Problem s bukom u Budvi ponovo je eskalirao i situacija izmiče kontroli, rekao je predsjednik Savjeta MZ "Gospoština" Ljubo Rađenović te pozvao Općinu da napokon počne provoditi ono što zakon propisuje, javlja Kurir.

Naime, zbog problema buke u gradu, građani su već prije nekoliko tjedana pokrenuli inicijativu i apelirali na lokalnu samoupravu da situaciju stavi pod kontrolu. Na drugom sastanku predsjednika Općine, Marka Carevića, dobili su punu podršku i napravljen je akcijski plan. Dogovoreno je da se svako prekoračenje zakonom dozvoljene razine buke novčano kazni prva dva puta, a da u slučaju trećeg ponavljanja prekršaja Općina ugostitelju ukine dozvolu za rad.

U prvih nekoliko tjedana od donošenja odluke bilo je pomaka, ali u posljednja dva tjedna situacija je opet izmakna kontroli, upozorava Rađenović.

"Ako u idućih tjedan dana ne dobijemo jasan čvrst odgovor od Općine Budva, idemo na druge instance. Naša incijativa je jasna, da se prekomjerna razina buke dovede u zakonske okvire, da se omogući dostojanstven život građana Budve, da turisti dobiju dostojanstvene i kvalitetne uvjete za boravak. Ovdje nema politike, isključivo je u pitanju ljubav prema ovom gradu, da budemo prava turistička destinacija", rekao je Rađenović.

Na ovu temu održano je već šest sastanaka međutim, postaje sve jasnije da općina više ne daje podršku. Njeni predstavnici nisu sudjelovali na posljednja dva sastanka, podsjetio je Rađenović i naglasio da sva četiri kluba na Slovenskoj obali već imaju po dvije kazne, što znači da se došlo do "crvene linije" te da je na potezu inspekcija.

"Očekujemo da općinske službe provedu u djelo ono što je obećano, da im jasno daju do znanja kako sljedeći prekršaj znači oduzimanje dozvole za rad. Još jedna je frapantna informacija, da u Budvi nijedan lokal nema dozvolu za izvođenje žive svirke. Dakle, prema informacijama Tajništva za privredu, podnijeto je 16 zahtjeva od strane ugostitelja, ali nijedna dozvola nije izdana", rekao je Rađenović.

'Gost iz Njemačke napao recepcionara zbog buke'

Na mukama je i osoblje hotela. Direktor hotela "Aleksandar" u okviru TN "Slovenska plaža" Ranko Popović kaže da klubovi izravno ugrožavaju rad hotela, jer se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini te da hotelu prijeti zatvaranje ukoliko se nešto ne poduzme.

"Imamo nevjerojatne scene, gosti svakodnevno traže premeštaj, ali nažalost količina buke je nepodnošljiva i u sobama koje su u pozadini hotela", kaže Popović. "Tijekom dana imamo po deset preseljenja iz jednog u drugi dio hotela. Neki dan imali smo neugodnu scenu, kada je gost iz Njemačke napao recepcionara, upravo zbog problema buke - uhvatio je recepcionara za kravatu, osiguranje je moralo reagirati", kaže Popović.

Predstavnica kompanije "Dukley hotela" koji upravlja s dva hotela s pet zvjezdica i rezidnecijalnim kompleksom vila na rtu Zavala, Nina Gujić, zatražila je izricanje hitne zaštitne mjere i oduzimanje dozvola za rad klubovima.

"Imamo nepodnošljivu buku od 1. srpnja, svakodnevne negativne komentare naših gostiju. Već tri gosta su otkazala penthouse i traže povrat novca", kaže Gujić.

'Stari grad mora biti tiha zona, tjeramo ozbiljne goste'

Predsjednik Udruženja ugostitelja Budve, Aleksandar Jovanović, ocijenio je da općinske službe opstruiraju rješavanje problema buke.

"Ne želimo da Budva bude prepoznata kao mjesto za provod, već grad koji turistima može ponuditi mnogo atributa, od kulturno-povijesnih do prirodnih ljepota, a ne buku i kaos. Nitko ne želi da se glazba ugasi, ali ne treba biti u urbanim gradskim jezgrama gdje stvara kaos. Nažalost, crnogorski turizam se pretvorio u mjesec dva, omladinski turizam, što nije održivo. Ova godina je pokazala mnoge pobleme, ali je buka jedan od većih problema koji tjera ozbiljne goste", rekao je Jovanović.

Član Savjeta MZ "Star grad" Luka Vučković također kaže da je problem buke u posljednja dva tjedna eskalirao, a predsjednik MZ "Podkošljun" Ivan Marković, da je katastrofalno ono što se događa u naselju ispod stadiona Lugovi u blizini spornih klubova.

"Prošlog ponedeljka je taj "vulkan" eksplodirao. Građani me zovu, žale se na glasnu glazbu. Pozvao sam Komunalnu policiju i prijavio. Onda me zvao vlasnik jednog od klubova i rekao da prijavljujem buku iz njegovog lokala. Optužuju me da im oduzimam kruh iz usta", rekao je Marković navodeći da je nekorektan način na koji funkcionira Komunalna policija jer prenosi informaciju o tome tko podnosi prijavu.

Načelnik policije: 'Imam samo dva policajca, dva su na bolovanju, protiv jednog se vodi disciplinski postupak'

Načelnik Komunalne policije i inspekcije Darko Čelebić rekao je da ima svega dva komunalna policajca ovlaštena za rješavanje problema buke.

"Katastrofalno je stanje, jer samo dva komunalna policajca mogu obavljati radne zadatke. Dva komunalna policajca su na bolovanju, protiv jednog se vodi disciplinski postupak. Dišemo na aparatima. Tražili smo od određenog broja lokalnih samouprava da nam ustupe određeni broj komunalnih policajaca, ali su nam rekli da ne mogu izaći u susret. Bojim se da ćemo kraj sezone dočekati u nedovoljnom broju", kazao je Čelebić te najavio da će pokrenuti postupak da se jednom klubu na Slovenskoj plaži oduzme dozvola za rad.