspio održati svoj mjehur na okupu kroz torturu, ali sam znao da je još psihičkog jada neizbježno.

Rusi su pronašli moj identitet. Imali su moj profil na društvenim mrežama, a s njim i knjigu kontakata voljenih osoba - ljudi koji su mogli biti emocionalno mučeni izdaleka, iz zabave. Naravno, nedugo nakon toga mi je u lice gurnut pametni telefon. Na ekranu je bio moj video u stolici s ukrajinskom zastavom okačenom oko ramena. Savijao sam se i teturao od struje pod naponom. Pojavila se slika moje putovnice. Riječ 'pokojni' bila je utisnuta na vrhu.

"Mrtav si na internetu", šapnuo je glas.

Nisam sumnjao da će zlostavljanje koje sam doživio biti u pristigloj pošti svakog prijatelja i člana obitelji za nekoliko minuta.