Turistica (18) bacila svoju novorođenu bebu s drugog kata hotela u Parizu

Američka turistica, koja ima 18 godina, bacila je svoje novorođeno dijete kroz prozor na drugom katu hotela u Parizu te ga ubila. Tragedija se dogodila u ponedjeljak ujutro oko 6.30 sati, u hotelu Ibis Styles, koji se nalazi u boemskom 20. okrugu Pariza.

Svjedoci su čuli krikove, a policija je brzo stigla na mjesto događaja i pronašla bebu koja nije preživjela. Mlada majka je uhićena, a istražitelji pokušavaju utvrditi je li ovo bila posljedica "negiranja trudnoće". To je stanje u kojem žena nije svjesna da je trudna ili nije u stanju prihvatiti svoju trudnoću, javlja The New York Post.

Majka je identificirana kao američka državljanka, a putovala je s grupom mladih. Istraga će se voditi kao ubojstvo maloljetnog djeteta.

Ovaj strašan događaj šokirao je javnost, a vlasti nastavljaju istraživati što je točno dovelo do ovog tragičnog čina.

