NA SJEVERU KINE /

Eksplozija u tvornici čelika: Poginule dvije osobe, ozlijeđeno njih 66

Eksplozija u tvornici čelika: Poginule dvije osobe, ozlijeđeno njih 66
Foto: Screenshot/x/shaan

Stanovnici koji žive nekoliko kilometara od tvornice rekli su da je eksplozija snažno potresla njihove domove

18.1.2026.
14:52
Hina
Screenshot/x/shaan
U eksploziji u tvornici čelika na sjeveru Kine u nedjelju su poginule dvije osobe, a ozlijeđeno ih je 66, izvijestila je službena novinska agencija Xinhua. 

Eksplozija se dogodila poslijepodne u tvornici čelika Baogang United u gradu Baotou, u autonomnoj regiji Unutarnjoj Mongoliji, prenosi agencija. 

"U nedjelju do 17.30 (po mjesnom vremenu) lokalne službe za hitne slučajeve i vatrogasna spasilačka služba izvijestile su o dva smrtna slučaja i petero nestalih", stoji u objavi Xinhue te se dodaje da su tri od 66 ozlijeđenih osoba u teškom stanju.

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vide se urušeni stropovi i ruševine u unutrašnjosti tvornice, a iznad nje se uzdižu golemi stupovi dima. Na mjestu nesreće više je vatrogasnih vozila.

Stanovnici koji žive nekoliko kilometara od tvornice rekli su da je eksplozija snažno potresla njihove domove i na većini razbila okna prozora. Uzrok incidenta je pod istragom.

POGLEDAJTE VIDEO: Snažna eksplozija na igralištu škole u Zagrebu: Pirotehniku zavezali za kanistar pun benzina

KinaEksplozijaTvornica
