Profesor Kurelić otkrio tko je presudio za pobjedu Trumpa: 'Sve se pokazalo krivo'

I opet Donald Trump, drugi je to put u povijesti, a prvi put da se predsjednik vratio u Bijelu kuću nakon poraza. Sa 78 godina, najstariji je izabrani predsjednik ikad, s 34 točke optužnice za koje je proglašen krivim- prvi je osuđeni predsjednik u povijesti.

Pobjedu Donalda Trumpa analizirala je Mojmira Pastorčić u RTL-ovu Direktu sa Zoranom Kurelićem, profesorom na Fakultetu političkih znanosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije dva dana ste ovdje govorili o zadnja tri puta kada su ankete pogriješile. Evo četvrti put su pogriješile. Nije bilo tijesno.

"Da, ankete jezivo griješe. Pogriješile su četiri ankete, pogriješile su Brexit ankete i francuske koje nisu predvidjele ljevicu da će ona pobijediti. Nije jedinstveno američki fenomen da se ne može vjerovati anketama. Nisu tako stravično pogriješile. Ankete su pokazivale da su oni blizu. Trump je na kraju dobio s četiri razlike. Oni jesu izvan statističke greške, ali nije se dogodilo čudo. Trump je dobio čisto. Pet milijuna ljudi je više glasalo za njega to je najveće iznenađenje. Ja sam do prije dva tjedna bio uvjeren da će dobiti. Ljudi koji su mislili da će dobiti nisu mislili da će dobiti pet milijuna glasova više. To je jedina bitna greška."

Nisu žene odlučile izbore nego mladi muškarci. Bros su podržali Donalda Trumpa

"Sve se pokazalo krivo. Žene su više glasale za Hilary Clinton nego za Harris pa čak i više za Bidea nego za nju. Potpuno pogrešna procjena. S glasovima Portorikanaca u Pennsylvaniji za koje sam ja bio gotovo siguran da će izgubiti potpuno čak su se i oni svi bojali da će ih izgubiti. Danas sam gledao distrikte u kojima su Portorikanci čak ni u njima nije izgubio nego je dobio više nego kada je izgubio od Bidena. Čak ni portorikanski glas nije izgubljen u Pennsylvaniji. To je isto bilo promašeno nadanje. Tris tvari su bile ključne na izborima. Demokrati su se nadali da mogu povući na abortusu i obranama manjina. S druge strane imaju imigraciju za koju većina vjeruje da bi ju Trump bolje 'hendlao' i imaju ekonomiju vezanu s inflacijom. Priča s inflacijom je u stvari ključna. Ona ide van načina na koji Amerikanci gledaju. Ključna stvar je da su ljudi koji imaju prihode ispod 100.000 dolara, siromašni ljudi su glasali za njega bez obzira na podrijetlo i skupinu jer ih je inflacija najviše pogodila. Dobio je izbore jer je najsiromašniji dio stanovništva snosio najveće posljedice inflacije."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jako uspješno je uvjerio ljude da je Bidenova administracija kriva za inflaciju.

"Apsolutno. To mu je posao kao to je Biden uvjerio ljude da je Trump kriv za koronu. Da nije bilo korone Trump bi 2020. bio ponovno izabran za predsjednika. To se vidi s ovim izborima."

Sad je pobijedio i opet Trump

"Sad je pobijedio, ali u potpunoj drugoj konstelaciji. Ovaj puta će složiti tim kakav god hoće i koji će mu biti lojalan. Prošli put nije znao koga više mrzi da li nomenklaturu vlastite stranke koju je razbio u ranoj fazi i koja ga nije podržavala i pružala je jak otpor uključujući vodeće ljude u Senatu i Predstavničkom domu. Prvi put je bio autsajder morao je slagat ono što je mogao, onda je izgubio i bio je mrtav svi smo mislili da se neće vratiti. Njegova je vlastita stranka tražila zamjenu koja je prihvatljiva velikom broju birača kako se 2020. ne bi ponovila. Išli su s Ron De Santosom i Fox je stao iza njega. Mediji i stranka su stali, a on ga je uspio pomest bez poteškoća i dobiti sve. sad nema samo Republikance, oni su dobili Senat i to je bilo jasno kad je OHio pao, ali imaju i Drugi dom. Sve zvijezde su posložene. Ima većinu u Ustavnom sudu koji je već donosio presude za njega. Njega će kontolirati zakonodavstava saveznih država.

Što očekujemo od njega?

"Očekujemo da će raditi ono što je rekao kao što je u prvom mandatu."

'Europa nema dovoljno jakog političara da mu se suprotstavi

Kakvo zlatno doba čeka Ameriku? Znakovito je da je skočila vrijednost dolara?

"Znači da ne vjeruju da će bilo kakve carine biti jer onda zasigurno ne bi skočila vrijednost dolara burze bi se prestrašile. Činjenica da je Trump uvijek bio doživljavan kao probiznis predsjednik. Jedan dio ljudi je oduševljen što se vratio retorički i ideološki na neke od Reganovih ideja. Radikalno smanjivanje institucija države. Amerika ima mnoge elemente države blagostanja, ali ima institucije koje se brinu o različitim aspektima socijalne sigurnosti i zdravstva, ali ne na europski način. On sve to može razmontirati kao smanjivanje troškova vladavine. To je izrazito opasno, ali jako veseli burzu i izgleda kao da je probiznis."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više pogledajte u videu:

'Kamala nije vodila dobru kampanju. Ona nije imala nikakvu kampanju'

Elon Musk je šef X-a, ima Teslu, leti u svemir, a evo ga, sada je zadužen da sreže federalno trošenje. Što možemo očekivati od njega u Trumpovoj administraciji?

"Prvo moramo vidi da li on uopće može biti dio administracije. Dakle, hoće li biti potvrđen kad budu saslušanja i potvrđivanja, jer on bi mogao biti na toliko razina u sukobu interesa da uopće ne može ući u administraciju. To je prva stvar, onda bi ga ovaj držao sa strane kao nekog savjetnika, ali hoće li ući u samu administraciju, to je veliko pitanje. Ja nisam uopće siguran da će ući odmah. Netko je spomenuo da bi mogao biti sljedeći predsjednik ili da ima taj tip ambicija. Ako ima taj tip ambicija, onda je potpuno promašio jer je potpredsjednik već dizajniran za sljedećeg mogućeg predsjednika. Dakle, njega su već odredili kao budućeg kandidata. Donald Trump je izrazito star. Dakle, uzeli su točno čovjeka za kojeg misle da može ići, da će biti sljedeći dobar kandidat."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko mislite da je on utjecao na to da je Trump pobijedio?

""A poguralo ga je prilično jer kulturni rat koji se vodi u Americi bez prestanka i 2016. bio izrazito važan. I Trump je s napadom na političku korektnost i načinom na koji je, govorio je već bio izravno je u kulturnom ratu. Ali sada se pokazalo da je Trump stvarno privukao jedan dio muške populacije i mlađe muške populacije, što se pokazalo važno i kad pogledate koji su ga likovi podržali, podržao ga je Dana White. Dakle, ogromni snažni, ćelavi muškarac. Podržao ga je Joe Rogan, isto borac, ogroman, steroid ćelav. Dakle, jedan tip, gotovo starinske muškosti je stao iza Trumpa. Aniti woke je povukao."

Više pogledajte u videu: