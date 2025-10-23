U hranu joj stavljali detardžent, kupali je izbjeljivačem: Otkrivena sablasna istina o paru iz pakla

Francuske vlasti uhitile su 82-godišnjeg muškarca i njegovu partnericu u šezdesetim godinama zbog sumnje da su oteli ženu (42), držali ju u zatočeništvu punih pet godina i mučili na razne načine. Nesretna je žena uspjela pobjeći sredinom listopada, nakon čega se rasplelo stravično klupko užasa koje je proživljavala otkako su je zaključali u garaži.

Oteta žena poznavala je uhićenu, inače medicinsku sestru. Živjele su kao cimerice zajedno sve dok se s njima nije uselio uhićeni muškarac, partner medicinske sestre. Tada je krenulo mučenje.

Zatočili su ju u garaži i ispraznili njezine bankovne račune.

Par ju je navodno prisilio da spava na ležaljci u garaži. Tjerali su je da obavlja nuždu u lonac i plastične vrećice, da se pere izbjeljivačem te jede žitarice pomiješanu s deterdžentom, potvrdio je javni tužitelj Nantesa Nantesa Antoine Leroy za France Bleu.

Uspjela pobjeći

"Ona je posebno psihički krhka žena u ranjivom stanju, inače bi se obranila. Uspjela je nekoliko puta zaći iz kuće, ali se stalno vraćala", dodao je tužitelj.

Tek se nakon pet godina uspjela konačno osloboditi otmičarskih okova.

Jedne je večeri uspjela pobjeći dok je 82-godišnjak gledao televiziju. Sva promrzla pokucala je na vrata susjedu, koji joj je pomogao i pozvao policiju. Bila je u izuzetno lošem stanju i drogirana, a navodno je izgubila 50 kilograma u zatočeništvu, otkrio je izvor blizak istrazi.

"Prali su ju izbjeljivačem, u hranu stavljali deterdžent za posuđe i drogirali su je", dodaje se.

Istraga je još u tijeku, no policija je tijekom pretrage kuće pronašla dokaze koji podupiru tvrdnje žrtve.

Istražitelji su na imanju zatekli garažna vrata koja su bila blokirana betonskim blokovima.

Par je optužen za otmicu i mučenje, psihičko zlostavljanje i nezakonito pritvaranje. Navodno su priznali stravične uvjete u kojima je žena bila zatočena, ali umanjuju ozbiljnost cijelog slučaja.

