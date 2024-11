Trump nastupa, najavio 'drill', a EU strepi. Žužul: 'Nismo primijetili znakovito pismo Indije'

Bivši veleposlanik Hrvatske u SAD-u i diplomat Miomir Žužul za Danas.hr komentirao je hoće li odnosi EU s vraćanjem Donalda Trumpa u Bijelu kuću zahladiti s obzirom na Trumpove otvorene čak antieuropske stanove, treba li Europa strepiti od njegova najave da će uvesti carine na uvoz što bi ponovno razbudili duhove trgovinskog rata te kakva će uloga Elona Muska u američkoj politici i u američkom gospodarstvu.

U intervjuu za Danas. hr kaže, Žužul navodi da će Elon Musk biti jedna od ključnih figura kreiranja politike, upozorava na Indiju koja je u utorak poslala znakovito pismo te komentirao zamke koje prijete EU.

Kakvi će biti odnosi EU i SAD-a nakon povratka Trump?

Znam da postoje očekivanja da će odnosi biti lošiji zbog Trumpove antieuropske pozicije, ali ne mislim da će doista to biti tako. Odnosi između dva partnera uvijek su definirani s obje strane, a mi još imamo nedefiniranu Europu. Znamo tko dolazi s druge strane Atlantika i poznate su nam Trumpove najave, ali znamo i da je u politici i demokraciji istina da se mnogo toga što se kaže u kampanji ili nakon izbora ne mora nužno pretočiti u stvarnost.

Ali još ne znamo kako će izgledati nova Europska komisija, s novim povjerenicima i novim prioritetima. Bez previše pesimizma treba promatrati kako će se Komisija konstituirati, koje će prioritete postaviti i kakav će dijalog uspostaviti s Trumpom. Kad predvidite stav jedne strane, tada možete postaviti svoje prioritete i pristupiti pregovorima.

Foto: Profimedia

Ima li EU dovoljno snažnu osobu koja može suvereno parirati Trumpu i biti dovoljno jak lider?

Dotaknuli ste pitanje koje smatram pravim problemom jer takvog lidera u Europi ne vidim. I tko bi trebao biti taj lider?

Je li to netko na razini Komisije ili na razini pojedine države? Ako imate lidere na razini država, to bi moglo oslabiti Europsku komisiju. Trump će vjerojatno nastojati, kao i mnoge europske države, prioritizirati bilateralne odnose i davati prednost tim odnosima u odnosu na europske integracije.

Emmanuel Macron je, primjerice, to prvi učinio, a slijede ga Nijemci, Viktor Orban i drugi – svi su već zauzeli stav iz perspektive svojih država i pokazali želju za prijateljstvom i suradnjom.

Europa ovdje ima dodatni problem jer nema harmonizirane odnose unutar sebe. Primjerice, Orban koji ima izravne odnose s Trumpom, ima viziju što želi ostvariti, no u lošijim je odnosima s Bruxellesom i europskim establišmentom. Kako će se to posložiti, u nadi da će biti harmonično, pitanje je.

Puno je otvorenih pitanja za Europu. Stav "oni misle drugačije, što ćemo mi s time" je alibi stav i nijedna država, pogotovo EU, ne bi smjela zauzeti takav stav jer je opasan.

Ako se obistine Trumpove najave uvođenja carina od 10 (ili čak 20 posto) na uvoz, bi li to mogao biti dovoljan razlog da EU ipak zbije redove?

Nadam se da će se Europa nastaviti zbližavati ili, ako želite, ponovno zbližavati. Zbog različitih problema krenulo se u drugom smjeru, ali nadam se da će to zližavanje biti potaknuto pozitivnim, a ne negativnim motivima. Nadam se da će Europa zbližavati zbog zajedničkog optimizma i interesa, a ne obrane.

Doista čvrsto vjerujem da su dobri i prijateljski odnosi sa SAD-om korisni za dobrobit Europe, Amerike i građana Europe i EU.

Svijet je pred velikim izazovima, stvara se novi globalni poredak. Pojavljuju se novi veliki igrači, svi govore o Kini koja je bila i koja će biti prisutna u Europi, Americi ali i ostatku svijeta i to više nego SAD i Europa zajedno.

Rusija, nažalost, radi ono što radi.

Tu je i Indija koja se odjednom pojavljuje kao globalna sila jer ima veliku populaciju. Kod nas je ostalo neprimijećeno, ali postoji pismo indijskog premijera Narendra Modija Trumpu koje je vrlo toplo i prijateljsko, gdje ga naziva "Dragi Donalde". U diplomaciji često forma preuzima ulogu sadržaja, i iz nje se može iščitati sadržaj.

Indijski premijer očito želi razvijati prijateljske i dobre odnose s američkim predsjednikom. To nije Indija koja se brine samo o sebi. Indijski premijer je već bio u Moskvi i Kijevu, pokazao je interes za svjetska zbivanja. Svijet se mijenja kroz globalizaciju, dolazi do novog restrukturiranja. Pitanje je što će biti s BRICS-om, a pri tome se često kaže da Trump ide prema izolaciji Amerike. Naravno da ta tendencija postoji, no to nije ništa novo, ta razmišljanja postoje još od Prvog svjetskog rata.

