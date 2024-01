Poznati američki konzervativni novinar i voditelj Tucker Carlson, kojeg mnogi republikanci u SAD-u smatraju propovjednikom američke desnice, u svom posljednjem obraćanju u Kanadi dotakao se i Balkana.

Naime, Carlson je na velikom skupu u Calgaryju u Kanadi oštro kritizirao tamošnjeg premijera Justina Trudeaua, kao i američkog demokrata i predsjednika Joea Bidena. Kritizirajući poteze demokrata, Carlson je rekao:

"…Samo mi, na Zapadu, to ne primećujemo. Oni ne žele jasan jezik u komunikaciji s građanima, jer bi otkrio njihove prave namere. Svatko tko vas nagovara da imate manje djece je vaš neprijatelj, želi da izumrete. Kako bi to bilo u Bugarskoj, kako bi to bilo u Srbiji. Zamislite Srbiju, kako bi to bilo kod njih, da tamo morate objasniti malome Voldoku…"

Inače, nije jasno odakle Carlsonu ideja o imenu 'Voldok', koje ne postoji nigdje na prostoru Balkana. Neki izvori navode da je ime 'Voldok' irskog podrijetla, te da je najčešće u Sjevernoj Irskoj, na sjeveroistoku SAD iu Kanadi.

Sastanak s Vučićem

Carslon se u kolovozu prošle godine u Budimpešti sastao i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. "Gospodin Vučić smatra da je rat u Ukrajini u biti rat između Rusije i NATO-a, te da je uništio gospodarstvo Europe. Uništavanje plinovoda Sjeverni tok možda je izvela ili Bidenova administracija, ili preko posrednika, da bi ubila njemačku ekonomiju, danas najveću ekonomiju Europe i da se velike posljedice toga, da jedna zemlja NATO-a zapravo napada drugu, osjećaju u cijeloj Europi”, rekao je tada Carlson.

Tucker je također bivša zvijezda konzervativnog "FOX Newsa", a bio je i najgledaniji na ovoj američkoj TV mreži. U travnju prošle godine dobio je otkaz na mreži nakon nesuglasica s menadžmentom, a američki mediji nagađaju da mu je otkaz osobno uručio vlasnik FOX-a, medijski magnat Rupert Murdoch.

