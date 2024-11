U jednoj europskoj zemlji odzvonilo pomicanju sata! Razlog ima veze i s Rusijom...

Nakon izmjene zakona u srpnju, Ukrajina je odlučila trajno zadržati zimsko računanje vremena – poznato i kao standardno ili srednjoeuropsko vrijeme. To znači da se prelazak na ljetno računanje vremena za Ukrajinu ukida 30. ožujka 2025. godine.

"Nakon promjene kazaljki građani se osjećaju lošije, smanjuje im se radna sposobnost, a uočava se i značajno pogoršanje kroničnih bolesti", stoji u obrazloženju zakona. Kako donosi Fenix Magazin, jedan od razloga je i taj što nije utvrđena ušteda energije s ljetnim računanjem vremena. Mnoge zemlje članice EU-a u prošlosti su uvele promjenu vremena kako bi uštedjele energiju i bolje iskoristile dnevno svjetlo. Danas je, međutim, kontroverzno je li se to doista isplatilo.

Odluku Ukrajine obrazložili su i njezinim razgraničenjem od ratnog neprijatelja Rusije. " Stoga će uvođenje i uspostava jedinstvenog kijevskog vremena u cijeloj Ukrajini ojačati sigurnosnu poziciju Ukrajine i pridonijeti evakuaciji i reintegraciji privremeno okupiranih područja", navodi se.

I Europska komisija je prije nekoliko godina predložila zadržavanje uredbe o ljetnom računanju vremena. No samo neke zemlje su ukinule promjenu vremena i to Island i Grenland, a u svijetu su to učinili i Brazil , Turska, Egipat i Namibija.

POGLEDAJTE VIDEO: Zimsko računanje vremena: Europa je za sada odustala od ukidanja pomicanja sata