Pitanje je gdje su granice toga. Ne vjerujem da je interes Amerike u potpunom zatvaranju, i mislim da je to nemoguće. Na primjer, Trump će se osloniti na Elona Muska. Musk ne bi bio to što je da je bio ograničen unutar zatvorene Amerike, nikad ne bi postao tako planetarno jak.

Hoće li Trump ozbiljno uvesti carine od 10 posto na svu uvoznu robu?

Nisam siguran hoće li to biti unilateralno ili kao reakcija na nešto. Trumpove najave često su odgovor na postojeće situacije. Nisam siguran da će to primijeniti prema svima. Pitanje je kako će se Europa postaviti – hoće li to biti zajednički ili pojedinačni problem. Sve to treba gledati kao priliku za unapređenje i učvršćivanje odnosa.

Na dvije godine Trump je dobio mir što se tiče Kongresa i Senata. Hoće li odmah krenuti s radikalnim potezima poput ukidanja zelenih propisa i deportacija migranata?

Mir ne, jer su to veliki problemi, ali platformu s koje može djelovati ima. Sasvim je sigurno da će Trump od prvog dana početi rješavati problem ilegalnih migracija. One će se prvo smanjivati same po sebi. Nisu to sve totalne neznalice i naivci koji samo stave torbu – znat će da su se sada promjene dogodile. Deseci tisuća migranata iz Kine dolaze preko Južne Amerike, kako i zašto, bit će promjena. Jedan čovjek nije dovoljan, Trump će formirati ekipe, nadam se da će biti dobre. U prvom mandatu njegovi prvi timovi bili su odlični, prvi kabinet bio je vrlo impresivan.

Kasnije su se događali sukobi među njima ili između njega i njih. Sada ima platformu s koje može djelovati, od generalnih pozicija prema konkretnim rješenjima postoji određeni prostor. Mislim da će prvo biti rješavanje problema migracija, i to sigurno. Paralelno je gorući problem rješavanje kriza u svijetu.

Mislim da će među prioritetima biti pokušaj zaustavljanja rata u Ukrajini, mislim da on ima neke ideje, jesu li dobre, vrijeme će pokazati.

Mora se koncentrirati na rat na Bliskom istoku, a ima li tu rješenja ili ne, pitanje je. Ali zanimljivo je da prijateljski nastup Netanyahua prema Trumpu znači dvije stvari – da će Netanyahu iskoristiti dobre odnose za postizanje vlastitih ciljeva, ali drugo je da će Netanyahu itekako slušati što će mu Trump ili nova američka administracija reći. S druge strane, nasuprot svim predviđanjima, Trump je dobio veliku podršku Amerikanaca arapskog porijekla. Nije da su oni protiv njega, i neće ta politika biti odjednom jednostrana i nebalansirana.

Foto: Profimedia

Ovisit će to puno o timu ljudi koje će sastaviti u tom području, a za jednog čovjeka znamo sigurno – to je Elon Musk koji će imati veći utjecaj i težinu nego bilo tko. U ekonomskom smislu također nešto znamo jer je to Trump eksplicitno rekao, a to je kad je u kampanji rekao "drill, drill, kopaj, kopaj" – oslanjanje na energente koji se nalaze u Americi, a to su prvenstveno prirodni plin i nafta. Znači li to odjednom ukidanje svih zelenih inicijativa ili svih ideja dekarbonizacije? Naravno da ne znači, ali više neće imati tu političku snagu iznad svega drugoga. Tu će doći do drugačijeg balansa.

Priča o energetici bit će ključno pitanje odnosa Amerike i svijeta, pa i Europe, koja uz sve divne želje za spašavanjem planeta nije postigla ciljeve, i pitanje je jesu li oni realni. Koliko ta energetska iluzija – da je ne nazovem iluzijom – stvaranja nove energetske slike Europe i svijeta, koja se mora dogoditi u nekom trenutku, zapravo ugrožava njemačko gospodarstvo i hoće li ta zemlja pokušati redefinirati svoju viziju?

Foto: Profimedia

Sigurno je da Francuska ni u teoriji neće razmišljati o zatvaranju nuklearnih elektrana. Energetika je očito bitno pitanje, i tu znamo Trumpov stav jer to je jedna od rijetkih konkretnih stvari koje je rekao u postizbornom obraćanju; rekao je da Amerika ima svoje zlato i ono je u zemlji, a to su plin i nafta. To više nisu njegova izrugivanja s električnim automobilima, nego je to sada jedan od prioriteta.

No, rekavši to, to zlato može se koristiti samo za zadovoljavanje potreba Amerike, ali to nije rješenje i ne može biti. Ekonomska snaga svake države sada je snaga koja postoji u svijetu; nema države koja se može zatvoriti unutar sebe i računati na rast. U takvom kontekstu, mislim da je najlogičnija čvrsta veza Amerike i EU, Europe općenito. Dugo vremena postoje oni koji kažu da je konfrontacija dviju strana Atlantika zdrava za obje strane. Ja ne mislim tako. Europa, ovako razjedinjena i relativno mala po stanovništvu – nemojmo se zavaravati slavnom prošlošću i poviješću. Svijet se promijenio; Europa postaje manje važna i manje snažna. Bitno je da je snažnija i važnija ako su transatlantski odnosi čvrsti.

