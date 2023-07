Ruske turističke agencije mame turiste da provedu odmor na Krimu, poluotoku koji je Rusija anektirala 2014. godine, piše N1. Iako su od početka Putinove sveobuhvatne invazije na Ukrajinu krimske željeznice i skladišta goriva nekoliko puta bili meta napada, lokalne vlasti pod kontrolom Rusije tvrde kako nema razloga za zabrinutosti i strah.

Maja Lomidze, izvršna direktorica Ruskog udruženja turoperatora, tvrdi kako će Krim ove godine biti među pet najboljih ruskih destinacija za odmor. „Krim je jedina ruska regija koja u usporedbi s prošlom godinom nije podigla cijene, nego ih snižava“, izjavila je za Washington Post Lomidze.

POGLEDAJTE VIDEO: Kuća na Čiovu kupljenja kriminalnim novcem? Pretresli ju hrvatski i belgijski istražitelji

'Naravno da je situacija uznemirujuća, ali...'

Elena (55), učiteljica iz Moskve, rekla je da njena obitelj planira posjetiti Krim ovog ljeta, kao i svake godine. "Što se tiče mogućih problema s hranom, vodom i strujom, uopće nisam zabrinuta. Ovdje sam dolazila i dok su bila druga, još gora vremena. Naravno da je ove godine opća situacija uznemirujuća, ali vjerujem u razboritost, ljudskost i Boga“, rekla je Elena.

Na Krim se planira uputiti i Aljona (52). Odmor na anektiranom poluotoku je, kako kaže, napuni pozitivnom energijom do kraja godine. "Nisam zabrinuta zbog sigurnosnih pitanja. Uvjerena sam da je Krim dobro zaštićen i da mi se tamo ne može dogoditi ništa loše. Shvaćam da je u toku specijalna vojna operacija i da dronovi napadaju razne gradove, čak i Moskvu, ali ne mislim da bi se nešto loše moglo dogoditi na Krimu. Sigurna sam da će sve biti u redu!“, rekla je.

Dojam normalnosti

Ruska vlada intenzivno pokušava stvoriti dojam normalnosti dok traju ukrajinski udari i upadi proukrajinskih militanata duž njene granice s Ukrajinom. Jedan od takvih pokušaja je otvaranje ljetnog kampa u ljetovalištu Jevpatoriji na Krimu za djecu iz Belgoroda, ruske regije koja je posljednjih tjedana bila izložena intenzivnom granatiranju i napadima dronovima.

Mnogi Rusi su ipak odlučili otkazati svoje rezervacije smještaja na Krimu nakon nedavnih napada dronom na anektirani poluotok.

Rute prema Krimu dodatno su se zakomplicirale 22. lipnja, kada je Ukrajina projektilima gađala most Čongar, jedan od rijetkih mostova koji povezuju Krim sa kopnom. Ruske željeznice povećale su broj vlakova za Krim uoči ljetne sezone, ali prosječno putovanje od Rusije do Krima i dalje traje dva do tri dana.

Osim dugog putovanja, turiste zabrinjava i sve veća prisutnost vojske na poluotoku.

Brojke pokazuju da krimski iznajmljivači i ugostitelji ove godine ipak neće moći zadovoljno trljati ruke. Pojedini all inclusive hoteli snizili su cijene i do 60 posto, ali usprkos velikim popustima, popunjenost smještajnih kapaciteta je oko 40 do 50 posto.