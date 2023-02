Potres koji je pogodio Tursku i Siriju odnio je preko 21.000 život, a prema pisanju brojnih medija da se naslutiti kako su mnogi zaboravili na Siriju.

"Apsolutno je, nažalost", kaže Hassan Haidar Diab, novinar Večernjeg lista čija se sestra nalazi u tom očaju. Njezina kuća kraj Alepa je potpuno uništena.

"Moja sestra ima četvero djece i unuke, spavaju u automobilu jer im je kuća u potpunosti srušena, nema hrane, nema lijekove, nemaju ništa, ništa im ne dolazi", rekao je za RTL Direkt.

O čemu se ustvari radi?

Turskoj je dosad pomoć stigla iz 70 država, EU, Amerika, Rusija, Izrael i brojne druge plus 14 međunarodnih organizacija. Siriji, je dosad pomoć poslalo sedam država, Emirati, Irak, Iran, Libija, Egipat, Alžir, Indija. Zašto ostali nisu? Jedni smatraju da Zapad oklijeva zbog sankcija pod kojima je režim Bashra Ala Asada, a to smatra i Hassan.

"Zapad kaže da nam ne šalje pomoć jer naša Vlada 'nije tražila'. Zar prizori srušenih zgrada i mrtvih ljudi nisu dovoljni? Žele li da građani Sirije mole na slomljenim nogama?", napisao je na svojem Twitteru Asad.

"Ovaj potres je pogodio obične ljude, a zbog nedostatka mehanizacije svaki dan pod ruševinama ginu ljudi", kaže novinar Haidar Diab.

Tek se jučer probio prvi UN konvoj u Siriju

To se ne događa samo zbog sankcija. Sjever Sirije drži Asad, drugi dio Kurdske snage, treći dio pobunjenici koje podržava Turska, četvrti dio pobunjenici koje podržava Amerika. Nije jasno kome poslati pomoć, tko će je prihvatiti, ali i kako je dostaviti. Tek jučer se probio prvi UN konvoj u Siriju. Stiglo je šest kamiona s dekama, vodom, hranom i sanitarnim potrepštinama.

"Upravo smo na granici. Prva dva dana od potresa nismo mogli prijeći zbog situacije na cestama. Ceste su oštećene i, naravno, puno je ruševina", govori Sanjana Quazi, voditeljica UN-ova Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova.

Splitski Sirijac Abdul Hamid Mostafa, zvani Andro, smatra da su Asadove prozivke Zapada licemjerne.

"Sada on zahtjeva da ga pomogne da se ukidaju sankcije mi znamo da naš narod pati, nije sankcija učinila svoje nego narod pati od tih rata od monstruma i sad je došao potres da dovrši to do kraja, znači koji nije srušen od granatama sada je srušen od potresa", kaže Abdul Hamid Mustafa.

U Siriji živi čak 90 posto siromašnih

Prije potresa zaboravljena država je patila kroz 12 godina rata i poginulo je 580 000 ljudi, uz sve to državu je pogodila i nezapamćena suša, a nedavno se krenula širiti i kolera, vladaju nestašice hrane i goriva.

Prema podacima UN-a unutar države živi 4 milijuna izbjeglica, gotovo tri milijuna je gladnih na dnevnoj bazi, čak 90 posto siromašnih.

"Ono što nije srušeno granatama sada je srušeno od potresa", kaže Hamid Mostafa.