TRUMP MALO POPUSTIO: Predložio zabranu svih uređaja kojim se legalno oružje pretvara u strojnice

Učenici s Floride krenuli su u glavni grad Tallahassee gdje će tražiti zabranu vatrenog oružja kakvim je prošli tjedan ubijeno 17 osoba u njihovoj školi. U međuvremenu je predsjednik Donald Trump najavio manje izmjene kojima će zaobići Kongres.

Predsjednik Trump najavio je u utorak da će njegova administracija poduzeti korake kako bi zakonom onemogućila korištenje tehničkih dodataka kojima se puška može pretvoriti u strojnicu sposobnu ispucati stotine metaka u minuti.

Drugi najsmrtonosniji pokolj u javnoj školi u američkoj povijesti počinjen prošli tjedan ponovno je potaknuo raspravu o nošenju vatrenog oružja, a učenike škole Stoneman Douglas High i mlade diljem Sjedinjenih Država da se uključe u kampanju za strožu kontrolu vatrenog oružja.



“Samo prije nekoliko minuta potpisao sam memorandum kojim državnom odvjetniku predlažem propise za zabranu svih uređaja kojima se legalno oružje pretvara u strojnice”, rekao je Trump, prenosi Reuters.

Izmjene zakona mimo Kongresa

rethodno je Bijela kuća priopćila da će predsjednik razmotriti i druga ograničenja u nabavi i nošenju oružja.

Trumpove izmjene zakona mimoići će Kongres gdje je bio blokiran sličan pokušaj zabrane nakon pokolja u las Vegasu u listopadu 2017., gdje je ubijeno 58 osoba.

Trump se tako suprotstavlja moćnim skupinama za vatreno oružje poput National Rifle Association (NRA) koja je uspijevala blokirati prethodne pokušaje zabrane.

Samo u utorak poslije podne videospot muškarca koji je na pola prepilio svoju pušku AR-15, a upravo takvom je 19-godišnji Nikolaz Cruz počinio prošlotjedni pokolj, bio je podijeljen 360.000 puta. Vlasnik puške Scott Pappalardo iz države New York u spotu na Facebooku poručuje da želi učiniti sve kako bi spriječio da se takvim oružjem počini pokolj poput onog na Floridi.

“To nije odgovor koji će riješiti probleme. Iskreno, nema odgovora. Bit će uvijek ljudi koji će htjeti ubijati i činit će to na ovaj ili onaj način”, kaže Pappalardo pa dodaje “Ali to neće činiti ovom puškom. I nadam se da će ovo možda netko vidjeti i reći ‘I ja ću to učiniti”.

Pozivi na uništavanje pušaka AR-15

Pappalardo je i sam pripadnik organizacije koja zagovara nošenje vatrenog oružja pa čak ima Drugi amandman američkog ustava tetoviran na ruci, ali svoj spot završava porukom da uništavanje puške znači da će biti barem jedno smrtonosno oružje u Americi manje.

Nakon njegove objave slijedili su i drugi spotovi uništavanja oružja objavljeni pod hashtag #oneless has mushroomed.

Bijela kuća je najavila da će se razmotriti i podizanje dobne granice za kupnju pušaka, kao i strože provjere samih kupaca uvidom u nacionalni popis kriminalaca.

Učenici i roditelji iz škole u Parklandu, Florida trebali bi održati skup u srijedu. Poruke podrške pružile su im druge organizacije za zabranu oružaj.

“Cijela vas nacija gleda. Ostanite jaki i zatražite izmjenu zakona na Floridi”, poručuje Cameron Kasky iz pokrets Never Again (Nikad više).

U napadu stradalo 17 osoba

U napadu počinjenom 14. veljače ubijena su 14 učenika i tri nastavnika, a još 15 je ranjeno.

Cruz je bio izbačen iz škole zbog disciplinskih prekršaja. Uhićen je i optužen po 17 točaka za ubojstvo s predumišljajem. Bio je naoružan poluautomatskom puškom AR-15 koju je legalno kupio od licenciranog prodavača oružja lani, kad je napunio 18 godina.

Bivši kolege iz razreda opisali su Cruza kao društveno neprilagođenog mladića fasciniranog oružjem, a savezna policija je priznala da je propustila pravodobno reagirati iako je primila više poruka koje su upozoravale da on priprema napade. Zbog takvog propusta Trump je optužio FBI da je previše vremena trošio na istragu o navodnom njegovu dosluhu s Rusijom koja se miješala u predsjedničke izbore, umjesto da se bavila sigurnosnim pitanjima.