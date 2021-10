Danci su u europskom vrhu po procijepljenosti protiv koronavirusa, što je omogućilo ukidanje svih epidemioloških mjera. Infektologinja Miljena Copois je za Dnevnik HRT-a rekla da je procijepljeno 75% ukupnog stanovništva, a od toga 85% svi oni kojima je ponuđeno cjepivo.

"To znači da su cijepljeni oni od 12 do 100 i više godina starosti. U bolnicama je hospitalizirana 121 osoba, od toga ih je 11 na intenzivnoj skrbi, a sedam ih je na respiratoru. Mislim da je to jako dobro", dodala je.

Danska je bila jedna od prvih koja je uvela restriktivne mjere i "lockdown", ali je 10. rujna prva u Europi ukinula sve mjere. Tamo još od prije ljeta maske više nisu morale nositi u trgovinama, dok je u javnom prijevozu to bilo obavezno. Nakon ljeta se i to ukinulo, kazala je infektologinja Copois te istaknula da se sada život sasvim normalno odvija kao da se ništa ne događa.

Danas im covid potvrde više nisu potrebne, a za ulaz u noćne klubove trenutačno nema nikakvih restrikcija. "Covid potvrde je bilo jako lako dobiti jer je svugdje bilo centara za testiranje za one koji se nisu cijepili", dodala je.

Najbolji na svijetu

Po broju testiranja na milijun stanovnika Danska je najbolja na svijetu. Infektologinja kaže da su najkasnije bili cijepljeni oni koji imaju oko 50-ak godina, a npr. 18-godišnjaci su bili prije cijepljeni, jer je takav bio princip.

"Više ne moramo nositi zaštitne maske u bolnici, niti se to traži od pacijenata. Zaista se sve događa kao da koronavirusa nema. Pacijente više čak niti ne testiramo pri ulasku u bolnicu kao prije, već samo one s teškim respiratornim simptomima, unatoč cijepljenju... S covid potvrdama ljude se primoralo da se cijepe i ja mislim da je to sasvim u redu s moje infektološke strane", izjavila je dr. Copois.