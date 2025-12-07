'Pakao' u popularnom turističkom odredištu. Požar ubio 25 ljudi u krcatom noćnom klubu: 'Scene su užasne'

U požaru popularnog noćnog kluba Birch u indijskoj obalnoj regiji Goa poginulo je 25 zaposlenika i turista, priopćili su lokalni dužnosnici u nedjelju.

Među žrtvama su četiri člana obitelji iz Delhija i 21 zaposlenik, dodali su iz policije. Većina je umrla uslijed gušenja, dok su za tri osobe pogubne bile opekline.

Šest osoba je u stabilnom stanju u bolnici, potvrdio je gradonačelnik Goe Pramod Sawant.

Policija vjeruje da je plinska boca eksplodirala u kuhinji kluba u subotu navečer koji je bio pun posjetitelja u trenutku nastupa bolivudskog DJ-a. Voditelj noćnog kluba je uhićen, a za vlasnikom je izdana tjeralica. Vlasti su pokrenule istragu o uzroku požara.

'Užasne scene'

Šef lokalne policije Alok Kumar kazao je da je požar zahvatio kuhinju u prizemlju.

Svjedok, koji se zatekao ispred kluba, ispričao je za BBC da je čuo vriske. "U početku nisam razumio što se događa. Ubrzo je postalo jasno da je izbio ogroman požar. Scene su bile jednostavno užasne", dodao je.

Vatrogascima je gašenje i dolazak do mjesta buktinje otežao uzak prijelaz preko jezera koji vodi do glavne zgrade.

BBC je u klubu snimio što je od lokala ostalo nakon što ga je buktinja progutala. Zatekli su rastopljene ostatke stolica, stolova i biljaka.

Gradonačelnik je najavio "najstrože kazne" za odgovorne za katastrofalni požar poručivši da će "svaki nemar biti strogo kažnjen".

Noćni život, pješčane plaže i odmarališta na Goi privlače milijune turista godišnje.

