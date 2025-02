Afganistanac zaražen šugom zatočio djevojke, prijetio im mačetom pa ih silovao

Na Zemaljskom sudu u Erfurtu u tijeku je suđenje protiv 31-godišnjeg Afganistanca Mohammada S., kojeg državno tužiteljstvo tereti za silovanje, seksualno zlostavljanje djeteta i niz drugih teških kaznenih djela.

Prema navodima tužiteljice Dorothee Ohlendorf, Mohammad S. je 31. kolovoza 2024. godine zatočio dvije 18-godišnje djevojke u svom stanu, prijeteći im mačetom kako bi ih prisilio na seksualni odnos.

"Izaći ćete odavde samo ako jedna od vas ima seks sa mnom", citirala je tužiteljica optuženikov zahtjev. Na kraju je silovao jednu od njih, dok je njezina prijateljica bila prisiljena svjedočiti strašnom činu. Muškarac je u to vrijeme bio zaražem šugom, javlja Fenix magazin.

Zlostavljao maloljetnu djevojčicu

Osim ovog slučaja, Afganistanac je optužen i za višegodišnje seksualno zlostavljanje djevojčice koja je imala samo 11 godina. Prema dokazima koji su izneseni tijekom suđenja, on je s maloljetnicom imao odnose još od ožujska 2022. godine. Muškarac tvrdi da su njezini roditelji na to pristali, međutim oni to negiraju.

"Htjeli smo to spriječiti i rekli smo mu da je to kažnjivo", svjedočio je otac djevojčice. Međutim, veza se nastavila u tajnosti, a roditelji su priznali da su bili nemoćni zaštititi kćer.

"Čim bi izašla iz kuće, nismo mogli ništa učiniti", rekao je otac.

Dodatni šokantni detalji izašli su na vidjelo analizom mobitela optuženog, gdje su istražitelji pronašli dokaze o seksualnom zlostavljanju djeteta. Afganistanac je, prema nalazima, svakodnevno iskorištavao djevojčicu koja je postala emocionalno ovisna o njemu.

Lagao o godinama

Mohammad S. je pri dolasku u Njemačku naveo različite godine rođenja, tvrdeći da ima 19, zatim 24, a potom 29 godina. Međutim, službeni podaci Središnjeg registra stranaca pokazuju da u stvarnosti ima 31 godinu. Već je prethodno bio osuđen na šest mjeseci zatvora zbog prijetnje bombaškim napadom na štedionicu u Erfurtu 2022. godine.

Njegovo agresivno ponašanje potvrđuje i psihijatrijsko vještačenje koje je izradila dr. Iris Maurer. Prema njezinom izvještaju, Mohammad S. je od djetinjstva pokazivao izrazitu sklonost nasilju, uključujući premlaćivanje učitelja i sudjelovanje u tučnjavama s noževima. Takve obrasce ponašanja nastavio je i nakon dolaska u Njemačku 2016. godine.

Psihijatrica Maurer citirala je i njegove stavove o njemačkom društvu, koje je opisao krajnje negativno.

"U Njemačkoj nema dobrih ljudi. Životinje su bolje od njih, a ako je čovjek životinja, mora biti zaklan", navodno je izjavio optuženi.

