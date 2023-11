Kapetan jedrilice Zoltan Kovač (45), osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od sedam godina i četiri mjeseca, a članovi posade Marko Milošević-Bilušić (30) i Filip Svirčić (27), na po šest godina, zatvoreni su na Kanarskim otocima. To je španjolsko otočje uz zapadnu obalu Afrike gdje su bili uhićeni na moru.

Pritvor im je bio određen 11. rujna 2020., na otoku La Palmi, gdje su nastavili služiti kaznu. Sudac Francisco Javier Vieira Morante je uz zatvorsku kaznu, svakome od njih odredio i plaćanje po 37,5 milijuna eura, što je procijenjena vrijednost zaplijenjenog kokaina, piše 24 sata.

Izvršavanje kazne

"Ništa nisu platili, i neće, jer nisu vlasnici nikakvih nekretnina i pokretnina u Španjolskoj, od kuda bi se naplatio taj iznos", rekao je njihov odvjetnik u kratkom telefonskom razgovoru. Glasnogovornik suda u Madridu, na kojem su pravomoćno osuđeni, objašnjava da njih trojica mogu otići iz Španjolske u Hrvatsku bez plaćanja te novčane kazne, nakon što odsluže zatvorsku kaznu.

S obzirom na to da nemaju imovinu u Španjolskoj nema im se što konfiscirati. No, kupe li jednog dana nešto u Španjolskoj, to će im se oduzeti do vrijednosti izrečenog iznosa - kaže glasnogovornik. Sudac je u presudi naveo da Kovač, Milošević-Bilušić i Svirčić moraju do kraja odslužiti zatvorsku kaznu, odnosno da ne mogu biti pušteni ranije. Svirčić i Milošević-Bilušić bi stoga trebali biti slobodni u ožujku 2027., a Kovač u siječnju 2028.

U tamošnjem zatvoru već su proveli tri godine i dva mjeseca pa im je odobren poluotvoreni zatvorski režim, u sklopu kojeg izlaze danju na posao, a noću spavaju u zatvoru. No, ne postoje točno informacije kakve poslove obavljaju danju.

Akcija španjolske policije

Trojicu Hrvata koji su plovili na jedrilici Majic španjolska policija zaustavila je 8. rujna 2020. u blizini Kanarskog otočja. Oko osam sati su policajci zaduženi za suzbijanje droga ušli na jedrilicu i pretražili je. Pronašli su veliku količinu crnih vreća, s prahom bijele boje. Prah je testiran te je potvrđeno da se radi o kokainu. Odvlačenje je potrajalo gotovo čitav dan prema otoku Gran Canariji zbog vremenskih uvjeta pa je jedrilica dovezena u 20.20 sati na otok La Palmu.

Sud je 10. rujna 2020. odobrio registraciju pristigle jedrilice i zapljenu sadržaja. Nađeno je 49 plastičnih crnih nepromočivih vreća. U njima je bilo 980 paketa procijenjene težine 1078 kilograma. Droga je zatim preciznije izmjerena čime je njena težina iznosila 905,6 kilogramam a riječ je bila o kokainu čistoće od 81,73 posto. Na crnom tržištu mogao je postići cijenu od 37,5 milijuna eura.

USKOK nastavio s uhićenjima

Njih trojica su bili, sumnja USKOK, dio mreže od 18 dilera kojoj je na čelu stajao građevinski poduzetnik Nenad Petrak. Veći dio osumnjičenih uhićen je prošli mjesec no dio ih je je u bijegu. Riječ je o međunarodnoj akciji koja je finalizirana na području Dalmacije, a u kojoj su među ostalima osumnjičeni i bivši direktor nogometnog kluba Uskok iz Klisa Jerko Radić, bivši kickboksač Ante Varnica..

Međusobno su komunicirali posebno nabavljanim kriptiranim telefonima i PIN SKY Ecc kodovima, kao i nadimcima na toj SKY platformi no šifra je probijena, a s istražiteljima su trebale godine da utvrde tko je koristio koji nadimak i koju je poziciju zauzimao u zločinačkom udruženju.

