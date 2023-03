Putnički i teretni vlak su se u utorak navečer sudarili u Grčkoj, pri čemu je najmanje 38 ljudi poginulo, a više od 80 je ozlijeđeno , pokazuju u srijedu novi podaci o najsmrtonosnijoj željezničkoj nesreći u zemlji u posljednjih više desetljeća. Do nesreće je došlo prilikom izlaska putničkog vlaka iz tunela. Dva su vlaka bila na istoj pruzi kada je došlo do sudara. Spasioci traže još preživjelih, a na licu mjesta mogu se vidjeti vagoni koji su iskočili iz tračnica, razbijeni prozori i gusti oblaci dima Zasad sve ukazuje da je do nesreće došlo zbog greške šefa stanice, koji je već optužen za ubistvo iz nehata, doznaju grčki mediji.

'Pucali kabeli, vatra posvuda'

Regionalni guverner Tesalije, Konstantinos Agorastos rekao je za TV SKAI da su prva četiri vagona putničkog vlaka iskočila iz šina u sudaru, dok su prva dva vagona, koja su se i zapalila, 'gotovo potpuno uništena'.

"Čuli smo veliki prasak, bilo je to 10 kaotičnih sekundi. Prevrtali smo se u vagonu dok nismo pali na bok… onda je nastala panika, posvuda su pucali kabeli, vatra je bila momentalna, dok smo se prevrtali bili smo spaljeni, vatra je bila desno i lijevo", ispričao je Stergios Minenis, 28-godišnji putnik Guverner je kazao da su dva vlaka jurila jedan prema drugom na istom kolosijeku. "Putovali su velikom brzinom i jedan vozač nije znao da drugi dolazi", rekao je guverner.

'Od jedan sat samo smo mrtve izvlačili'

Jedan od spasilaca koji su odmah stigli na lice mjesta opisao je katastrofu koju je zatekao.

„Situacija je bila tragična jer je bilo mnogo mrtvih, od jedan ujutro pa nadalje, samo smo mrtve izvlačili. Zatekli smo na njivama četiri do pet ljudi koji nisu bili živi, a u vagonima – uglavnom u prva tri – nije bilo nikoga živog. Povrijeđeni su izašli u prvih sat do sat i po, a poslije smo iznosili samo mrtve“. Spasilac je rekao da su većina nastradalih studenata.

U obližnjem gradu Larisi deseci ljudi okupili su se u mjesnoj bolnici čekajući vijesti o bližnjima. Nikos Makris sjedio je na pločniku ispred bolnice sa svojom suprugom čekajući vijesti o svojoj šogorici koja je bila u posjetu obitelji u Ateni. Drugi su čekali u prizemlju bolničke zgrade, mnogi od njih plačući.

'Neki gad mora za ovo platiti'

"Nestala je. Čekamo ovdje od dva sata ujutro", rekao je. Makris je rekao da mu se šogorica nalazila u prednjem dijelu vlaka gdje je po vatrogascima temperatura nakon sudara skočila na 1300 stupnjeva Celzijevih. "Sada čekamo DNK test. Bit ćemo sretni ako budemo imali tijelo koje ćemo moći pokopati", rekao je. . "Zbog pogreške jednog idiota poginulo je toliko djece i ljudi", rekao je. Njegova supruga je plakala. Drugi su bili jako ljutiti. Rođak jedne od žrtava uzviknuo je: "Neki gad mora za ovo platiti."

Kako je utvrdila preliminarna istraga, do direktnog sudara dva vlaka došlo je zbog ljudske greške. Devet riječi ima naredba koju je šef stanice Larisa dao strojovođi putničkog vlaka. Kako se čini, upravo su one bile kobne.

Jedna rečenica ih odvela u smrt?

„LAR – 62 – Prolazite kroz crveno svjetlo na izlazu do ulaza u Nei Pori“, bilo je naređenje koje je šef stanice u Larisi dao strojovođi vlaka 62 jer je Nei Pori sljedeća stanica poslije one u Larisi. Ovim je šef stanice putnički vlak usmijerio na silazni kolosjek, zbog čega je bio na istoj liniji kao i teretni vlak. Napominje se da je cijelom svojom dužinom željeznička pruga koja povezuje Atenu sa Solunom dvostruka.

Prema nadležnim organima, da je šef stanice shvatio da se putnički vlak kreće istom linijom kao i teretni, naredio bi da se oba zaustave prije nego što se približe. U svakom slučaju, policija je zatražila i očekuje transkript eventualnog razgovora šefa stanice i strojovođe.

Nadležni ističu da je šef stanice rekao policiji da je dao nalog za promjenu kolosjeka, što sustav nije sproveo. On je istog dana priveden, a kasnije je i optužen za ubistvo iz nehata.

Prema navodima grčkih medija, on je u tužilaštvu rekao da mu je žao zbog tragedije, ali ostaje pri tvrdnjama da je dao nalog za promjenu koloseka.