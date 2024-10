Trgovac u podrumu pronašao sliku koju bi svatko svatko od nas poželio ugledati. Vrijedi 6 milijuna dolara

Slika koju je pronašao talijanski trgovac starim predmetima čisteći podrum kuće na Capriju, originalan je portret koji je naslikao španjolski slikar Pablo Picasso, ustanovili su talijanski stručnjaci.

Nakon što je 1962. sliku slučajno pronašao u podrumu kuće, Luigi Lo Rosso je platno ponio sa sobom kući u Pompeje, gdje je sljedećih nekoliko desetljeća visilo na zidu dnevne sobe, premda je njegova supruga sliku smatrala "užasnom", piše Guardian.

Danas se vjeruje da je riječ o portretu Dore Maar, francuske fotografkinje i slikarice koja je bila Picassova dugogodišnja muza i ljubavnica. U gornjemu lijevom uglu slike je karakteristična signatura slavnog umjetnika, no Luigi Lo Rosso nije znao tko je on.

Tek puno godina kasnije, kad se njegov sin Andrea počeo zanimati za sliku, nakon što je u enciklopediji povijesti umjetnosti uočio slična umjetnička djela i počeo postavljati pitanja o njima, javile su se sumnje u obitelji Lo Rosso.

Obitelj je na kraju odlučila potražiti savjet tima eksperata. Nakon višegodišnjeg istraživanja Cinzia Altieri, grafologinja i članica znanstvenog odbora Zaklade Arcadia, koja se bavi procjenama, restauracijama i atribucijama umjetničkih djela, potvrdila je da je potpis na slici autentičan. Danas se vrijednost ovoga Picassova djela procjenjuje na 6 milijuna eura.

Picasso je često boravio na Capriju i vjeruje se da je slika, koja je nevjerojatno slična Picassovoj Buste de femme (Dora Maar), nastala između 1930. i 1936. godine.

Luigi Lo Rosso je u međuvremenu umro, a Andrea, kojemu je danas 60, nastavio je potragu.

"Moj otac je bio porijeklom s Caprija i često je skupljao svakojake starine koje je potom prodavao u bescjenje", ispripovijedao je. "Ovu je sliku pronašao prije nego što sam se ja rodio i nije imao pojma tko je Picasso. Nije bio pretjerano obrazovan. O Picassovim sam djelima doznao listajući povijesnu enciklopediju. Usporedio sam i signaturu. Neprestano sam ocu govorio da je potpis sličan, no on se na to nije obazirao."

Nekoliko je puta kontaktirao Zakladu Picasso u Malagi, no njezini zaposlenici nisu pokazali interes da preispitaju njegove tvrdnje, vjerujući da su neistinite. Zaklada ima konačnu riječ kada je posrijedi autentičnost slike, koja se sada nalazi u sefu u Milanu.

Picasso je umro 1973., a za života je naslikao više od 14.000 radova, stoga Zaklada dnevno primi na stotine poruka ljudi koji tvrde da posjeduju original.

Buste de femme (Dora Maar) naslikana je 1938. te je ukradena s jahte saudijskog šeika 1999. prije nego što je pronađena 20 godina kasnije.

Luca Marcante, predsjednik Zaklade Arcadia vjeruje da bi mogle postojati dvije verzije djela.

"Obje bi mogle biti originali", rekao je za list Il Giorno. "Vjerojatno je riječ o dvama portretima, ne u potpunosti istima, no radi se o istoj temi koju je Picasso naslikao u različitim razdobljima. Jedno je sigurno: slika pronađena na Capriju danas se čuva u trezoru u Milanu i autentična je."

Marcante će sada predstaviti dokaze Zakladi Picasso.

