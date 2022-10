Dok rat u Ukrajini ulazi u osmi mjesec, dopisnik ruskog neovisnog istraživačkog medija Meduze razgovarao je s izvorima bliskim raznim dijelovima ruske vlade o tome kako na Vladimira Putina, koji je nedavno navršio 70 godina, sada gledaju "njegovi ljudi".

"Ljudi oko njega su preplašeni. Ali to je strah bez poštovanja. Oni nemaju poštovanja prema Putinu već dvije-tri godine", rekao je za Meduzu izvor blizak ruskoj vladi.

Prema izvorima, osjećaji među ruskom elitom prema Putinu pogoršali su se nakon njegove odluke da podigne dob za odlazak u mirovinu u zemlji 2018., čemu se većina Rusa protivila. Formalno, Kabinet ministara ažuriran je 2020. godine, kada je Mihail Mišustin zamijenio Dmitrija Medvedeva na mjestu premijera, ali mnogi državni službenici na srednjoj razini obnašali su svoje dužnosti davno prije toga. Još se sjećaju kako je Putin krivnju za posljedice svoje mirovinske reforme prebacio na ministre, naposljetku ih optužujući da su uzrokovali strmoglavi pad rejtinga cijele vlade.

Prestao komunicirati s ministrima

Izvor blizak vladi rekao je da kada ljudi u vladi čuju riječ 'rejtinzi', i dalje se trznu, a posljednjih godina situacija se samo pogoršala. Putin je navodno postupno prestao upozoravati ministre na svoje planove, kako kratkoročne tako i dugoročne.

"Sve donedavno ministri su predsjedniku barem služili kao neka vrsta Googlea. Izgovarao bi scenarije za koje je smatrao da su vjerojatni i pitao: 'Što ako to učinimo? Kakve će biti posljedice? A što ako to učinimo na ovaj način? Što onda?' Ali to je zaustavljeno", rekao je izvor blizak vladi.

Do prije nekoliko godina Putin bi prvo saslušao prijedloge raznih vladinih agencija, a zatim odabrao onaj za koji je mislio da je najbolji. Istodobno, izvori bliski vladi kažu da se ministri ne usuđuju odustati ni od najneočekivanijih Putinovih odluka jer se boje posljedica.

"Kada je bivši ministar ekonomskog razvoja Aleksej Uljukajev uhićen, svi su shvatili poruku", rekao je jedan izvor.

Drugi izvori bliski vladi dodaju da je taj strah, u kombinaciji s Putinovom averzijom da sluša o problemima od svojih podređenih, naveo dužnosnike da počnu značajno uljepšavati činjenice u svojim izvješćima predsjedniku. Malo je ljudi bilo spremno reći mu o stvarnim posljedicama zapadnih sankcija ili ruskog gospodarstva.

Problemi se pogoršavaju

Ovi problemi su se samo pogoršali od početka ruskog rata protiv Ukrajine. Kako je ranije objavljeno, čak ni mnogi visoki ruski dužnosnici do posljednjeg trenutka nisu znali ništa o Putinovim planovima za invaziju. Sada jedini ljudi koji mogu makar i marginalno utjecati na predsjednikove odluke su izabrani članovi Vijeća sigurnosti.

Putinom vjerojatno nitko nije zadovoljan. Gospodarstvenici i mnogi članovi vlade nezadovoljni su što je predsjednik započeo ovaj rat ne razmišljajući o razmjerima sankcija. Normalan život pod ovim sankcijama je nemoguć.

Djelomična mobilizacija donijela je nove poteškoće političkom bloku predsjedničke administracije. Prema izvoru bliskom bloku, dužnosnicima Kremlja jasno je da je prisilno regrutiranje 300.000 Rusa za rat imalo neposredan negativan učinak na predsjednikov rejting, piše Meduza.