Trumpa u četvrtak čeka najteži izazov: Veliki test njegove sposobnosti postizanja dogovora

Američki predsjednik Donald Trump će idućeg tjedna otputovati u Aziju, gdje će ispitati svoju sposobnost postizanja dogovora u regiji pogođenoj njegovim beskompromisnim trgovinskim politikama i gdje se očekuje njegov sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Trump, koji odlazi iz Washingtona u petak navečer, ide na petodnevno putovanje u Maleziju, Japan i Južnu Koreju, što je njegov prvi posjet regiji i njegovo najduže putovanje u inozemstvo otkako je stupio na dužnost u siječnju.

Republikanski čelnik se nada da će sklopiti trgovinske, poslovne i mirovne sporazume, prije nego što se posveti najtežem izazovu: susretu sa Xijem u četvrtak u Južnoj Koreji.

Krhko primirje između Izraela i Hamasa

Do posjeta dolazi u vrijeme kada Trump nastoji zadržati najveće vanjskopolitičko postignuće svog drugog predsjedničkog mandata, krhko primirje kojem je uspio posredovati u sukobu između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas, dok i dalje traje ruski rat u Ukrajini, a trgovinski rat s Kinom ne pokazuje znakove popuštanja.

Washington i Peking su si međusobno povećali carine na robe koje izvoze te zaprijetili da će si u potpunosti uskratiti pristup ključnim mineralima i tehnologijama, što je uznemirilo tržišta.

Putovanje je službeno najavila Bijela kuća u četvrtak, a pojedinosti su i dalje podložne promjenama, uključujući sastanak šefova dviju najvećih gospodarstava svijeta.

Nijedna strana ne očekuje napredak koji bi obnovio uvjete trgovine koji su postojali prije Trumpove inauguracije u siječnju, prema osobi upućenoj u pripremne razgovore. Umjesto toga, usredotočili su se na rješavanje nesporazuma, ali i na skromna poboljšanja.

Što bi uključivao privremeni sporazum?

Privremeni sporazum bi mogao uključivati ograničeno smanjenje carina, produženje postojećih stopa ili kinesko obećanje da će kupovati američku soju i zrakoplove Boeing. Peking je odustao od sličnih obećanja iz sporazuma s Trumpom 2020.

Washington bi mogao dopustiti da veća količina visokosoficisticiranih računalnih čipova ide u Peking, koji bi zauzvrat mogao smanjiti ograničenja za izvoz rijetkih zemnih magneta koja su razljutila Trumpa.

Moguće je i da pregovori ne daju nikakvog ploda.

Američki ministar financija Scott Bessent je u srijedu rekao da razgovor između Trumpa i Xija neće biti formalan. Trump je kasnije novinarima rekao da će dvojac imati "poprilično dug sastanak" koji će im omogućiti da "zajedno riješe mnogo naših pitanja i naše sumnje i našu ogromnu imovinu".

Kina nije potvrdila da je sastanak planiran. Mira Rapp-Hooper iz organizacije Brookings Institution i dužnosnica bivše administracije američkog predsjednika Joe Bidena, kazala je da je Trumpova politika prema Aziji obilježena intenzivnim pritiskom na trgovinske politike i izdvajanja za obranu zemalja u regiji.

Trumpa se očekuje na samitu skupine ASEAN koji počinje u nedjelju u Maleziji, gdje bi mogao nadgledati potpisivanje sporazuma o prekidu vatre između Tajlanda i Kambodže.

Nakon toga, Trump će otići u Japan gdje će se sastati s novoizabranom premijerkom Sanae Takaichi za koju se očekuje da će potvrditi planove svoga prethodnika o povećanju izdvajanja za obranu i 550 milijardi dolara ulaganja u Sjedinjene Američke Države.

Trump se potom u Južnoj Koreji, uoči samita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), namjerava sastati s Xijem.

