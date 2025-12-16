Trump nema milosti za 'ljevičare' na Otoku: Traži 10 milijardi dolara od BBC-ja

Američki predsjednik Donald Trump tužio je u ponedjeljak britanski BBC za klevetu zbog montiranih isječaka govora zbog kojih se činilo da je uputio pristaše da upadnu u američki Kapitol, otvarajući time i međunarodno bojište u borbi protiv medijskog izvještavanja koje smatra neistinitim ili nepoštenim.

Trump je optužio britansku javnu televiziju za klevetu spajanjem dijelova govora od 6. siječnja 2021., zbog dijela u kojem je rekao pristašama da marširaju na Kapitol, i drugog u kojem je rekao "borite se do kraja". Izostavljen je dio u kojem je pozivao na mirne prosvjede.

U Trumpovoj tužbi tvrdi se da ga je BBC oklevetao i prekršio zakon Floride koji zabranjuje obmanjujuće i nepoštene trgovinske prakse. Traži 5 milijardi dolara odštete za svaku od dvije točke optužnice.

BBC se ispričao Trumpu, priznao pogrešku u procjeni i priznao da je montirani isječak ostavio pogrešan dojam da je izravno pozvao na nasilno djelovanje. Međutim, nema pravne osnove za tužbu, tvrde.

'BBC odavno obmanjuje javnost'

Glasnogovornik Trumpova pravnog tima rekao je u izjavi da BBC "ima dug obrazac obmanjivanja svoje publike u izvještavanju o predsjedniku Trumpu, sve u službi vlastite ljevičarske političke agende".

Spor oko isječka, prikazanog u BBC-jevoj dokumentarnoj emisiji "Panorama" neposredno prije predsjedničkih izbora 2024., izazvao je krizu i doveo do ostavki dvoje najviših dužnosnika BBC-a.

Trumpovi odvjetnici kažu da mu je BBC nanio golemu reputacijsku i financijsku štetu. Emisija nije prikazivana u Sjedinjenim Državama. Trump će morati dokazati ne samo da je montaža bila lažna i klevetnička, već i da je BBC svjesno obmanuo gledatelje ili djelovao nepromišljeno.

Televizija bi pak mogla tvrditi da je dokumentarac u svojoj srži istinit i da montažne odluke nisu stvorile lažan dojam, rekli su pravni stručnjaci. Drugi mediji ranije su se nagodili s Trumpom, među kojima CBS i ABC.

BBC se financira putem obvezne pretplate za sve TV gledatelje, zbog čega bi, prema riječima britanskih odvjetnika, eventualna isplata Trumpu mogla biti politički izazovna. Cilj napada na američki Kapitol u siječnju 2021. bio je spriječiti Kongres da potvrdi predsjedničku pobjedu Joea Bidena nad Trumpom na izborima 2020.

POGLEDAJTE VIDEO: Fontovski rat u SAD-u! Posljednja Trumpova žrtva je 'woke' Calibri: Vratio strogi Times New Roman