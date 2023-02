Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je u utorak da su prošlotjedni potresi bili "jačine atomskih bombi", a novi podaci pokazuju da je broj mrtvih u Turskoj i Siriji prešao 40.000.

Erdogan je također kazao da se stotine tisuća zgrada ne mogu koristiti širom Turske, dodajući da bi se svaka zemlja suočila s istim posljedicama kao i Turska "u slučaju takve katastrofe".

U Turskoj raste bijes ljudi koji smatraju da je loša gradnja uzrok rušenju tolikih zgrada i tako velikog broja mrtvih. Erdogan je rekao da je potrebna provedba strože regulative gradnje.

Potrebna stroža pravila

"Srušene zgrade znak su vladi da su potrebna stroža pravila izgradnje", rekao je turski predsjednik u govoru koji je prenosila televizija. Dodao je da će njegova vlada nastaviti rad dok posljednja osoba ne bude spašena iz ruševina.

Najnoviji podaci objavljeni u utorak navečer pokazuju da je u potresu poginulo više od 40.000 ljudi, u Turskoj i u Siriji.

No u gradu Erzinu, usred jako pogođene regije Hatay, nitko nije poginuo, a znatnije nije oštećena nijedna zgrada. Oštećene su tek neke obiteljske kuće i nekoliko minareta u gradu koji broji 42.000 stanovnika.

Ništa bez dozvole

"Nemamo ruševina, žrtava ili ozlijeđenih zbog potresa. Jedine žrtve našeg grada su oni koji su bili u susjednim područjima", rekao je gradonačelnik Erzina Okkeş Elmasoglu, izražavajući sućut svima koji su pogođeni ovim potresom, prenosi Vox News.

Poručio je i kako, otkako je gradonačelnik, nije dopustio niti jednu izgradnju bez dozvola.

"Pitali bi me dopuštam li im da izgrade zgradu. Rekao sam im da ja nemam takav autoritet i ne mogu to napraviti. Čak i ako se borite protiv toga, građani i dalje pokušavaju graditi na svoju ruku i bez dozvole. Ako nemate dovoljno ljudi, nemate šanse da sve kontrolirate. No, mi smo imali puno volje i odlučili smo da ćemo tome stati na kraj u našem mandatu - rekao je gradonačelnik Erzina čija je uprava čak odlučila i kažnjavati ljude koji grade bez dozvola.

"U ovome smislu, moja je savjest čita", rekao je Elmasogu.