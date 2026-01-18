Eksplozija u tvornici čelika: Poginule dvije osobe, ozlijeđeno njih 66

U eksploziji u tvornici čelika na sjeveru Kine u nedjelju su poginule dvije osobe, a ozlijeđeno ih je 66, izvijestila je službena novinska agencija Xinhua.

Eksplozija se dogodila poslijepodne u tvornici čelika Baogang United u gradu Baotou, u autonomnoj regiji Unutarnjoj Mongoliji, prenosi agencija.

内蒙古包头市发生爆炸事故 伤亡不详



Explosion occurred at a factory in western Baotou City, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, at around 3 p.m. Sunday, casualties remain unclear. （Xinhua） pic.twitter.com/QICksNtM4T — Wedyan China (@Wedyan_China) January 18, 2026

"U nedjelju do 17.30 (po mjesnom vremenu) lokalne službe za hitne slučajeve i vatrogasna spasilačka služba izvijestile su o dva smrtna slučaja i petero nestalih", stoji u objavi Xinhue te se dodaje da su tri od 66 ozlijeđenih osoba u teškom stanju.

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vide se urušeni stropovi i ruševine u unutrašnjosti tvornice, a iznad nje se uzdižu golemi stupovi dima. Na mjestu nesreće više je vatrogasnih vozila.

Stanovnici koji žive nekoliko kilometara od tvornice rekli su da je eksplozija snažno potresla njihove domove i na većini razbila okna prozora. Uzrok incidenta je pod istragom.

